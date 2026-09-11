Cocaína adulterada, marihuana y cargamentos ocultos: cuatro decisiones de la Corte en causas narco

La Corte rechazó recursos en cuatro causas por narcotráfico

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La Corte Suprema de Justicia se expidió en las últimas horas en cuatro causas por narcotráfico iniciadas en Santiago del Estero, Formosa, Mendoza y el conurbano bonaerense. En tres expedientes rechazó recursos contra condenas y, en el restante, desestimó el pedido de libertad de uno de los acusados en la causa por la cocaína adulterada que provocó 24 muertes en febrero de 2022.

Así lo decidieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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Uno de los casos tiene como condenado a Leoncio Burgos Quispe, quien recibió una pena de 11 años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes, agravado por la participación de tres personas organizadas para cometer el delito. La Corte rechazó el planteo de su defensa contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, que la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado.

Aquella investigación comenzó el 23 de febrero de 2021, cuando efectivos del Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional frenaron un camión durante un control sobre la ruta nacional 34, a la altura de Balanza, a unos 25 kilómetros de la capital santiagueña.

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Dentro de 14 neumáticos había paquetes con 273 kilos de cocaína. La droga había sido camuflada en las cubiertas y, de acuerdo con la causa, el cargamento provenía del norte del país y tenía como destino la Ciudad de Buenos Aires.

Parte de la droga hallada dentro de cubiertas en febrero de 2021

Por el mismo hecho fueron condenados el chofer del vehículo, Gustavo Ariel Sepúlveda, y Rufino Zeballos Pozo, señalado como propietario del camión. En tanto, el acusado de haber alquilado un galpón para acondicionar el cargamento fue absuelto por el beneficio de la duda.

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El máximo tribunal también rechazó los planteos de la defensa de Enzo Antonio Bassetti, condenado por su participación necesaria en el transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas.

Ese expediente está vinculado con el operativo “Carbón Verde”, realizado en octubre de 2015. En la investigación fueron secuestrados 1.376 kilos de marihuana ocultos en bolsas de carbón que eran trasladadas en un camión interceptado en la provincia de Chaco.

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La causa había comenzado a fines de 2014, a partir de datos aportados por un informante. Ese fue el primer paso para detectar una organización que, según la acusación, ingresaba la droga desde Paraguay y la cargaba en un campo de General Güemes, en Formosa. El vehículo tenía como destino Mendoza.

Otro de los recursos analizados por la Corte fue el de Marcos Damián Valdivia, uno de los acusados de integrar la organización que era dirigida desde prisión por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su hijo, Iván Gabriel Villalba, conocido como “El Salvaje”.

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Miguel Ángel “Mameluco” Villalba (Adrián Escándar)

Valdivia había pedido la excarcelación o una morigeración de su prisión preventiva. Tras no lograr su cometido en las instancias anteriores, recibió un nuevo revés: los jueces rechazaron el planteo por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La causa investigó la venta de cocaína adulterada en San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham, entre el 1 y el 2 de febrero de 2022. El consumo de esa sustancia provocó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones. La investigación atribuyó a Valdivia un rol como vendedor de droga dentro de la estructura.

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La cuarta decisión alcanzó a Walter Martínez Espíndola, condenado a seis años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes. En este caso, la Corte consideró inadmisibles los recursos presentados contra el fallo dictado en Mendoza.

El 4 de julio de 2020, la investigación detectó que Martínez transportaba cocaína junto con Juan Harry Gaete y una mujer. El cargamento estaba escondido en un tanque adicional de combustible de un camión Volkswagen, de cabina blanca y gris, con acoplado.

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Los panes de cocaína secuestrados en julio de 2020 en Mendoza

En ese compartimiento, cubierto con gasoil, las fuerzas de seguridad hallaron 25 ladrillos de cocaína que sumaban 27 kilos. Gaete recibió una pena de nueve años de prisión, mientras que la mujer fue absuelta.