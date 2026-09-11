Economía

Cuánto cuesta construir una vivienda de 100 m2 y qué cantidad de salarios se necesitan para pagarla

Construir una casa de tamaño estándar demandó en agosto un desembolso superior a los 238 millones de pesos, según el último relevamiento sectorial, con una brecha frente al ingreso medio que ronda los diez años de trabajo

Un obrero con casco amarillo coloca ladrillos rojos junto a una pila de mezcla, una carretilla y una estructura de hormigón.
El metro cuadrado de construcción en la provincia de Buenos Aires se ubicó en $2.383.862,97 durante agosto, según Apymeco (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El valor del metro cuadrado de construcción en la provincia de Buenos Aires se ubicó en $2.383.862,97 durante agosto, de acuerdo con el informe mensual de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco). Al multiplicar esa cifra por los 100 metros cuadrados de una vivienda tipo, el costo total de la obra alcanzó los $238.386.297. En dólares, el mismo cálculo arrojó un valor de u$s 155.301, resultado de multiplicar los u$s 1.553,01 que costó el metro cuadrado en moneda extranjera por la superficie total de la vivienda.

Ese monto no incluyó el valor del terreno, los costos de la figura jurídica del emprendimiento, el IVA ni el beneficio del desarrollo inmobiliario, conceptos que Apymeco excluyó de manera expresa del precio de construcción por metro cuadrado. El monto real que debería reunir una persona para acceder a una vivienda propia construida desde cero, si se sumaran esos costos adicionales, resultó entonces todavía mayor al que surgió de este cálculo.

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Se necesitan más de diez años de salario para cubrir la obra

La comparación entre el costo de construcción y el ingreso de un trabajador estable permitió dimensionar el esfuerzo que implica levantar una vivienda desde cero. Según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el salario neto promedio se ubicó en $1.946.028,12. Al dividir el costo total de la vivienda por ese salario, el resultado fue de 122,49 salarios necesarios para cubrir la construcción completa, lo que equivalió a poco más de 10,2 años de ingresos destinados exclusivamente a ese fin, sin contar gastos de vida ni otros consumos.

Los datos básicos del relevamiento de agosto quedaron resumidos de la siguiente manera:

  • Valor del metro cuadrado en pesos: $2.383.862,97
  • Valor del metro cuadrado en dólares: u$s 1.553,01
  • Costo de una vivienda de 100 m² en pesos: $238.386.297
  • Costo de una vivienda de 100 m² en dólares: u$s 155.301
  • Salario neto promedio (Ripte): $1.946.028,12
  • Salarios necesarios para cubrir la obra: 122,49
  • Años de ingresos necesarios: 10,2

El índice general de costos subió 4,27% en el mes

El índice general de costos de Apymeco registró en agosto una suba mensual de 4,27%, lo que llevó la variación interanual a 27,80% y el acumulado del año a 19,51%. Dentro de ese incremento, los dos componentes principales mostraron comportamientos dispares:

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  • Mano de obra: subió 8,32% en el mes.
  • Materiales: aumentaron 2,04% en el mismo período.

La diferencia entre ambos rubros explicó buena parte del salto mensual del índice general, con la mano de obra como principal motor del encarecimiento.

La mano de obra fue el rubro que más impulsó el índice general de costos, con una suba de 8,32% en el mes (EFE)
La mano de obra fue el rubro que más impulsó el índice general de costos, con una suba de 8,32% en el mes (EFE)

El metro cuadrado en dólares también subió

El valor del metro cuadrado medido en moneda extranjera pasó de u$s 1.499,13 en julio a u$s 1.553,01 en agosto, lo que representó una suba de 3,59%. A diferencia de meses anteriores, en los que el costo en pesos aumentaba mientras el valor en dólares se mantenía estable o incluso bajaba, en agosto ambas mediciones mostraron una tendencia alcista.

Los materiales con mayores subas y bajas del mes

Entre los materiales, el comportamiento resultó heterogéneo. Los mayores aumentos mensuales se registraron en:

  • Ladrillos comunes: 6,29%
  • Carpintería de madera: 5,24%
  • Ascensores: 4,92%
  • En el extremo opuesto, los principales retrocesos fueron:
  • Artefactos sanitarios: -10,11%
  • Cerámicos y porcelanato: -7,51%
  • Griferías: -7,41%

El despacho de cemento, por su parte, mostró una baja de 0,1% respecto de julio y una caída de 8,1% frente al mismo mes del año anterior.

Un nuevo acuerdo salarial incorporó componentes no remunerativos

El informe de Apymeco detalló que en agosto se alcanzó un nuevo acuerdo paritario del sector de la construcción, que si bien fijó un incremento de 1,9%, incorporó los conceptos no remunerativos que se venían aplicando hasta julio de 2026. Ese factor contribuyó a explicar la magnitud de la suba de 8,32% que registró el rubro mano de obra dentro del índice general del mes.

La inflación general quedó por debajo del ritmo de la construcción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de agosto fue de 1,7% mensual, con un acumulado de 21,3% en lo que va del año y de 33,5% en los últimos doce meses. Al comparar ambos indicadores, el acumulado anual del índice de Apymeco, de 19,51%, se ubicó por debajo del 21,3% que marcó el Índice de Precios al Consumidor en el mismo período. En términos interanuales, en cambio, la brecha se achicó de manera considerable: el índice de costos de la construcción acumuló 27,80% frente al 33,5% de la inflación general medida por el Indec.

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