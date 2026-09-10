La curiosa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

Marta Fort participó en Fort Night Show de un juego sobre patrimonios entre figuras públicas y evitó responder si tiene más plata que Juana Tinelli (Video: Fort Night Show, Blender)

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Marta Fort protagonizó un particular momento en Fort Night Show, el ciclo que ella misma conduce en el canal Blender. Todo comenzó cuando debió participar de un juego que la obligaba a comparar patrimonios entre distintas figuras públicas. La hija de Ricardo Fort se mostró cómoda con la mayoría de las consignas, hasta que le tocó definir si tenía más dinero que Juana Tinelli.

El segmento consistió en una serie de preguntas donde la producción del programa le pedía a Marta que eligiera, sin datos concretos, quién de dos personalidades del espectáculo o el deporte tenía mayor patrimonio. “Tenés que prejuzgar completamente, ¿eh?”, le advirtió el productor antes de comenzar la ronda de comparaciones, a lo que ella respondió con seguridad: “Dale”.

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La primera consigna enfrentó a Shakira con Gerard Piqué. Marta no dudó en su respuesta y remató la frase con una definición contundente. “Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, sostuvo, en una contestación que resultó acertada según la producción del ciclo.

Marta Fort eligió a Shakira por sobre Gerard Piqué en la comparación de patrimonio y citó la frase “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan” (Reuters)

El juego continuó con una pregunta sobre el streamer Luquitas Rodríguez, conductor de Paren la Mano en Vorterix, comparado con Migue Granados, presentador y CEO de OLGA. En ese caso, Marta reconoció desconocer al primero de los mencionados. “No sé quién es. Apenas conozco lo que es Párense de Manos”, admitió sobre Rodríguez, por lo que el segmento pasó directamente a la siguiente ronda.

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La comparación entre Taylor Swift y Lionel Messi también generó una respuesta inmediata por parte de la hija del Comandante. “Sí, Taylor Swift. Sé que es una de las más billonarias, cantantes”, explicó Marta, y agregó una reflexión sobre la industria musical: “Amamos a Messi, pero los que facturan bien siendo cantantes, facturan muy bien”.

En el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi, la panelista se inclinó en un primer momento por el futbolista, aunque el productor le hizo notar que él tenía una postura diferente al respecto. Consultada sobre un posible cambio de opinión luego de que le mencionaran que Wanda Nara podría convertirse en la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), siendo que la joven fue confirmada como una de las participantes del certamen, Marta ratificó su elección original: “Wanda”, sostuvo, aunque aclaró que su comentario no implicaba una valoración negativa hacia la empresaria.

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Marta Fort cambió su respuesta en la comparación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y terminó inclinándose por la empresaria

La pregunta sobre Susana Giménez y Mirtha Legrand también obtuvo una respuesta rápida de la panelista. “Susana. Susana es una vieja hermosa, que no sé dónde la saca, pero que tiene de todo”, definió Marta, en una de las frases más comentadas del segmento.

El clima distendido del segmento cambió cuando llegó la última pregunta de la ronda, que comparaba directamente a Juana Tinelli con la propia Marta Fort. Ante esa consigna, la panelista se negó a responder y optó por mantener la incógnita frente a cámara. “No, chicos, no. Yo tengo esa respuesta, pero no se las voy a dar”, sostuvo entre risas, lo que llevó al productor a avanzar de inmediato hacia la siguiente sección del programa.

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La influncer aceptó el desafío de sumarse al reality y contó que está tomand clases privadas (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Recientemente, en un móvil con Cortá por Lozano, la mediática también habló de su preparación para MasterChef, sus puntos débiles en la cocina y hasta mostró el tartar de salmón que había preparado esa misma mañana.

Evangelina Anderson arrancó preguntándole cómo la estaba llevando con las pastas. “No, la verdad que bien. Yo estuve con el chef privado, ya lo había practicado”, respondió Marta Fort. Y ante la repregunta, fue directa: “Pastas”. Pero no solo eso: “Sí, hoy hice tartar a la mañana”, agregó, lo que arrancó el elogio de Anderson: “Muy aplicada, Martita”.

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Marta justificó el esfuerzo con una frase clara: “Quiero justificar al menos que esté en MasterChef”. Al hablar de sus expectativas, reconoció que aprende rápido, aunque anticipó sus puntos débiles: “Quizás sí tendré mucho quilombo con el tema del orden, porque soy muy desordenada”. Y sumó otro frente complicado: “El mercadito, no curto mucho el mercadito”.