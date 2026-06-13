Estados Unidos sorprendió en el Mundial 2026: así usó inteligencia artificial para golear a Paraguay

La selección de Estados Unidos lleva inteligencia artificial al banco de suplentes: una plataforma avisa en tiempo real cuándo un jugador está agotado y cuándo hacer el cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Estados Unidos goleaba a Paraguay por 4-1 en el SoFi Stadium de Los Ángeles en el debut del Grupo D del Mundial 2026, Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico no tomaban decisiones solo con la vista puesta en el campo.

En el banquillo, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Globant les enviaba alertas en tiempo real sobre el estado físico de los jugadores, los cambios tácticos del rival y los momentos exactos para actuar.

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La herramienta se llama Sportian Performance y es, en esencia, el cerebro tecnológico del equipo. Integra video de los partidos, datos de seguimiento de jugadores, patrones de juego, estrategias tácticas y estado físico de cada futbolista en un único entorno de trabajo.

La plataforma procesa más de 6.400 métricas por partido y le envía alertas al cuerpo técnico mientras el juego transcurre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa información, la plataforma avisa al cuerpo técnico cuándo un jugador está al límite de su capacidad física, anticipa posibles lesiones y sugiere el momento óptimo para un cambio, todo mientras el partido transcurre.

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“Esta plataforma ofrece un entorno único de trabajo que permite a nuestro staff analizar partidos y tomar mejores decisiones en tiempo real, respaldadas por datos sólidos”, afirmó Pochettino.

“Refuerza el ecosistema de análisis y tecnología de primer nivel que estamos construyendo para nuestros jugadores y nos sitúa en una posición óptima para ofrecer un torneo inolvidable”, agregó el director técnico del seleccionado estadounidense.

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El debut ante Paraguay, con goles de Damián Bobadilla en propia valla, un doblete de Folarin Balogun y el tanto final de Giovanni Reyna, dejó a Estados Unidos como líder del Grupo D con tres puntos.

La plataforma analiza información del partido en tiempo real. (Globant)

El próximo desafío para Pochettino y su equipo (y para la plataforma que los asiste desde el banco) llegará en los próximos días ante Turquía o Australia, los otros dos integrantes del grupo.

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Qué hace la plataforma durante un partido

El módulo que opera en el banquillo de Estados Unidos se llama Performance Live Pro y es el que concentra las funciones más directas sobre el resultado. Durante los 90 minutos, el sistema procesa más de 6.400 métricas de jugadores y decisiones tácticas por partido, y captura 1.936 variables de rendimiento individual en tiempo real.

Cuando alguna de esas métricas cruza un umbral crítico (fatiga muscular, variación en la velocidad de sprint, cambio en la estructura defensiva del rival), la plataforma genera una alerta automática que llega directo al cuerpo técnico.

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Antes del partido, Sportian Performance también cumple una función preparatoria. El equipo técnico puede generar informes personalizados por jugador, comparar métricas con rivales anteriores y construir visualizaciones tácticas para explicarle al plantel, de forma clara, qué se espera de cada uno en el campo.

Detrás de cada cambio de Pochettino hay una plataforma de IA que monitorea el estado de cada jugador en tiempo real. REUTERS/Lisi Niesner

La plataforma convierte conjuntos de datos complejos en gráficos comprensibles para comunicar conceptos tácticos tanto en los entrenamientos como en el vestuario.

Sportian proporciona servicio a los 42 clubes profesionales de esa competición, a la Belgian Pro League y a más de 50 competiciones, federaciones y clubes en todo el mundo.

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Entre sus usuarios figuran analistas de clubes como el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el RCD Mallorca, el Real Betis y el RCD Espanyol.

“Para un entrenador, es una herramienta única”, describió Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca. Mario Prieto, jefe de datos deportivos del Atlético de Madrid, señaló que la plataforma “facilita el acceso rápido a información clave y ayuda a tomar decisiones más informadas en menos tiempo”.

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Cabe señalar que el uso de estas plataformas tecnológicas está totalmente permitido en el Mundial 2026.

Las selecciones pueden involucrar la tecnología a un nivel absoluto y transversal, abarcando desde herramientas de inteligencia artificial generativa e infraestructura de datos para los cuerpos técnicos, hasta escaneos corporales y biometría para la creación de avatares y el arbitraje avanzado en el campo

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