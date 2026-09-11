Honduras

«Por meterse con mujeres casadas»: El aterrador mensaje junto al cadáver de un hombre en Honduras

Un crimen pasional o una coartada de estructuras criminales? Esta es la principal interrogante que intentan resolver las autoridades policiales de Honduras tras el hallazgo de un hombre ejecutado en la carretera CA-13, sobre cuyo cuerpo dejaron un cartel

Maniatado, con heridas de arma de fuego y acompañado por un frío escrito que decía «por meterse con mujeres casadas», así hallaron el cadáver de un individuo no identificado en la carretera de Puerto Cortés (Cortesía: Tiempo HN).
Maniatado, con heridas de arma de fuego y acompañado por un frío escrito que decía «por meterse con mujeres casadas», así hallaron el cadáver de un individuo no identificado en la carretera de Puerto Cortés (Cortesía: Tiempo HN).
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Un nuevo hecho violento sacudió las primeras horas de este jueves 10 de septiembre, luego de que las autoridades policiales hallaran el cuerpo sin vida de un hombre no identificado a la orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conduce de Puerto Cortés hacia Choloma. El cadáver, que pertenecía a un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad, presentaba múltiples heridas de arma de fuego y se encontraba visiblemente maniatado con las manos hacia atrás.

El hallazgo se produjo tras una llamada de emergencia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 al amanecer. Tras la alerta, las patrullas policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y verificar los reportes preliminares de los vecinos del sector.

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El subcomisionado de la Policía Nacional en Choloma, Allan Sauceda, brindó detalles sobre las primeras indagaciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad. Según el jefe policial, la principal hipótesis apunta a que la víctima no residía en la zona y que el crimen se habría perpetrado en otro sector del país.

Una de las particularidades que más llamó la atención de los investigadores en el sitio del crimen fue la presencia de un rótulo dejado junto al cadáver. En el cartón o cartel se apreciaba un escrito explícito que señalaba que le habrían quitado la vida «por andar con mujeres casadas». Asimismo, trascendió que en el mensaje se incluyó un número telefónico.

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A pesar de este llamativo indicio, las autoridades mantienen la cautela y no descartan ninguna línea de investigación. En el lugar tampoco se recolectaron casquillos de bala, lo cual refuerza la teoría de que el hombre fue asesinado en otro punto geográfico y posteriormente lanzado desde un vehículo en la orilla de la vía pública.

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cuerpo en Choloma, Cortés, al que le dejaron un rótulo con la leyenda 'por andar con mujeres casadas'. Las autoridades informan que la víctima aún no ha sido identificada.

Actualmente, los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los peritos de Medicina Forense recaban evidencias, testimonios e información para determinar si el escrito responde al móvil real del homicidio o si se trata de una coartada o distractor dejado deliberadamente por grupos de la delincuencia organizada.

Alza de homicidios en Honduras: más de 1,200 muertes violentas registradas en 2026

Este lamentable suceso ocurrido en Choloma refleja la grave crisis de violencia criminal que continúa golpeando a la sociedad hondureña en los distintos departamentos del país, especialmente en el corredor norte.

De acuerdo con las estadísticas oficiales y reportes de organismos de seguridad, durante el primer semestre del año 2026 se registraron un total de 1,236 muertes violentas en todo el territorio nacional. Estas preocupantes cifras representan una tasa promedio alarmante de casi siete asesinatos diarios, posicionando a la violencia homicida como una de las principales causas de muerte violenta e inseguridad en el país.

El departamento de Cortés y municipios como Choloma, San Pedro Sula y La Lima figuran históricamente entre las zonas donde operan con intensidad diversas estructuras criminales, pandillas y redes del crimen organizado. Aunque las autoridades implementan operativos constantes y estados de excepción parciales para contener la operatividad delictiva, los hallazgos de cuerpos en la vía pública siguen siendo recurrentes.

Cifras alarmantes: Honduras registra un promedio de siete muertes violentas al día durante el transcurso de 2026 (Cortesía: Proceso HN).
Cifras alarmantes: Honduras registra un promedio de siete muertes violentas al día durante el transcurso de 2026 (Cortesía: Proceso HN).

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas en materia de seguridad hacen un llamado constante a fortalecer los mecanismos de prevención del delito y capacidad de investigación científica de la policía criminal.

La falta de identificación oportuna de las víctimas y la impunidad que rodea a un elevado porcentaje de los homicidios perpetrados en carreteras y zonas rurales continúan siendo desafíos pendientes para el sistema de justicia en Honduras.

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