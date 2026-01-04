Adam Mosseri, CEO de Instagram, revela qué fotos resultan aburridas para los usuarios

Mosseri sostiene que el clásico feed de fotos cuadradas pertenece al pasado. (Composición Infobae: REUTERS/Elizabeth Frantz / Francis Mascarenhas)

La manera en que los usuarios perciben y comparten imágenes en internet está atravesando un cambio, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y la saturación de contenido sintético. Adam Mosseri, CEO de Instagram, ha puesto sobre la mesa una reflexión clara: las fotos cuidadosamente editadas y de apariencia profesional ya no despiertan interés entre los usuarios, que buscan autenticidad y espontaneidad en las plataformas sociales.

Este giro coincide con una transformación más amplia en la relación entre las personas y la imagen digital, en la que la confianza en lo que se ve ha dejado de ser la norma.

La era del contenido sintético y el fin del feed tradicional

Mosseri sostiene que el clásico feed de fotos cuadradas, curadas con esmero y sometidas a los dictados del algoritmo, pertenece al pasado. Explica que, salvo quienes tienen menos de 25 años, la mayoría asocia Instagram con una estética muy cuidada, “mucho maquillaje, suavizado de piel, fotografía de alto contraste, paisajes bonitos”.

La manera en que los usuarios perciben y comparten imágenes en internet está atravesando un cambio. REUTERS/Dado Ruvic

Sin embargo, señala que ese tipo de imágenes ya no conecta con la audiencia: “Ese feed está muerto. La gente dejó en gran medida de compartir momentos personales en el feed hace años”. Actualmente, los usuarios prefieren compartir su día a día mediante fotos improvisadas o poco favorecedoras, principalmente a través de los mensajes directos.

La omnipresencia de imágenes generadas por IA está acelerando este cambio. Mosseri advierte que las fotos perfectas se han vuelto “baratas de producir y aburridas de consumir”, mientras que el público busca un contenido que se sienta real. En su opinión, las imágenes RAW, con defectos y sin retoques, siguen siendo la principal señal de autenticidad frente a la sofisticación de la IA, aunque reconoce que eventualmente la tecnología también podrá replicar ese estilo.

El nuevo paradigma: de la confianza visual al escepticismo

El CEO de Instagram advierte del reto que supone distinguir lo real de lo artificial en la era de los deepfakes y las imágenes hiperrealistas generadas por IA como Nano Banana Pro. Mosseri subraya que durante años se pudo “asumir con seguridad que las fotografías o los vídeos eran, en gran medida, capturas fieles de momentos que realmente ocurrieron”, pero esta percepción ha cambiado radicalmente, y la adaptación llevará tiempo.

Adam Mosseri es CEO de Instagram. REUTERS/Elizabeth Frantz

Ahora, afirma, habrá que pasar “de asumir por defecto que lo que vemos es real a empezar desde el escepticismo. A prestar atención a quién comparte algo y por qué”.

Ante este desafío, Instagram y otras plataformas estarían obligadas a desarrollar nuevas herramientas de identificación, como huellas digitales y firmas criptográficas, que permitan verificar la autenticidad del contenido, superando las etiquetas y marcas de agua tradicionales. Mosseri apuesta por la transparencia y por potenciar la creatividad de los usuarios humanos, para que puedan competir con el contenido generado por IA.

Reconoce que, aunque existe mucho “contenido basura de IA”, también hay creaciones sorprendentes gracias a la inteligencia artificial. El futuro de la imagen digital, según Mosseri, dependerá de la capacidad para adaptarse a estos cambios y mantener la originalidad y la credibilidad en las redes sociales.

Instagram estaría obligada a desarrollar nuevas herramientas de identificación que permitan verificar la autenticidad del contenido. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo restablecer el algoritmo de Instagram

Si buscas modificar las sugerencias y recomendaciones que Instagram te muestra, puedes reiniciar el algoritmo siguiendo un proceso muy sencillo. Este ajuste te permitirá personalizar tu experiencia y asegurarte de que el contenido que ves se adapta a tus intereses actuales.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Accede a tu perfil tocando tu foto dentro de la aplicación.

Pulsa el menú de la esquina superior derecha y entra en “Configuración y actividad”.

Dirígete a la sección “Lo que tú ves” y selecciona “Preferencias de contenido”.

Busca la opción “Restablecer sugerencias de contenido”. Si no la ves disponible, asegúrate de haber actualizado la app e inténtalo de nuevo más tarde.

Instagram te mostrará un resumen de tu actividad reciente, incluyendo las cuentas que sigues y los temas que más sueles visualizar. Aprovecha este momento para dejar de seguir perfiles que ya no te interesen.

Una vez confirmado el restablecimiento, la aplicación te notificará que el proceso se ha realizado con éxito. Puedes repetir esta acción tantas veces como necesites, ajustando así tus preferencias a medida que evolucionan tus gustos o intereses.