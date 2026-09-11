Rosario: dispararon contra dos escuelas y colgaron banderas para hacer reclamos penitenciarios

Dos tiros en la ventana de una escuela

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Una escuela de la zona suroeste de Rosario y otra de la zona oeste fueron usadas este jueves para colgar banderas con reclamos penitenciarios producto del endurecimiento en las condiciones de detención de algunos reclusos de alto perfil de la cárcel de Piñero. Una de las instituciones, incluso, fue atacada a tiros.

Las dos situaciones ocurrieron en horas de la mañana y en ambas se dejó el mismo mensaje, en el que se menciona a autoridades provinciales y se realiza una amenaza en caso de que no sea solucionada una cuestión intramuros en Piñero.

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La primera intimidación fue en la escuela Nº 1.372 “Chacho Muller” del barrio Tío Rolo, en Cumparcita al 3800, y fue detectada por el personal al momento del ingreso, ya que encontró roto un vidrio lateral.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena constataron tres orificios de arma de fuego sobre una ventana –que tiene un recubrimiento de una reja– y hallaron vainas servidas calibre .380 que serán enviadas a analizar.

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La jugada no le salió del todo bien a los delincuentes que dejaron la bandera mafiosa y realizaron los tiros, ya que el trozo de tela blanca terminó –se cree que por el viento– en una zanja y se mojó por completo, lo que dificultó la lectura del texto.

Los atacantes aparentemente fueron dos y quedaron filmados por las cámaras de videovigilancia de la zona. Puntualmente, uno, encapuchado, es quien intentó colgar el mensaje y efectuó los disparos.

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La otra intimidación tuvo lugar en la escuela Técnico Profesional N° 346 “Gral. Juan Antonio Álvarez de Arenales”, situada en Dean Funes al 7700, en barrio Godoy, donde se dejó la misma bandera junto con cuatro cartuchos calibre 9 milímetros. También allí fue filmado el sospechoso que trasladó el trapo.

Esta semana hubo otros episodios similares respecto del uso de instituciones públicas como escenarios para dejar textos mafiosos. El pasado martes arrojaron en un centro de salud municipal un pedazo de cartón con un mensaje para el preso Alex “Araña” Ibáñez, vinculado al narcomenudeo y enfrentado en la zona de Empalme Graneros con la conocida banda de “Los salteños”.

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La bandera con la amenaza

El centro de salud, que está en Génova y Fraga, en el distrito noroeste, no tuvo actividad ese martes por la mañana como consecuencia de la amenaza de la que era ajena.

Al día siguiente, el miércoles, arrojaron el mismo mensaje para “Araña” Ibáñez en la escuela Nº 456 “Carlos Pellegrini” de La República al 2500, en Empalme Graneros, aunque allí no se vio afectado el dictado de clases.

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“Araña” fue un preso mencionado en el asesinato de Máximo Jerez, el nene de 12 años que fue acribillado a tiros en marzo de 2023 en el barrio Los Pumitas al quedar en medio de una balacera contra un búnker de “Los Salteños”. Por ese homicidio, luego el vecindario realizó una pueblada contra “Los Salteños”, derrumbó algunos de sus puntos de venta de droga y robó algunos objetos de esos inmuebles.