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Steam enfrenta problemas con su nuevo sistema de verificación de edad en varios países

Valve utiliza actualmente las tarjetas de crédito como método de verificación, pero no todos los usuarios tienen acceso a este tipo de producto financiero

Usuarios reclaman a Steam por tener un solo método de verificación de edad. (Valve)
Usuarios reclaman a Steam por tener un solo método de verificación de edad. (Valve)
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Steam está enfrentando problemas con su sistema de verificación de edad, que actualmente puede impedir que algunos usuarios accedan a determinados videojuegos si no consiguen completar el proceso.

El inconveniente es especialmente relevante en países donde el uso de tarjetas de crédito no está tan extendido, ya que este es el método que Valve ofrece actualmente para comprobar la edad de los usuarios.

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La situación fue expuesta por un usuario de Reddit, quien explicó que intentó acceder a un videojuego en Steam y se encontró con un bloqueo porque su edad no había sido verificada. El problema no fue únicamente que el proceso fallara, sino que tampoco disponía de una alternativa para completar la comprobación.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam solo cuenta con una alternativa para comprobar la edad de sus usuarios. (Steam)

Una tarjeta de crédito es el método disponible

Actualmente, Steam utiliza la tarjeta de crédito como mecanismo para verificar la edad de sus usuarios en determinadas situaciones. El sistema busca impedir que menores puedan acceder a videojuegos que contienen material considerado inapropiado para determinadas edades.

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Sin embargo, este método puede convertirse en una barrera para personas que no disponen de una tarjeta de crédito. Tener una tarjeta de débito, por ejemplo, no necesariamente permite completar el mismo procedimiento, por lo que algunos usuarios pueden quedarse sin una forma de demostrar que cumplen con la edad requerida.

El caso compartido en Reddit muestra precisamente esta limitación. El usuario afectado no contaba con una tarjeta de crédito y, por tanto, no podía completar el proceso establecido por Steam.

Tener una tarjeta de crédito se ha vuelto la única opción de verificación de edad en Steam.
Tener una tarjeta de crédito se ha vuelto la única opción de verificación de edad en Steam. (Steam)

El soporte de Steam tampoco ofreció otra solución

Ante la imposibilidad de verificar su edad, el usuario decidió ponerse en contacto con el servicio de soporte de Steam para buscar una alternativa.

La respuesta de Valve, según su relato, fue que la tarjeta de crédito era actualmente la única opción disponible para realizar la verificación de edad. Esto significa que el usuario no recibió un procedimiento alternativo para demostrar que cumplía con el requisito.

Como consecuencia, tampoco pudo acceder a los videojuegos que Steam mantiene restringidos hasta completar la comprobación.

El problema pone de manifiesto una de las dificultades que pueden surgir cuando las plataformas digitales incorporan mecanismos de control de edad: una medida diseñada para proteger a los menores también puede terminar afectando a usuarios adultos que no pueden utilizar el método de identificación establecido.

Pese a los reclamos de los usuarios, Steam no ha brindado alguna solución. (Valve)
Pese a los reclamos de los usuarios, Steam no ha brindado alguna solución. (Valve)

Australia es un ejemplo de la dificultad

El caso resulta especialmente llamativo en países donde las tarjetas de crédito tienen una penetración menor. Australia es uno de los ejemplos mencionados en este contexto: alrededor del 51,41 % de los adultos tendría una tarjeta de crédito, según los datos incluidos en el reporte sobre el caso.

Esto significa que una parte importante de la población adulta no utiliza este tipo de producto financiero. Para esas personas, exigir una tarjeta de crédito como única vía de comprobación puede convertirse en un obstáculo para acceder a determinados contenidos de Steam.

No obstante, el caso de Reddit no permite concluir que todos los usuarios australianos estén experimentando exactamente el mismo problema. Se trata de una experiencia individual que sirve para evidenciar una limitación del sistema actual.

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Los usuarios de Australia han sido los más afectados por la verificación de edad de Steam. (Valve)

Las plataformas buscan cumplir con normas de edad

El problema se produce en un momento en el que las plataformas digitales están recibiendo una presión cada vez mayor para impedir que los menores accedan a contenidos destinados a usuarios de mayor edad.

Los servicios de videojuegos han tenido que adaptar sus mecanismos para cumplir con diferentes requisitos legales y regulatorios. Steam no es la única plataforma que utiliza controles de edad, aunque las alternativas y métodos disponibles pueden variar entre servicios y países.

El desafío para Valve consiste ahora en encontrar un equilibrio entre estas exigencias y la posibilidad de que los usuarios adultos puedan demostrar su edad mediante métodos accesibles.

Por el momento, la principal limitación del sistema es precisamente la falta de alternativas. Si Valve incorpora otros mecanismos de verificación, podría reducir los casos en los que un usuario adulto queda excluido de un videojuego simplemente porque no dispone de una tarjeta de crédito.

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