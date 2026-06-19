Estas redes sociales permiten a los usuarios elegir el contenido que verán en sus feeds

Los usuarios pueden decidir ver más o menos publicaciones sobre temas concretos y definir la duración de sus preferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las grandes plataformas de redes sociales determinaron el contenido que los usuarios veían en sus feeds a través de algoritmos opacos. Aunque las personas podían seguir cuentas, marcar publicaciones con “me gusta” u ocultar aquello que no disfrutaban, el control real de la selección quedaba en manos de los sistemas de recomendación.

En la actualidad, varias aplicaciones han comenzado a ceder parte de ese control, permitiendo que los propios usuarios personalicen sus algoritmos apoyados en inteligencia artificial.

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Más allá del botón “No me interesa”

El cambio de paradigma en el funcionamiento de los feeds se evidencia en la introducción de herramientas que permiten entrenar el algoritmo personal de cada usuario. Aplicaciones como Threads, Instagram y TikTok han lanzado funciones que otorgan a las personas la capacidad de influir activamente en el contenido que aparece en sus feeds, superando las tradicionales opciones de “No me interesa”.

Este giro responde a una transformación en la lógica de las recomendaciones: los feeds dejan de ser canales únicos y pasan a parecerse a servicios de streaming, donde cada usuario puede afinar las sugerencias de acuerdo con sus gustos. La principal ventaja es que la experiencia se adapta mejor a los intereses individuales, mientras que las plataformas buscan incrementar la interacción mostrando publicaciones que resultan más atractivas para cada persona.

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Threads

Threads lanzó nuevas funciones para que los usuarios ajusten sus preferencias de contenido de manera pública o privada. (Europa Press)

El 16 de junio de 2026, Threads incorporó la función “Your Algo”, una evolución de la herramienta “Dear Algo” presentada en febrero. Con “Dear Algo”, los usuarios pueden influir en su feed publicando mensajes públicos, como “Dear Algo, muéstrame más publicaciones sobre podcasts”, para indicar los temas que desean ver con mayor o menor frecuencia. La nueva función permite establecer estas preferencias de forma privada, sin necesidad de compartirlas en el perfil.

Los usuarios pueden señalar si quieren ver más o menos contenido sobre ciertos temas y seleccionar la duración de la preferencia: uno, tres o siete días. Por ejemplo, es posible pedir ver más publicaciones sobre béisbol y menos sobre noticias estresantes. Esta opción incrementa el control personal sobre el algoritmo sin necesidad de exponerse públicamente.

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Instagram

A comienzos de junio, Instagram presentó una herramienta que permite ver y controlar los temas que influyen en las recomendaciones del feed. Llamada “Your Algorithm”, esta opción muestra los intereses que la aplicación asocia con el usuario y ofrece la posibilidad de ajustar la presencia de cada uno en el feed, la sección de explorar y los reels.

Instagram ofrece una herramienta que muestra y permite modificar los intereses que influyen en las recomendaciones del feed. (Europa Press)

La herramienta, disponible inicialmente para los reels en diciembre de 2025, ahora se extiende a todo el contenido de la plataforma. Una vez en la configuración, el usuario puede ver los temas destacados y señalar qué desea priorizar o reducir en sus recomendaciones.

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Adam Mosseri, director de Instagram, explicó que los modelos de clasificación de las redes sociales solían ser poco transparentes, pero el uso de grandes modelos de lenguaje permite ahora mostrar por qué se sugiere cada contenido y facilita una comunicación más explícita de las preferencias del usuario.

TikTok

TikTok incorporó en 2024 la función “Manage Topics”, que facilita la personalización del feed “For You”. Desde la configuración, se pueden ajustar las preferencias sobre temas como deportes, viajes, humor, actualidad, danza y gastronomía mediante controles deslizantes. Así, cada usuario decide cuánto contenido de cada tipo desea recibir.

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TikTok permite controlar la presencia de temas específicos en el feed “For You” mediante configuraciones personalizadas. (Europa Press)

Si existe duda sobre qué abarca una categoría, la plataforma ofrece un botón de información junto al tema. Por ejemplo, en “Creative arts” se incluyen pintura, dibujo, diseño gráfico y tutoriales relacionados con el arte. En 2025, TikTok amplió esta herramienta con los Smart Keyword Filters, filtros inteligentes potenciados por IA que restringen automáticamente el contenido relacionado con palabras clave y sus sinónimos. Por ejemplo, al filtrar “remodelación”, la aplicación también ocultará “renovación” y “renovaciones”.