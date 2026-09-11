Sociedad

Vuelve la lluvia, el frío y hay alerta por sudestada: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

Las precipitaciones ingresarán desde el sudeste con ráfagas de hasta 50 km/h y habrá un marcado descenso térmico. También hay alertas por ascenso del caudal del Río de la Plata

Taxis, autobuses y peatones con paraguas avanzan por la Avenida 9 de Julio mojada con el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
Una sudestada ingresará al AMBA desde el sudeste con ráfagas de entre 40 y 50 km/h y un descenso marcado de la temperatura (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lluvias, alerta por sudestadas, ráfagas de entre 40 y 50 km/h y un marcado descenso de la temperatura llegan para interrumpir el puente entre el invierno y la primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fenómeno comenzará a sentirse desde la noche del viernes y tendrá su punto de mayor intensidad durante el sábado.

Hasta el momento, la Ciudad viene experimentando una semana de contraste marcado. El repunte térmico de los últimos días, que permitió dejar atrás las mañanas más crudas de comienzos de septiembre, será interrumpido de forma abrupta. Este jueves se registraron condiciones relativamente calmas, con cielo soleado y temperaturas que se ubicaron alrededor de los 20 °C. Por la tarde comenzará un aumento gradual de la nubosidad que anticipará el cambio que se avecina.

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El deterioro se hará evidente recién con la llegada del viernes. La rotación del viento hacia el sector este y sudeste favorecerá el ingreso de aire más húmedo desde el Atlántico, y el cielo irá tornándose progresivamente cubierto. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima se espera que siga cercana a temperaturas primaverales: 18 °C. La mínima se ubicará en 11 °C por la mañana.

Cuándo podrían volver las lluvias en el AMBA, tras una semana con días primaverales: el tiempo para el fin de semana
Las temperaturas máximas bajarán hasta los 12 °C en el AMBA después de varios días con valores cercanos a los 20 °C

Según informó Meteored, las primeras lluvias y lloviznas podrían producirse hacia la noche, aunque con acumulados que se mantendrían por debajo de los 10 mm. La particularidad de este episodio es que no estará tanto en la cantidad de precipitación, sino en el viento persistente, aire frío y húmedo y una brusca caída de la temperatura para los próximos días.

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El sábado será la jornada más intensa de todo el episodio. El viento del sector sudeste continuará soplando con fuerza, la nubosidad se mantendrá extendida y las chances de precipitaciones aisladas seguirán presentes, entre un 10% y un 40%, según el SMN, aunque sin señales de lluvias intensas. El factor principal será el viento.

Lluvia en Buenos aires - Costanera
El Río de la Plata permanecerá en alerta por una sudestada que podría elevar su caudal en las costas y zonas ribereñas del AMBA (Adrián Escandar)

Las temperaturas máximas quedarán apenas entre los 12 °C en el AMBA, una caída considerable para una ciudad que días antes registraba tardes cercanas a los 20 °C. El aire frío y húmedo generará una sensación térmica considerablemente más baja que la temperatura real, lo que intensificará la percepción de frío. En muy pocas horas, Buenos Aires pasará de condiciones casi primaverales a un ambiente que evocará el pleno invierno.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del organismo nacional, gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires estará bajo alerta amarilla durante la jornada de viernes. Para el sábado, en cambio, la misma advertencia corre para la Costa Atlántica.

Además del impacto sobre la temperatura y el viento, la sudestada traerá consigo otro factor a monitorear de cerca: el nivel del Río de la Plata. El fenómeno tendrá especial incidencia sobre las costas y zonas ribereñas del AMBA, donde se esperan pleamares de intensidad moderada, con mayor probabilidad de ocurrencia hacia la mañana del sábado en los puertos metropolitanos, según Meteored.

Cuándo podrían volver las lluvias en el AMBA, tras una semana con días primaverales: el tiempo para el fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires el viernes y para la Costa Atlántica el sábado

Con la llegada del domingo, el panorama comenzará a mejorar lentamente. Las temperaturas mínimas se prevén entre los 6 °C en el ámbito metropolitano, especialmente durante las primeras horas de la jornada, mientras que las máximas se ubicarían en torno a los 13 °C. No se esperan lluvias para ese día, si bien el cielo podría mantener por momentos una cobertura nubosa considerable. Un domingo frío, aunque sin el rigor del sábado.

El inicio de la semana siguiente traerá un paulatino retorno de condiciones más acordes a la época del año. Las temperaturas irán moderándose de forma gradual, y hacia la mitad de la semana se esperaría un regreso a tardes en torno a los 20 °C o poco más, sin pronóstico de eventos de precipitación destacados por el momento.

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