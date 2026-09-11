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Apple recurrió a un nombre falso para mantener en secreto el desarrollo del iPhone Duo

John Ternus y Greg Joswiak revelaron que el equipo del iPhone Duo mantuvo el proyecto en secreto incluso dentro de la propia compañía

John Ternus y Greg Joswiak se refieron al secretismo que tuvieron que tener para evitar que las características del iPhone Duo llegue a la competencia.
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Apple llevó el secretismo de su primer teléfono plegable hasta utilizar un nombre en clave falso que no tenía relación con el dispositivo. La estrategia buscaba evitar que la competencia pudiera identificar el proyecto antes de su presentación. John Ternus, CEO de Apple, y Greg Joswiak, Vicepresidente Sénior de Marketing Mundial, revelaron algunos detalles del proceso en una entrevista con TechRadar.

Según explicaron los directivos, el equipo responsable del iPhone Duo decidió mantener el desarrollo prácticamente aislado del resto de la compañía y no hablar del proyecto con personas ajenas al grupo de trabajo. La elección de un nombre en clave que no guardaba relación con un teléfono plegable fue una medida adicional para dificultar posibles filtraciones.

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John Ternus, CEO de Apple, sostiene el nuevo iPhone Duo. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
John Ternus, CEO de Apple, sostiene el nuevo iPhone Duo. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Apple mantuvo el proyecto bajo llave

Joswiak explicó que la compañía era consciente de que las filtraciones ya habían permitido conocer algunos detalles sobre el dispositivo. Por ese motivo, Apple decidió extremar las precauciones durante la fase final del desarrollo.

El ejecutivo señaló que el equipo utilizó un nombre en clave que consideraban divertido, pero que no tenía ninguna relación evidente con el producto que estaban desarrollando. Apple evitó revelar cuál era ese nombre incluso después de la presentación del teléfono.

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La estrategia tenía un objetivo concreto: impedir que una persona que escuchara el nombre del proyecto pudiera asociarlo con un iPhone plegable. De esta manera, incluso si la denominación llegaba fuera del grupo de trabajo, resultaría más difícil utilizarla para localizar información relacionada con el dispositivo.

El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple.
El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple. (Apple)

Las filtraciones ya habían adelantado parte del diseño

El esfuerzo de Apple no consiguió ocultar todos los detalles. Joswiak reconoció que algunas informaciones sobre el proyecto habían aparecido antes de su presentación y que la competencia ya sabía que la compañía estaba trabajando en un dispositivo plegable.

Uno de los aspectos que, según el ejecutivo, llegó a conocerse mediante filtraciones fue la relación de aspecto de la pantalla. Esa característica había sido anticipada por distintos rumores y terminó coincidiendo con el diseño final del iPhone Duo.

Esto significa que Apple consiguió mantener en secreto algunos elementos del teléfono, pero otros detalles fueron descubiertos antes de tiempo. La compañía tuvo que asumir que parte de la información sobre el dispositivo ya estaba circulando.

Apple intentó mantener en secreto las características del iPhone Duo. REUTERS/Carlos Barria
Apple intentó mantener en secreto las características del iPhone Duo. REUTERS/Carlos Barria

Algunos componentes permanecieron ocultos

Ternus y Joswiak destacaron que, pese a las filtraciones, Apple logró mantener ocultas varias características importantes del iPhone Duo hasta su presentación.

Entre ellas se encuentran aspectos relacionados con la pantalla nano-texturizada, la tecnología de cámara frontal integrada bajo la pantalla, conocida como UDC, y determinadas funciones de software. Estos elementos formaban parte de las novedades que Apple quería presentar sin que fueran conocidas previamente.

El secretismo también buscaba proteger el trabajo del equipo frente a otras compañías del sector. Los directivos reconocieron que Apple sabe que algunas empresas fabricantes de teléfonos Android han seguido de cerca sus desarrollos y que, en determinados casos, existen características que pueden terminar apareciendo en productos de otros fabricantes.

Apple decidió entrar al mercado de los telefónos plegables con el iPhone Duo. (Apple)
Apple decidió entrar al mercado de los telefónos plegables con el iPhone Duo. (Apple)

Una estrategia habitual en los proyectos de Apple

El uso de nombres en clave y el aislamiento de determinados equipos forman parte de las medidas que las grandes compañías tecnológicas pueden utilizar para proteger proyectos que todavía no han sido anunciados.

En el caso del iPhone Duo, Apple llevó esa estrategia un paso más allá debido a la importancia del producto. Se trata de la entrada de la compañía en una categoría en la que otros fabricantes ya cuentan con varios años de experiencia.

Aunque las filtraciones consiguieron anticipar algunos aspectos del teléfono, el nombre falso permitió mantener una capa adicional de protección alrededor del proyecto. Para Apple, el objetivo era que la mayor cantidad posible de información permaneciera reservada hasta el momento de presentar oficialmente el dispositivo.

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