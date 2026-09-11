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El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Un video con imágenes del backstage de sus shows en México refleja la exigente preparación que realizó la cantante para la reanudación de la gira

La preparación física de Tini para su shows (Instagram: latriplete____)
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El video de Tini Stoessel durante su serie de conciertos en México sorpendió a sus seguidores con una rutina que combina ejercicios de fuerza, resistencia y trabajo funcional con el backstage propio de una banda en la carretera. Las imágens muestran la preparación físicam para sostener el ritmo del FUTTTURA World Tour 2026, entre los ensayos para una agenda que ya dejó atrás México y la llevará por Centroamérica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.

En las imágenes compartidas por una fanpage, se ve cómo la cantante deja al descubierto los resultados de su preparación corporal y reacciona con sorpresa al mostrar sus bíceps: “Viste, nunca se me había marcado”. El comentario forma parte de una charla distendida con su equipo, que también incluyó bromas, preguntas sobre el espectáculo y testimonios de algunos fans que asistieron a sus conciertos.

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Una mujer vestida con top y pantalón corto negros muestra su abdomen en la sala de un gimnasio con máquinas de ejercicio
Tini Stoessel compartió imágenes de su entrenamiento físico mientras avanza con el Futtura World Tour 2026

La referencia al cambio físico ya la había manifestado en una publicación en su perfil de Instagram, cuando reunió escenas de su actividad profesional y fotografías de su vida cotidiana en el país azteca en un álbum que encabezó con una foto de sus músculos. El posteo fue largamente celebrado por sus fans, y entre los miles de comentarios se destacó el de su novio Rodrigo De Paul, quien reaccionó ante la pose de Tini con los brazos flexionados: “Epaaaaa esos tubosssss”, escribió el futbolista, junto a emojis de fuego y corazones rojos.

La preparación de Tini Stoessel se desarrolla en paralelo a las jornadas de ensayo. En los videos que compartió, la artista realiza movimientos funcionales y rutinas de fuerza, una disciplina que sostiene antes de cada presentación. Un ejercicio necesario para sostener el ritmo de cada una de sus presentaciones, que, sin embargo, no dejó de sorprender a sus seguidores.

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El show de Tini Stoessel en México

Las imágenes también mostraron cierta distensión de su equipo, en esa intimidad a la que pocas veces se tiene acceso. Luego se escuchan testimonios y uno de ellos resume el espíritu de esta parte de los shows. “Eres una guerrera y solamente con tus canciones te identificas. Me salvaste a mí y apuesto a que muchos de aquí nos has salvado”.

El reinicio de la gira de FUTTTURA, donde la artista repasa su trayectoria de casi veinte años en el espectáculo, se inició el pasado 2 de septiembre y llega en medio de un conflicto familiar. En sus publicaciones, Tini dejó en evidencia el nivel de planificación que requiere una gira de esta magnitud, que consta de una agenda cargada de presentaciones en diferentes continentes.

Una mujer cuelga boca abajo sostenida de una máquina de gimnasio mientras otra persona extiende las manos hacia ella para asistir el movimiento
Parte de los ejercicios de Tini Stoessel previo a sus conciertos (Captura de video)

El tour comenzó en el Arena de Guadalajara, en México, donde la artista se presentó ante unas 20.000 personas con la presencia de Rodrigo De Paul entre el público. Y la referencia a la inminente boda fue una de las más celebradas, cuando alguien lanzó un velo desde el público y ella se lo puso sin dudar.

Durante el concierto, que tuvo a los ex Violetta Jorge Blanco y Mercedes Lambre como invitados, también se dirigió a su público con un mensaje desde lo más profundo de su corazón. “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”. Recibió una ovación y una ronda de aplausos, tal vez la respuesta que necesitaba en ese momento.

Fotografía en blanco y negro de una mujer suspendida horizontalmente en el aire mediante arneses sobre un escenario nocturno
La artista se prepara físicamente para afrontar coreografías, canciones y cambios de vestuario en cada fecha

Tras el estreno en Guadalajara, Tini Stoessel continuó su recorrido por Ciudad de México, Monterrey y Costa Rica. La etapa latinoamericana del tour también prevé conciertos en El Salvador, Panamá, Bogotá, Guayaquil y Quito. Y, según lo que viene sucediendo en cada show, la cantante de “Miénteme” parece estar dispuesta a decir sus verdades.

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