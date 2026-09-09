Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

La cámara enfocó entonces a la figura que caminaba por la escena, revelada como John Ternus, el nuevo CEO de Apple. (Captura Apple)

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John Ternus debutó como nuevo consejero delegado de Apple durante el Apple Event de hoy, en una presentación que combinó la transición formal de liderazgo con el anuncio del primer teléfono plegable de la compañía. El directivo sucedió a Tim Cook al frente de la empresa y encabezó el despliegue del iPhone Duo, la renovación de la línea iPhone 18, los AirPods 5, el Apple Watch Series 12 y Ultra 4, además de la nueva interfaz Liquid Glass en iOS 27.

Cómo fue el debut de John Ternus como CEO de Apple

La transmisión arrancó con un montaje cinematográfico en el que distintas personas describían formas posibles de abrir una película. En ese punto irrumpió la voz en off de Tim Cook, ahora con el cargo de presidente ejecutivo, con una indicación propia de un director de cine: “La cámara sigue a una figura misteriosa antes de revelar a nuestro personaje principal. No, yo no. Ese es su hombre. Ese es su número de apertura”.

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La cámara enfocó entonces a la figura que caminaba por la escena, revelada como John Ternus, el nuevo CEO de Apple. Fue así como el ejecutivo tomó la palabra para dar la bienvenida formal al evento.

Durante su intervención, el líder de Apple defendió el diseño del iPhone Duo con señalamientos directos hacia otros fabricantes. Captura Apple

“Quiero tomarme un momento para expresar el extraordinario privilegio que supone representar a los excepcionales equipos de Apple”, dijo Ternus. “He dedicado gran parte de mi vida a esta empresa y sigo sintiéndome inspirado cada día por la curiosidad, la inventiva y la incansable búsqueda de la excelencia que caracterizan a Apple”.

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El video de apertura se dividió después en los apartados que la compañía ofrecería a los usuarios en sus próximos dispositivos, con el iPhone 18 como uno de los ejes centrales de la presentación.

Presentación del iPhone Duo, el primer plegable de Apple

Uno de los momentos centrales del discurso de Ternus fue la presentación del iPhone Duo, primer teléfono plegable de la firma. El nuevo CEO explicó el razonamiento detrás del diseño del dispositivo.

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Tim Cook estuvo como CEO de Apple durante 15 años, desde el 24 de agosto de 2011 hasta el 1 de septiembre de 2026. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

“Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria”, explicó Ternus en el evento de presentación.

El iPhone Duo adopta un formato tipo “pasaporte” centrado en la productividad y el consumo multimedia. Incluye un panel OLED interno flexible de 7,6 pulgadas y una pantalla exterior Super Retina de 5,4 pulgadas.

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En materia de rendimiento, el dispositivo cuenta con el chip A20 Pro de 2 nanómetros, equipado con una cámara de vapor para disipar el calor y el módem C2 propio de Apple. Incorpora además una bisagra de alta precisión, sensor Touch ID en el botón lateral y un acabado con recubrimiento de textura nanométrica resistente a rayones.

En el apartado fotográfico, el equipo dispone de una lente principal Fusion de 48 megapíxeles con grabación en 4K a 120 cuadros por segundo, un teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico de 2x y una cámara frontal oculta bajo la pantalla. La función Duo Preview permite usar la pantalla externa para tomar autorretratos con los sensores traseros.

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John Ternus tendrá una compensación objetivo de 58 millones de dólares anuales tras asumir como CEO de Apple. REUTERS/Carlos Barria

Críticas de John Ternus a los plegables de la competencia

Durante su intervención, el líder de Apple defendió el diseño del iPhone Duo con señalamientos directos hacia otros fabricantes de dispositivos plegables presentes en el mercado.

“Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza”, dijo John Ternus.

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Ternus también destacó el desarrollo del nuevo chip que complementa las tareas del iPhone 18, disponible en tonos plata, azul claro y violeta.

Novedades del iPhone 18 Pro y su enfoque en inteligencia artificial

La línea principal de teléfonos, integrada por el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, renueva su arquitectura interna con un enfoque orientado a la inteligencia artificial procesada en el propio dispositivo.

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El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

Ambos modelos incorporan el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nanómetros. En materia de batería, la carga rápida por cable fue rediseñada para alcanzar el 50% de carga en 15 minutos.

En fotografía, el sistema incluye un enfoque asistido por modelos de lenguaje en tiempo real, junto con soporte nativo del estándar SynthID, utilizado para la verificación de autenticidad en imágenes generadas o editadas mediante inteligencia artificial.

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AirPods 5 y Apple Watch Series 12: las otras novedades del evento

Los nuevos AirPods 5 mantienen el diseño de formato abierto (open-ear) e incorporan un salto en el rendimiento de la Cancelación Activa de Ruido para auriculares sin almohadillas de silicona, con hasta cinco horas de autonomía con esta función activada.

Apple apuntó que los nuevos dispositivos están optimizados para funciones que integran inteligencia artificial. (Apple)

El dispositivo suma audio computacional con Ecualizador Adaptativo y traducción en tiempo real integrada. También incluye sensores infrarrojos diseñados para detectar gestos en el aire y mejorar el seguimiento con Vision Pro.

En cuanto a los relojes inteligentes, el Apple Watch Series 12 y el Ultra 4 amplían sus capacidades de seguimiento biométrico mediante el nuevo chip S11, que optimiza el consumo energético y acelera las consultas de salud procesadas de forma local.

Entre las nuevas métricas de salud se incluyen la función Readiness, que mide el nivel de preparación física diaria, y el cálculo de la Edad de Salud (Health Age). Los modelos seleccionados suman además la opción de Touch ID en el botón lateral para transacciones con Apple Pay.

Siri fue rediseñada con acceso a los datos de las aplicaciones para ejecutar acciones complejas compuestas. Europa Press

iOS 27, Liquid Glass y el nuevo Siri con inteligencia artificial

El sistema operativo iOS 27 introduce la interfaz Liquid Glass, diseñada para adaptarse a los nuevos formatos de hardware. Elementos como el Dock, los paneles y los botones cambian de posición entre un diseño vertical y horizontal según la orientación, con una optimización particular para la pantalla expandida del iPhone Duo.

El sistema suma además capacidad de multitarea de doble pantalla, que permite ejecutar dos aplicaciones completas al mismo tiempo, lado a lado, o desplegar dos pantallas de inicio en paralelo.

En el plano de la inteligencia artificial, Siri fue rediseñada con acceso a los datos de las aplicaciones para ejecutar acciones complejas compuestas, como redactar mensajes, agendar eventos o modificar borradores de texto según el contexto del usuario.

Esta integración se apoya en el nuevo marco Core AI, impulsado por el chip A20 Pro, que permite ejecutar modelos lingüísticos y de generación de forma local, sin depender de la conexión a la nube.