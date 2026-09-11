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Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

En su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen dio a conocer la información sobre uno de los frentes legales que se desataron tras la serie de La One

Juan Etchegoyen contó en Infobae en Vivo los detalles de la causa (Video: Infobae en Vivo)
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La primera audiencia de mediación entre Ingrid Vadalá, hija mayor del empresario Luis Vadalá, y las partes demandadas por la biopic de Moria Casán en Netflix terminó sin acuerdo. El encuentro se celebró el miércoles pasado a las 16 horas y reunió a la demandante, a su abogada, Belén Escalera, y a los representantes legales de la plataforma, de la productora About Entertainment y de la propia Moria Casán. Las partes acordaron una nueva instancia para el 30 de septiembre, mientras el reclamo original ya se amplió con una segunda acción legal iniciada por Ramiro Vadalá, medio hermano de Ingrid.

Juan Etchegoyen reveló los detalles de la audiencia en su columna de los viernes en Infobae en Vivo, a partir de una comunicación con Escalera. Allí, la letrada expresó su preocupación por una actitud que percibió del otro lado de la mesa de negociación. “En principio, advertimos de ellos cierta intención de dilatar el proceso”, indicó, y agregó que su parte respondió con una postura firme al pedir la fijación de una nueva fecha para “avanzar más concretamente”.

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Escalera fue tajante de cara al próximo encuentro. “Nuestra posición es clara, no vamos a admitir mayor dilatación en el proceso. Si en la próxima audiencia no existe un ofrecimiento concreto, serio y acorde con la pretensión de Ingrid, se procederá de manera inmediata a avanzar hacia la instancia judicial correspondiente”, escribió en el mensaje que mostró Etchegoyen y leyó al aire. La abogada cerró su texto con una amenaza económica: de judicializarse el conflicto, la pretensión de su clienta sería superior “en función de las consecuencias, el tiempo perdido y costos propios” del litigio.

La One regresó de sus vacaciones en el Caribe, volvió al teatro y se mostró feliz por el alcance de su biopic (Video: Primicias YA-América TV)

La controversia se desató apenas la serie biográfica sobre Moria Casán llegó a Netflix, el 14 de agosto. En un tramo, se retrata la relación que la vedette mantuvo con Luis Vadalá, con quien se casó en 1990 en Miami y de quien se separó tras un vínculo de diez años marcado por acusaciones de infidelidades, un supuesto consumo de drogas y deudas millonarias.

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Fue una escena que muestra a Vadalá en una situación de consumo excesivo la que motivó el primer anuncio de acciones legales. Ingrid Vadalá, de 47 años, licenciada en Recursos Humanos y ajena al mundo del espectáculo, había expresado su malestar a través de textuales que hizo llegar al periodista Ángel de Brito, en el ciclo LAM. “Todo lo que se muestra, sinceramente, resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, sostuvo la mujer, que además cuestionó que se ventilara la vida privada de su padre, fallecido en 2023.

El frente judicial contra la producción se amplió con una acción legal separada de Ramiro Vadalá, hermano menor de Ingrid nacido de otra madre. Según reconstruyó el ciclo DDM (América TV), la demanda de Ramiro tendrá su primera audiencia a fines de septiembre y también apunta contra Netflix, la productora y Moria Casán, aunque con una diferencia central: suma como demandado al director de la serie, Javier Van de Couter.

El reclamo de Ramiro se apoya en tres fundamentos, un daño psicológico, un daño moral y un perjuicio a la imagen de su padre. Según el planteo expuesto en la audiencia, la representación de Vadalá en una situación de consumo y de violencia habilitó que distintos medios replicaran críticas hacia su figura. El monto reclamado, precisó el periodista Martín Candalaft, se trata de “un resarcimiento no especificado” que se definirá en una próxima instancia. El reclamo también incluye, según se detalló en el programa, un pedido de disculpas públicas.

Luego de que La One mostrara cómo vivió ella su relación de 10 años y mostrara una escena de consumo de drogas, los hijos del empresarios reaccionaron (Video: LAM-América TV)

En el debate televisivo sobre el caso surgió un antecedente que podría marcar el rumbo del litigio, el de la serie sobre Carlos Monzón y la demanda que impulsó la familia de el Facha Martel, presentado en esa ficción como quien le proveía droga al boxeador. Según relató la panelista Denise Dumas, la familia de Martel inició juicio pese a que el hombre ya había muerto y obtuvo un fallo favorable.

Mientras tanto, la próxima audiencia de mediación entre Ingrid Vadalá y las partes demandadas quedó fijada para el 30 de septiembre, fecha en la que, según adelantó su abogada, se definirá si el conflicto avanza hacia una instancia judicial.

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