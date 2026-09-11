Qué se juega en los Juegos Nómadas: las particulares disciplinas del gran torneo de Asia Central

Los Juegos Mundiales Nómadas se disputaron en Kirguistán con 3.000 deportistas y delegaciones de Asia Central, Estados Unidos y Brasil

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Los Juegos Mundiales Nómadas se disputaron en Kirguistán con la participación de países de Asia Central y delegaciones invitadas de otras partes del mundo, entre ellas Estados Unidos y Brasil. La competencia reúne deportes, juegos y prácticas tradicionales de los pueblos nómadas de la región y busca mantener vigentes disciplinas que forman parte de una historia cultural compartida.

En una columna de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó las características de la competencia y repasó algunas de las disciplinas que forman parte de un evento que comenzó a realizarse en 2014 y que, con el paso de las ediciones, amplió su convocatoria internacional.

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La edición en Kirguistán tuvo entre sus principales escenarios a Cholpon-Ata, a orillas del lago Issyk Kul. Según detalló Serbin Pont, participaron alrededor de 3.000 deportistas en 43 disciplinas, mientras que la asistencia alcanzó unos 50.000 espectadores diarios.

“Son juegos y deportes milenarios de Asia Central”, explicó Serbin Pont para describir el espíritu de una competencia que recupera actividades vinculadas con la equitación, la caza, el tiro y diferentes habilidades desarrolladas históricamente por los pueblos nómadas.

Los Juegos Nómadas nacieron en 2014 para reunir deportes y prácticas tradicionales de Asia Central y luego sumaron sedes como Turquía y Kazajistán (EFE)

Qué son los Juegos Mundiales Nómadas

Los Juegos Mundiales Nómadas nacieron en 2014 como una iniciativa destinada a reunir en una misma competencia distintas prácticas deportivas tradicionales de Asia Central. La propuesta fue creciendo con las sucesivas ediciones y llevó el evento también a otros países: Turquía y Kazajistán fueron algunas de sus sedes.

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La mayor parte de los participantes procede de la región, pero la competencia también incorpora delegaciones extranjeras. Esa apertura permitió que prácticas prácticamente desconocidas fuera de Asia Central comenzaran a tener una audiencia internacional.

El eje no está puesto únicamente en la competencia deportiva. Las disciplinas están relacionadas con costumbres y habilidades que durante siglos tuvieron un papel central en la vida de las comunidades nómadas: desplazarse a caballo, utilizar arcos, entrenar animales y desarrollar técnicas de caza.

La edición de los Juegos Mundiales Nómadas en Cholpon-Ata reunió 43 disciplinas y convocó a unos 50.000 espectadores diarios (AP)

Las disciplinas de los Juegos Nómadas

El programa incluye 43 disciplinas, entre ellas distintas competencias ecuestres, tiro con arco y modalidades de cetrería.

Una de las más características es el kok boru, un deporte tradicional de Kirguistán que enfrenta a jinetes que deben disputar el cuerpo de una oveja decapitada y llevarlo hasta el sector de anotación del rival.

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Los partidos duran 60 minutos, divididos en tres períodos de 20, y la actividad cuenta con una estructura profesional en Kirguistán y otros países de la región.

Otra de las pruebas es el salburun, una modalidad de cetrería en la que participan jinetes, águilas y perros de caza. “Es el cazador a caballo, un águila y sus perros que trabajan en equipo”, explicó Serbin Pont al describir esta práctica.

Los Juegos Nómadas recuperan actividades históricas de los pueblos nómadas de Asia Central, como la equitación, la caza, el tiro y la cetrería (AFP)

También forman parte del programa las competencias de tiro con arco a caballo, que exigen combinar precisión y dominio del animal en movimiento, y el kyz kumai, conocido como la “persecución de la novia”. En este último juego, un jinete debe intentar alcanzar a una mujer durante una carrera; si no lo consigue, ella pasa a perseguirlo con un látigo.

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La variedad de disciplinas permite que los Juegos reúnan pruebas estrictamente deportivas con otras que conservan una importante dimensión cultural y tradicional.

La participación de Estados Unidos y otros países

Aunque la competencia tiene un fuerte carácter regional, la presencia de delegaciones invitadas amplió su alcance. Uno de los casos más curiosos fue el de un equipo de cowboys cristianos de Utah, que viajó a Kirguistán para competir en kok boru.

El salburun integra a jinetes, águilas y perros de caza en una modalidad de cetrería que forma parte del programa de los Juegos Mundiales Nómadas (AP)

Según relató Serbin Pont, el grupo destinó alrededor de 100.000 dólares al viaje y no consiguió ganar ningún partido. Su participación, sin embargo, refleja el interés que algunas de estas disciplinas comenzaron a generar fuera de su ámbito de origen.

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Estados Unidos y Brasil estuvieron entre los países invitados en esta edición, mientras que las delegaciones de Asia Central continuaron siendo el núcleo principal de la competencia.

La explicación del kok boru llevó a comparar esta disciplina con el pato argentino, y la semejanza tiene una particularidad histórica: en sus primeras versiones, también el deporte argentino utilizaba un animal como objeto de disputa.

El pato se jugaba con un pato real, vivo o muerto, colocado dentro de un saco de cuero con manijas. Los jinetes debían apropiarse del animal y llevarlo hasta un punto determinado mientras los rivales intentaban quitárselo.

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Los Juegos Nómadas recuperan actividades históricas de los pueblos nómadas de Asia Central, como la equitación, la caza, el tiro y la cetrería (AFP)

La práctica fue prohibida en distintos períodos de los siglos XVIII y XIX debido a la violencia que generaban los enfrentamientos. Finalmente, el deporte fue reglamentado y a fines de la década de 1930 el pato fue reemplazado por la pelota de cuero con manijas que se utiliza actualmente.

La comparación permite entender una de las características centrales de los Juegos Mundiales Nómadas: muchas de sus disciplinas no son deportes creados recientemente para una competencia internacional, sino prácticas que tienen raíces profundas en las sociedades que las desarrollaron.

En Kirguistán, esas tradiciones siguen presentes en una competencia que combina deporte, identidad cultural y proyección internacional, y que convirtió a los Juegos Mundiales Nómadas en uno de los principales encuentros dedicados a las prácticas deportivas de los pueblos de Asia Central.

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