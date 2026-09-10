Dónde ver Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en vivo: los riesgos de Fútbol Libre y Roja Directa

Plataformas ilegales ofertan eventos deportivos internacionales sin costo. (Fotocomposición Infobae)

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Ver Bayern Múnich vs Bodo/Glimt por la Champions League a través de paginas piratas como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer a los usuarios a amenazas de seguridad digital, como publicidad, enlaces externos y solicitudes de registro que pueden comprometer datos personales.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que los servicios que distribuyen contenido pirateado pueden usar sus páginas para instalar malware, captar contraseñas bancarias o derivar a fraudes financieros.

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Por qué una transmisión deportiva pirata puede instalar malware

Los sitios que ofrecen partidos sin autorización suelen incluir ventanas emergentes, botones de reproducción falsos y enlaces que redirigen a otras páginas. INTERPOL señala que plataformas de este tipo y redes de intercambio de archivos pueden contener malware o virus capaces de afectar computadoras, teléfonos y otros dispositivos.

Las ventanas emergentes y los falsos botones de reproducción pueden dirigir a descargas con software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta cuando la página pide descargar una aplicación, una extensión del navegador, un reproductor o un archivo para acceder al partido. Ese software puede contener códigos diseñados para dañar el dispositivo, obtener información almacenada o permitir accesos no autorizados.

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Cómo pueden robar contraseñas y datos bancarios a través de páginas piratas

Una página pirata puede presentar formularios que imitan a servicios streaming, redes sociales o billeteras virtuales. El usuario puede creer que necesita iniciar sesión para ver Bayern Múnich vs Bodo/Glimt, aunque en realidad entrega su correo, contraseña, número de teléfono u otros datos a terceros.

INTERPOL advierte que el contenido ilegal puede funcionar como señuelo para recolectar información confidencial, incluidos datos personales y bancarios.

Formularios que imitan plataformas de streaming o redes sociales pueden utilizarse para obtener claves y datos de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una clave robada coincide con la utilizada en cuentas de correo, redes sociales o servicios financieros, los delincuentes pueden intentar ingresar a varias plataformas. Por ese motivo, se aconseja no reutilizar contraseñas y activar sistemas de verificación en dos pasos.

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Qué riesgos generan los anuncios y las ventanas emergentes en páginas piratas

La publicidad es una de las principales fuentes de ingresos de los servicios piratas. Algunas páginas reciben pagos por la cantidad de visitas o clics, por lo que pueden saturar la pantalla con anuncios antes de habilitar una señal. En ciertos casos, las ventanas emergentes simulan alertas de seguridad, premios o advertencias sobre supuestos virus.

Estos mensajes pueden dirigir a sorteos falsos, casinos en línea, suscripciones no solicitadas o sitios que piden información de tarjetas. Pueden instalar notificaciones en el navegador, que luego envían enlaces engañosos incluso después de cerrar la página.

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Los anuncios en sitios no autorizados pueden derivar a sorteos falsos, casinos en línea o páginas que solicitan permisos en el navegador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, antes de ingresar datos o aceptar permisos, conviene verificar que se trate de un proveedor oficial y que la dirección web corresponda al servicio contratado.

Cuál relación existe entre la piratería digital y otros delitos

Los ingresos generados por publicidad, donaciones, suscripciones y venta de datos pueden financiar actividades ajenas a la transmisión de partidos.

Según INTERPOL, quienes operan sitios piratas pueden estar vinculados con grupos de delincuencia organizada involucrados en juego ilegal en línea, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, explotación sexual en línea y blanqueo de capitales.

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La advertencia no implica que cada usuario que ingresa a uno de estos portales participe de esos delitos, pero sí que su navegación puede aportar visitas, clics o datos a estructuras que obtienen beneficios de servicios ilegales.

Interpol señala que los ingresos de servicios piratas pueden vincularse con redes dedicadas a otras actividades ilegales. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Asimismo existe un riesgo jurídico cuando se contratan servidores proxy que podrían haber sido utilizados en ataques informáticos, como acciones de denegación de servicio distribuida.

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Cómo evitar riesgos al ver partidos en línea

Para seguir el partido, la alternativa más segura es revisar las plataformas oficiales de la competición, los canales con derechos en el territorio correspondiente y los sitios de los clubes de fútbol.

Las autoridades sugieren mantener actualizado el sistema operativo, instalar parches de seguridad, usar antivirus y firewall, y desconfiar de cualquier servicio que ofrezca una gran cantidad de contenido pago de forma gratuita.

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