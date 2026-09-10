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Lali Espósito presentó el primer trailer de Glaxo, la película que competirá en el Festival de Cine de San Sebastián

La actriz compartió imágenes del film de Benjamín Naishtat, basado en la novela de Hernán Ronsino, que se estrenará en el Festival de Toronto. “Qué emoción”, palpitó

Las primeras imágenes del filme de Sebastián Naishtat que participará de la Competencia Oficial en San Sebastián (Video: Rei Pictures)
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Lali Espósito publicó este jueves el tráiler oficial de Glaxo, la película que protagoniza junto a Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi, a horas de su presentación internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El film, dirigido por Benjamín Naishtat, también competirá en la sección oficial del Festival de San Sebastián.

La actriz y cantante difundió el adelanto en sus redes sociales y confirmó el calendario de exhibiciones de la película. “Tráiler oficial de Glaxo, una película de Benjamin Naishtat basada en la novela homónima de Hernán Ronsino y producida por RT Features y Rei Pictures”, escribió.

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Imagen de 'Glaxo', de Benjamín Naishtat
Imagen de 'Glaxo', de Benjamín Naishtat

En el mismo mensaje, la artista precisó que el largometraje tendrá su estreno internacional en Toronto el viernes 11 de septiembre y llegará a la competencia oficial de San Sebastián el 20 de septiembre. “Qué emoción”, manifestó sobre el lanzamiento.

El largometraje integrará la sección Special Presentations de la 51.ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se realizará entre el 10 y el 20 de septiembre. Luego formará parte de la competencia oficial de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián, prevista del 18 al 26 de septiembre en la ciudad española.

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La película marca el regreso de Lali a un protagónico cinematográfico después de su participación en Puan, el film codirigido por Naishtat y María Alché. Esa producción obtuvo el premio a Mejor Guión en San Sebastián y la Concha de Plata compartida a la Mejor Interpretación Protagonista para Subiotto.

lali espósito
IMágenes de Glaxo, el film de Lali Espósito que competirá en San Sebastián

Glaxo está basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, publicada por Eterna Cadencia en 2009. La trama se ubica entre finales de los años 50 y la década de 1980, en un pueblo donde funciona una fábrica farmacéutica.

La historia sigue a cuatro jóvenes cuya amistad se quiebra tras la llegada de un expolicía y su esposa. Además de Espósito, Subiotto y Esteban Bigliardi, el elenco incluye a Esteban Lamothe, Manu Fanego, Alan Sabbagh y la presentación de Joaquín Bonadeo.

Rei Pictures, de Argentina, y RT Features, de Brasil, produjeron la película. Gran parte del rodaje se realizó en Brasil, donde la producción accedió a incentivos fiscales para filmar. Naishtat ya tiene antecedentes en San Sebastián. En 2018, Rojo recibió la Concha de Plata a la Mejor Dirección, además de los galardones a Mejor Fotografía y Mejor Actor para Darío Grandinetti.

Lali Espósito en el escenario bajo una lluvia intensa, vestida con un top brillante, camisa blanca abierta y pantalones negros a rayas. Su cabello está mojado
Lali Espósito en River y bajo la lluvia (Instagram)

El realizador dirigió Historia del miedo y El movimiento. También escribió el guion de La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de Mariana Enríquez, que acaba de ser elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en los Premios Goya 2027.

A la par Lali Espósito volvió a generar expectativa por el tercer recital que ofrecerá en el Estadio Monumental el 26 de septiembre. La fecha pondrá fin a la gira No vayas a atender cuando el demonio llama, después de los dos shows con entradas agotadas que realizó en junio. Para esas presentaciones, la cantante contó con la participación de Kylie Minogue, Duki, Miranda! y Dillom.

Dos imágenes. Arriba: Lali y Kylie Minogue se abrazan sonriendo en un escenario iluminado. Abajo: Ambas artistas actúan con bailarines de fondo y luces rojas
Kylie Minogue fue la invitada especial de Lali en River Plate

En las últimas horas, adelantó que el próximo encuentro tendrá invitados, aunque no reveló sus nombres. “Solo diré que el que no venga a River el 26 de septiembre se va a querer morir después”, publicó la artista en sus redes. Luego agregó: “No traiciona el que te avisa. Quedan pocas entradas”.

En las últimas semanas circuló una versión sobre una posible participación de Madonna, pero la propia cantante la descartó en una entrevista con Martín Cirio. De todos modos, sostuvo que prepara “un espectáculo increíble con participación de gente potente”. También surgió el nombre de Tini Stoessel, con quien la artista expresó su intención de colaborar, y el de Charly García. Además, aparecieron otros nombres como los de Dua Lipa y Sabrina Carpenter.

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