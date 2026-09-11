Cerrarán una nueva estación de la línea C del subte por obras de renovación: cuánto tiempo permanecerá clausurada

Subterráneos de Buenos Aires clausurará la estación Lavalle de la Línea C desde el próximo lunes por obras del Plan de Renovación Integral

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Subterráneos de Buenos Aires clausurará la estación Lavalle de la Línea C a partir del próximo lunes, en el marco del Plan de Renovación Integral que la empresa lleva adelante en toda la red de subterráneos porteños. El cierre se extenderá por aproximadamente tres meses y responde a la necesidad de mejorar la infraestructura y la experiencia de los pasajeros que transitan a diario por ese corredor.

Los trabajos comprenden una intervención completa de los accesos, galerías, escaleras —tanto peatonales como mecánicas—, vestíbulos y andenes. Entre las tareas previstas figuran la impermeabilización, la renovación de pisos, la colocación de luces LED, nueva señalética y braille en pasamanos y pórticos en pasamanos y pórticos. El mobiliario del andén también se renovará en su totalidad: bancos, cestos y apoyos isquiáticos integran la lista de mejoras.

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La obra, que viene ejecutándose fuera del horario de servicio, busca mejorar la circulación en la estación, mayor iluminación y más comodidad para los usuarios.

La impermeabilización de la estación Lavalle sumará tratamiento de juntas y revestimientos de aluminio y zinc para prevenir filtraciones en el subte porteño

En materia de impermeabilización, los trabajos incluirán inyección, tratamiento de juntas y el uso de productos de última generación. Tanto en vestíbulos como en andenes se colocará un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, pensado para canalizar el agua y prevenir las filtraciones, una problemática habitual en la infraestructura subterránea de la ciudad.

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Por tratarse de una estación patrimonial, la intervención incluye también tareas de restauración patrimonial. Un equipo de restauradores profesionales trabajará en la recuperación de dos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes, así como en los revestimientos cerámicos originales de la estación. Esos trabajos se realizan siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Con el cierre de Lavalle, el plan acumula ya 20 estaciones renovadas en toda la red. La lista abarca Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia en la línea B; San Martín en la línea C; Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo en la línea D; y Jujuy en la línea E. A eso se suman los paradores del Premetro, que también fueron renovados.

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Al margen de Lavalle, otras cuatro estaciones permanecen actualmente fuera de servicio: Medrano de la línea B, Tribunales de la línea D, y General Urquiza y Entre Ríos de la línea E. El plan contempla además la renovación futura de Alberti, Pasco y Sáenz Peña en la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego en la línea B; e Independencia en la línea C.

Subte gratis para jubilados y pensionados en CABA

La Ciudad de Buenos Aires aprobó el subte gratis para jubilados y pensionados con DNI, sin pase especial y sin restricciones horarias, para residentes que perciban hasta 2,5 haberes mínimos

Un sistema renovado fue aprobado en la Ciudad de Buenos Aires para permitir que pensionados y jubilados accedan gratis al subte mediante el DNI. Esta modalidad está destinada a quienes sean residentes porteños y perciban hasta 2,5 haberes mínimos. Fue Jorge Macri, jefe de Gobierno, quien lo anunció tras la aprobación de una ley que modifica el modo de otorgamiento del beneficio y elimina la exigencia de contar con un pase independiente para la entrada al servicio.

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Simplificar el procedimiento administrativo es el objetivo principal, ya que anteriormente se exigía una credencial especial para certificar el derecho a viajar gratis. Ahora, la nueva modalidad vinculará la identificación directamente al documento nacional de identidad del usuario. Al completar la inscripción, el beneficiario solo tendrá que presentar el DNI en el molinete habilitado para acceder sin abonar boleto.

En la vida diaria de los beneficiarios, se incorpora una mejora concreta: el uso gratuito del servicio no tendrá restricciones horarias de ningún tipo. De acuerdo con la información oficial difundida por la administración porteña, la exención se aplicará durante todos los días y horarios en que funcione el subte. Ese aspecto resulta relevante para quienes deben trasladarse más allá de los horarios convencionales, ya sea para consultas médicas, trámites personales, visitas familiares o compromisos laborales.

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El soporte del beneficio constituye la variación más relevante de la iniciativa. Ya no se requerirá una tarjeta o pase especial, ya que se empleará únicamente el DNI del titular. Se busca, según la intención oficial, que el ingreso sea más directo y sencillo.

En cuanto a las implicancias prácticas, el nuevo esquema introduce tres cambios clave:

Se deberá usar el DNI para acceder.

El registro solo será necesario una vez y luego podrá renovarse al vencimiento.

No existirán restricciones diarias ni horarias para utilizar el beneficio.

Además, la normativa prevé una habilitación prolongada. El beneficio podrá utilizarse por cinco años, renovable cuantas veces sea preciso mientras la persona continúe cumpliendo los requisitos definidos en la ley.

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