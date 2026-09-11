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Director de Instagram afirma que los usuarios “acabarán saturados de contenido” en un mundo sin algoritmos

Según Adam Mosseri, la interacción puede caer hasta un 50% cuando se elimina la curación algorítmica del contenido

Instagram
El gobierno australiano propone que los usuarios puedan desactivar el algoritmo de Instagram mediante notificaciones push. (Europa Press)
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El director de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que la mayoría de los usuarios no disfrutarán la experiencia de un feed sin algoritmo, en medio del debate que atraviesa Australia sobre nuevas reglas de moderación de contenido en redes sociales.

Sus declaraciones llegaron durante una infrecuente conferencia de prensa realizada en el país oceánico para promocionar la nueva serie de formato corto Algo Confessions y la función Your Algorithm, que permite a los usuarios ver y editar el funcionamiento de su algoritmo.

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El gobierno federal australiano presentó esta semana una propuesta para obligar a las plataformas a ofrecer la opción de desactivar el algoritmo y así visualizar las publicaciones en orden cronológico.

Adam Mosseri, director de Instagram, se refirió al debate sobre feeds cronológicos durante una conferencia de prensa en Australia. (Reuters)
Adam Mosseri, director de Instagram, se refirió al debate sobre feeds cronológicos durante una conferencia de prensa en Australia. (Reuters)

La iniciativa forma parte del marco Digital Duty of Care, un esquema que busca trasladar la responsabilidad a las grandes tecnológicas para que reduzcan de manera proactiva los daños asociados al uso de sus plataformas, bajo amenaza de multas de hasta 100 millones de dólares.

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El feed cronológico termina saturado de marcas y empresas

Según el medio local ABC News, un vocero de Meta indicó a los periodistas que Mosseri no comentaría directamente la propuesta del gobierno australiano, pero el directivo sí expresó su postura sobre los feeds cronológicos, con base en la experiencia de la compañía en otros países.

“Si vas a un feed cronológico, acaba saturado de contenido de empresas, marcas y editoriales”, explicó Mosseri. Según detalló, la estrategia más eficaz para lograr alcance en un feed cronológico consiste en publicar con mayor frecuencia, algo que las empresas pueden costear con más facilidad que los usuarios comunes.

La Unión Europea exige desde 2023 que las plataformas ofrezcan la alternativa de un feed cronológico. (Reuters)
La Unión Europea exige desde 2023 que las plataformas ofrezcan la alternativa de un feed cronológico. (Reuters)

El directivo no aportó cifras exactas, pero señaló que la participación de los usuarios llega a caer hasta un 50% cuando se elimina el algoritmo. “Te pierdes mucho más contenido… y pasas mucho menos tiempo en la plataforma”, agregó.

Aunque para los legisladores que impulsan estas normas reducir el tiempo de uso constituye uno de los objetivos centrales, Mosseri sostuvo que la satisfacción del usuario también se ve afectada. “Le preguntamos a la gente todos los días qué tan satisfecha está con la experiencia”, explicó. “Tanto en la experiencia agregada, ‘¿estás satisfecho?’, como en la específica por publicación, ‘¿valió la pena tu tiempo?’, esos números caen en picada”.

El director de Instagram admitió que existe una “tensión interesante” entre lo que un individuo podría preferir y lo que ocurre cuando esa preferencia se extiende a toda la comunidad. Supuso que los “pocos apasionados” que realmente desean desactivar el algoritmo están conformes con esa elección, aunque representan una minoría del total de usuarios.

La función "siguiendo" ya permite ver publicaciones en orden cronológico en Instagram, aunque pocos usuarios la utilizan. (Europa Press)
La función "siguiendo" ya permite ver publicaciones en orden cronológico en Instagram, aunque pocos usuarios la utilizan. (Europa Press)

Pocos australianos conocen que ya pueden desactivar el algoritmo

Lo que pocos usuarios saben es que ya existe un feed cronológico disponible en Instagram a nivel global, incluida Australia. Al tocar el logo de la aplicación, se despliega un menú que ofrece la configuración “siguiendo”, la cual transforma el feed en un flujo de publicaciones de cuentas seguidas en orden cronológico inverso, sin recomendaciones algorítmicas. A diferencia de lo que ocurre en los Países Bajos, en Australia el feed vuelve a activar el algoritmo cada vez que se cierra y se reabre la aplicación.

Mosseri indicó, sin precisar datos exactos, que la adopción de esta función en Australia ha sido baja. “Una estimación educada sería en los bajos porcentajes de un solo dígito”, afirmó. Atribuyó el bajo uso al desconocimiento de la opción por parte de los usuarios, más que a una decisión deliberada de la empresa.

“Instagram es demasiado complicado, si me preguntas. Hay muchas cosas que meter en la pantalla… así que hemos tratado de no simplemente agregar más botones para todo”, explicó, aunque reconoció que “definitivamente hay margen para mejorar la visibilidad de esa opción”.

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