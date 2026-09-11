Honduras: Una niña de 3 años entre las víctimas: Sulaco registra nueva muerte múltiple en una zona bajo presión criminal

Vecinos mencionaron una posible vinculación del ataque con una estructura criminal de la zona. (FOTO: HRN)

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Una niña de apenas 3 años y dos hombres murieron en una nueva muerte múltiple registrada en la comunidad de Las Cañas, Sulaco, Yoro, un departamento que durante 2026 ha concentrado varios episodios de violencia de alto impacto.

La Policía Nacional confirmó que las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Emili Orellana, Antonio Escobar y Cruz Márquez Murillo.

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Los tres cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda.

“Lamentablemente estamos dando a conocer un nuevo hecho múltiple”, declaró el portavoz de Seguridad Mayer Río, quien explicó que equipos policiales se desplazaron a la zona para procesar la escena y recolectar evidencias.

Una niña quedó atrapada en el ataque

Las primeras versiones recogidas por la Policía señalan que las víctimas tendrían algún vínculo familiar, aunque todavía falta establecer con precisión quién era el objetivo del ataque y por qué la niña terminó alcanzada por la violencia.

Los investigadores deberán reconstruir quiénes ingresaron a la vivienda, cuántas armas fueron utilizadas, desde dónde llegaron los atacantes y cuál era la relación entre las víctimas.

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La Policía mantiene operativos contra estructuras criminales en varios municipios del departamento. (FOTO: La Tribuna)

El nombre del Cártel del Diablo vuelve a aparecer

Vecinos mencionaron ante las autoridades una posible relación del crimen con integrantes de una estructura conocida como Cártel del Diablo.

Esa versión forma parte de las líneas de investigación, pero todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía ha desarrollado durante los últimos meses múltiples operaciones contra personas señaladas como miembros o colaboradores de esa organización en municipios de Yoro.

Según la información policial divulgada, 15 personas vinculadas presuntamente con la estructura han sido capturadas, mientras las autoridades estiman que el grupo podría contar con entre 70 y 78 integrantes y colaboradores.

Eso significa que, incluso después de varias detenciones, las fuerzas de seguridad consideran que una parte importante de la estructura continúa activa.

La relación con el Cártel del Diablo todavía no ha sido confirmada oficialmente. (FOTO: La Tribuna)

El nuevo crimen también coloca otra vez a Yoro bajo atención. Según el registro citado por medios nacionales, Honduras acumula 24 muertes múltiples durante 2026, de las cuales ocho han ocurrido en Yoro.

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Eso equivaldría a aproximadamente una de cada tres.

La concentración territorial puede ser un indicador importante, pero no implica que todos esos hechos tengan el mismo responsable ni respondan a una sola organización.

Cada caso requiere una investigación independiente.

Sulaco se convierte en un punto clave

Sulaco ha aparecido repetidamente en operativos relacionados con estructuras criminales, decomisos y capturas.

La dificultad para las autoridades no consiste únicamente en entrar a estos territorios.

También deben lograr mantener presencia, proteger testigos y evitar represalias contra familias que permanecen en las comunidades.

Ese reto se vuelve todavía más complejo cuando una estructura criminal cuenta con redes de apoyo local o capacidad de moverse entre zonas rurales y montañosas.

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Yoro acumula ocho muertes múltiples durante 2026, según registros citados por medios nacionales. (FOTO: La Prensa)

El crimen de Las Cañas abre varias interrogantes.

¿Los adultos eran el objetivo principal? ¿La niña murió como consecuencia de un ataque dirigido contra otra persona? ¿Existe realmente una relación con el Cártel del Diablo? ¿Está conectado este hecho con otros homicidios registrados recientemente en Yoro?

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva.

Lo único confirmado es que tres personas murieron dentro de una vivienda y una de ellas era una niña de 3 años.

En un departamento donde ya se acumulan múltiples episodios de violencia, ese dato vuelve a mostrar que el impacto del crimen organizado no siempre se limita a quienes participan en las disputas: también alcanza a familias y menores que quedan atrapados en medio de ellas.

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