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“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

En el primer día de actividad en el Madring de la Fórmula 1, el argentino reflejó su malestar por el rendimiento del monoplaza francés y la distancia contra su rival directo en el Campeonato de Constructores

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Franco Colapinto completó sin sobresaltos el estreno del Madring en la Fórmula 1. En el primer día de actividad en pista del Gran Premio de España, el argentino finalizó 13° y 15° en las prácticas libres. El joven de 23 años habló en zona mixta para brindar sus sensaciones sobre el debut del circuito semiurbano y cómo afrontó el complejo trazado con más de 22 curvas.

Estamos a años de luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el por qué. Fue un día difícil”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN. La escudería satélite de Red Bull pelea con Alpine por el quinto puesto del Campeonato de Constructores: Arvid Lindblad quedó 4° en la FP2 y Yuki Tsunoda figuró 8°.

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En el análisis de la jornada, Colapinto hizo hincapié en el funcionamiento del monoplaza y la falta de evolución entre las sesiones. “En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto. De lo que intentamos, mejoró un poco adelante. En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Después le pusimos un poco de carga y atrás va muy mal. Es muy impredecible y es un poco raro de manejar”, argumentó el argentino.

Respecto a la imposibilidad de firmar un giro rápido en los segundos ensayos, resaltó: “No dimos el paso de FP1 a FP2 que tendríamos que haber dado. Hay que intentar entender”. Además, el argentino anticipó la complejidad para ganar posiciones con adelantamientos en pista: “Es una pista difícil, especialmente de pasar. Es imposible pasar. Veremos qué pasa el domingo. Hay mucho para trabajar hoy a la noche”.

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Si bien quedó a casi un segundo del tiempo de su compañero Gasly en FP2, Franco aclaró que no pudo tener una prueba con gomas rojas: “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”.

Franco Colapinto Gran Premio de España
Franco Colapinto completó el primer día en el Madring (EFE/ J.J. Guillén)

El día en Madrid inició con una práctica en la que los pilotos tomaron precauciones y se aclimataron a la pista. Colapinto completó un total de 24 vueltas en una FP1 que terminó 13° con su mejor registro en 1:35.933, algo que lo dejó a 1.856 segundos de la punta (George Russell). Gasly, por su parte, había superado al argentino por dos décimas, pero le quitaron la marca por excederse los límites de pista y cayó al 14° lugar con 1:36.244 (0.311 más lento que Franco).

La FP2 comenzó con el mismo panorama. Luego de un primer intento con gomas blandas donde el argentino registró una marca de 1:35.886, su segundo giro para mejorar sus registros se vio interrumpido por el accidente de Arvid Lindblad de Racing Bulls, algo que lo privó de completar una vuelta limpia y quedó 15°. Pierre Gasly logró cerrar una marca competitiva en una oportunidad: firmó 1:34.959 para ubicarse 11° (0.927 mejor que el pilarense).

La actividad en el Madring continuará con las últimas prácticas libres desde las 07:30 (hora argentina) del sábado. Más tarde, desde las 11:00, se llevará a cabo la clasificación para delimitar la grilla de salida del domingo. La carrera del Gran Premio de España se largará a las 10:00 del 13 de septiembre y contará con un total de 57 vueltas.

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