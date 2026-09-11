Bandana recordó su pelea con Santiago del Moro: “Se pasó el disco por las partes, lo amenazamos y nos pidió perdón”

El grupo recordó un episodio que vivieron con el conductor en sus comienzos para reflexionar sobre los prejuicios que enfrentaron en la industria musical (Video: Se dice de mí/ YouTube)

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Bandana repasó las agresiones, burlas y presiones que atravesó durante sus primeros años de exposición, cuando el grupo surgido de Popstars se convirtió en uno de los fenómenos musicales de comienzos de los 2000. Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha hablaron de esa etapa en el podcast Se dice el mí, conducido por Javi Gutiérrez, mientras preparan su regreso por los 25 años de la banda.

Las artistas recordaron los prejuicios que enfrentaron por ser una formación de pop integrada por mujeres y nacida en un reality televisivo. Allí mencionaron chispazos que tuvieron en sus inicios con Santiago del Moro y Mario Pergolini. También mencionaron los cuestionamientos sobre sus cuerpos, las exigencias relacionadas con el vestuario y el temor a ser reemplazadas si se oponían a las decisiones de producción.

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Se metían con nuestros cuerpos y éramos chiquitas. Yo no sabía que estaba tan buena hasta que miré las fotos de esa época”, rememoraron

Para Lissa, la imagen colorida y juvenil de Bandana fue uno de los argumentos que algunos medios utilizaron para descalificarlas. “Con el tiempo nos fuimos ganando el respeto y también plantándonos con la gente que nos quería bardear o verduguear porque nos veía con muchas maripositas y rosa, que era parte del producto”, sostuvo la cantante sobre la estética con la que arrancaron.

Virginia coincidió en que el hecho de ser mujeres condicionó la mirada sobre la banda desde el comienzo. “Ser mujeres era nuestro primer obstáculo”, expresó durante la charla. Las integrantes señalaron que los comentarios excedían las opiniones sobre sus canciones o sus shows. La ropa, el aspecto físico y la forma en que se mostraban ante las cámaras eran blancos habituales de burlas y críticas.

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Lissa rememoró una situación que protagonizó junto a Lowrdez —Lourdes Fernández— después de enterarse de un gesto de Santiago del Moro hacia un disco del grupo. Según relató, ambas reaccionaron con enojo y llegaron a confrontar al conductor. “Primero amenazamos al pobre Santiago del Moro, que después nos pidió perdón. Dijimos en una nota: ‘A ese lo vamos a agarrar’”, contó entre risas.

Bandana recordó su cruce con Santiago del Moro: “Lo amenazamos y después nos pidió perdón”

La cantante explicó que se habían enterado de que el actual conductor de Gran Hermano, cuando era presentador en Much Music, “se pasó el disco por algunas partes” durante una entrevista. Con los años, la tensión quedó atrás: Lissa aseguró que hablaron del tema y pudieron revisitarlo desde el humor. El episodio, de todos modos, reflejó el modo en que las integrantes respondían a quienes ponían en duda su legitimidad artística por haber salido de la televisión.

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Las artistas también apuntaron contra los comentarios que recibían en programas conducidos por Mario Pergolini y Roberto Pettinato. Virginia recordó que las observaciones de los conductores sobre el físico eran frecuentes y no se enfocaban en el trabajo musical de la formación. “Mucho crítico con el cuerpo, constante”, resumió.

Lissa completó uno de los recuerdos de Virginia sobre el actual conductor de Otro día perdido y de Pettinato: “A Pergolini también lo sacudimos. Nos decía que éramos cinco ‘bolas’. Un día no sé por qué se le agarró con Vale y casi me paro de mano ahí en el programa. Le dije: ‘¿Y vos qué?’. No le cabió, obviamente, porque como le fui al hueso, no podía seguir. Me iba a empezar a gritar ahí en medio del programa y se tuvo que calmar”, relató.

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Bandana recordó el fuerte enojo con Santiago del Moro: “Después nos pidió perdón”

Lissa comparó ese escenario con el presente y sostuvo: “Hoy, si nos hacen lo que nos hicieron en ese momento, son cancelados en todos lados”. La cantante aseguró que el grupo tuvo que convivir con comentarios que entonces circulaban con impunidad. “Nos tuvimos que soportar el cimbronazo de que ellos estaban parados sobre un pedestal y eran totalmente impunes. Podían decirnos cualquier barbaridad”, afirmó.

Incluso recordaron, ahora entre risas, que las habían apodado maliciosamente “Bandancha”. “Se metían con nuestros cuerpos y éramos chiquitas. Yo no sabía que estaba tan buena hasta que miré las fotos de esa época”, expresaron. “Me hacían sentir horrible. Lo sobreviví. No tengo traumas infantiles con respecto a eso porque no había tiempo: tenías que seguir laburando”, señaló Lissa.

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“Hoy, si nos hacen lo que nos hicieron en ese momento, son cancelados en todos lados” (Instagram)

Ensayos, recitales, viajes, entrevistas y compromisos promocionales formaban parte de una rutina acelerada. En ese marco, las incomodidades con la ropa o las críticas públicas quedaban relegadas frente a las exigencias del trabajo.

Bandana nació a fines de 2001 con Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha e Ivonne Guzmán, tras la primera edición de Popstars. El grupo obtuvo discos de platino, agotó funciones en el Teatro Gran Rex y se separó en abril de 2004. En 2026, sin Ivonne quien está abocada a su sólida carrera en La Delio Valdez, las integrantes anunciaron una nueva etapa para celebrar los 25 años del nacimiento de la banda, ahora vinculada al sello Fifty One Music, sello por el que han pasado María Becerra, Duki, Tini, Emilia, Lit Killah, FMK, Rusherking y Tiago PZK.

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