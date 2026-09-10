Los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 llegan al final de sus actualizaciones regulares tras cinco años

El equipo incorporó resistencia al agua con certificación IPX8. Foto: Till Simon Nagel/dpa

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Samsung retira a los Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3 de su página de soporte de software, un movimiento que confirma el final del ciclo de actualizaciones para ambos plegables tras cinco años en el mercado. Los dos equipos, lanzados en 2021, dejan de recibir versiones nuevas de Android y parches de seguridad de forma oficial.

La desaparición de estos modelos de la lista de soporte no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política de actualizaciones que la compañía definió desde el lanzamiento de la serie.

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La firma surcoreana estableció un compromiso de cuatro actualizaciones mayores de Android y cinco años de parches de seguridad para esta generación de plegables, un plazo que el Z Fold 3 y el Z Flip 3 ya cumplieron en su totalidad.

Una característica principal del Samsung Galaxy Z Flip 3 5G es su pantalla táctil plegable Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas.

Por qué el Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip 3 quedan obsoletos

Un dispositivo se considera obsoleto en términos de software cuando el fabricante deja de emitir actualizaciones de sistema operativo y correcciones de seguridad, lo que expone al usuario a vulnerabilidades sin resolver. Esto es exactamente lo que ocurre ahora con el Z Fold 3 y el Z Flip 3: ambos agotaron el límite de soporte fijado por Samsung y no volverán a figurar en las próximas rondas de mejoras.

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El Z Fold 3, en particular, representó un salto relevante para la serie en el momento de su presentación. El equipo incorporó resistencia al agua con certificación IPX8, compatibilidad con el S Pen y una pantalla externa con tasa de refresco de 120 Hz, características que en 2021 lo posicionaron como una evolución necesaria frente a sus antecesores.

Cinco años después, ese respaldo técnico llega a su fin. La retirada de la página de soporte no implica que los teléfonos dejen de funcionar, pero sí que ya no recibirán ningún tipo de intervención oficial de la empresa en cuestión en materia de software, ni corrección de fallos ni protección ante nuevas amenazas de seguridad.

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El Samsung Galaxy Z Fold 4 cuenta con una pantalla principal interior plegable Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pulgadas. Samsung Electronics/Handout via REUTERS

Qué pasa ahora con el Galaxy Z Fold 4 y el Z Flip 4

El siguiente escalón en esta transición corresponde al Galaxy Z Fold 4 y al Galaxy Z Flip 4, que pasan a integrar la categoría de actualizaciones trimestrales dentro de la página de soporte de la organización tecnológica. Este cambio de frecuencia funciona como una señal de que ambos modelos se acercan al tramo final de su vida útil de software.

La empresa organiza su calendario de actualizaciones en distintos niveles según la antigüedad del dispositivo. Los equipos más recientes reciben parches con frecuencia mensual, mientras que los modelos que se aproximan al vencimiento de su soporte pasan a un esquema trimestral, como ocurre ahora con esta cuarta generación de plegables.

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Para quienes todavía usan el Z Fold 4 o el Z Flip 4, el plazo restante es limitado. Ambos dispositivos recibirán sus últimos parches de seguridad en fechas cercanas entre sí durante el próximo año, lo que deja a sus propietarios un margen de aproximadamente doce meses para evaluar una eventual renovación de equipo antes de quedar en la misma situación que el Z Fold 3 y el Z Flip 3.

Qué pasa si tu celular deja de recibir actualizaciones de seguridad

Cuando un teléfono deja de recibir actualizaciones de software y parches de seguridad tras agotar su ciclo oficial de soporte, sea de cinco años o el plazo que haya definido el fabricante, el equipo ingresa en una etapa de exposición creciente.

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La ausencia de estas correcciones impide resolver las fallas de seguridad que se detectan con posterioridad, una condición que ciberdelincuentes pueden aprovechar mediante software malicioso o aplicaciones fraudulentas para acceder al sistema.

Las capas de protección básicas, como Google Play Protect en el caso de Android o los mecanismos de verificación de Apple, continúan operando, aunque de manera acotada. El verdadero problema surge en el núcleo del sistema operativo, que permanece sin actualizar y por lo tanto vulnerable ante ataques capaces de comprometer información sensible: contraseñas, datos personales o credenciales bancarias.

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Cuando un teléfono deja de recibir actualizaciones de software y parches de seguridad tras agotar su ciclo oficial de soporte, el equipo ingresa en una etapa de exposición creciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este riesgo se suma un deterioro progresivo en el funcionamiento general del dispositivo. Las aplicaciones de uso diario, en especial las vinculadas a bancos, mensajería o plataformas de streaming, reciben actualizaciones de forma constante y con el tiempo requieren versiones del sistema operativo más recientes que el teléfono ya no puede ofrecer.

La consecuencia inmediata es la pérdida de acceso a funciones nuevas dentro de esas aplicaciones. Con el paso del tiempo, ese límite se profundiza hasta el punto en que las apps directamente dejan de abrirse o de funcionar con normalidad en el equipo desactualizado.

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El desgaste no se limita al plano del software. Componentes físicos como la batería y la memoria interna también acumulan deterioro con los años de uso, lo que se traduce en una respuesta cada vez más lenta del dispositivo.