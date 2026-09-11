La fórmula de Jeff Bezos ante el gasto de dinero en Amazon: “Si no quieres que te critiquen nunca, no hagas nada nuevo”

La frase surgió como respuesta directa a los cuestionamientos sobre el apetito de riesgo de Amazon. REUTERS/Abdul Saboor

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Jeff Bezos resumió en una sola frase su defensa ante las críticas por el gasto constante de Amazon en proyectos experimentales: “Si no quieres que te critiquen nunca, no hagas nada nuevo”. La afirmación no fue un comentario aislado, sino un argumento que repitió en distintas ocasiones frente a inversores y accionistas para justificar la estrategia de reinversión de la compañía.

La frase surgió como respuesta directa a los cuestionamientos sobre el apetito de riesgo de Amazon. Durante años, Wall Street presionó a Bezos por destinar la mayor parte de las ganancias a experimentos de largo plazo, como el desarrollo de infraestructura, Prime o AWS, en lugar de priorizar beneficios inmediatos.

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Por qué Jeff Bezos defendía el gasto en innovación de Amazon

Bezos sostenía que la crítica es un costo inevitable de cualquier proceso de innovación. Según explicó, quien decide hacer algo disruptivo debe asumir que será cuestionado, porque ese tipo de decisiones despierta reacciones de dos frentes distintos.

Jeff Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense, conocido principalmente por ser el fundador y presidente ejecutivo de Amazon. REUTERS/Abdul Saboor

El primero lo integran los competidores, cuyos modelos de negocio se ven amenazados por la disrupción que genera la nueva propuesta y que, por lo tanto, reaccionan atacando el enfoque emergente.

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El segundo grupo lo conforman los escépticos bien intencionados: personas o inversores que no actúan de mala fe, pero que no logran visualizar la visión de largo plazo detrás del gasto y consideran que la inversión resulta descabellada o innecesaria.

Para Bezos, este marco explicaba por qué la crítica acompañaba de forma sistemática a las decisiones de mayor riesgo dentro de Amazon, más allá de si esas decisiones terminaban siendo acertadas.

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Jeff Bezos, en cambio, retrocedió 1.400 millones de dólares y su patrimonio quedó en 265.200 millones de dólares. REUTERS/Remo Casilli

La estrategia de reinversión de Amazon frente a la presión de Wall Street

El trasfondo de esta filosofía estuvo directamente ligado a la política financiera de Amazon durante años. La compañía optó de manera sostenida por reinvertir casi la totalidad de sus ganancias en proyectos de desarrollo a largo plazo.

Esa decisión generó tensión constante con Wall Street, que exigía resultados financieros visibles en el corto plazo y cuestionaba la lógica de destinar recursos a áreas que no mostraban rentabilidad inmediata.

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Entre los destinos principales de esa reinversión figuraron el desarrollo de infraestructura, la expansión de Prime y la construcción de Amazon Web Services (AWS), proyectos que con el tiempo se consolidaron como pilares del negocio.

Ante las presiones de los inversores, Bezos utilizó de forma recurrente su argumento sobre la crítica inevitable como herramienta para sostener esta estrategia y evitar que la presión externa alterara el rumbo de las inversiones de la empresa.

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Jeff Bezos resumió en una sola frase su defensa ante las críticas por el gasto constante de Amazon en proyectos experimentales. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

La “piel gruesa” que Bezos pedía para innovar sin miedo a la crítica

Más allá del argumento sobre el origen de las críticas, Bezos identificaba una condición necesaria para mantener ese apetito de riesgo: desarrollar lo que definía como una piel gruesa corporativa.

Esa actitud implicaba estar dispuesto a ser incomprendido durante períodos prolongados de tiempo, mientras se ponían a prueba nuevas ideas cuyo resultado no podía garantizarse de antemano.

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Bajo esa lógica, la incomprensión inicial no funcionaba como una señal de alerta que debía frenar los proyectos, sino como una etapa esperable dentro de cualquier proceso de innovación real dentro de Amazon.

El avance de Dell se produjo en simultáneo con una caída en el patrimonio de Jeff Bezos. REUTERS/Elizabeth Frantz

Jeff Bezos cayó al cuarto lugar del ranking de multimillonarios

El patrimonio neto de Michael Dell aumentó 4.600 millones de dólares en una sola jornada, hasta alcanzar los 267.700 millones de dólares al cierre del mercado del martes 8 de septiembre. Con ese salto, el fundador de Dell Technologies se ubicó, por primera vez, como la tercera persona más rica del mundo, según la clasificación de multimillonarios de Forbes.

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Solo dos nombres lo superan en el ranking de fortunas. El cofundador de Alphabet, Larry Page, con un patrimonio de 277.900 millones de dólares, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, cuya fortuna llega a 942.000 millones de dólares.

El avance de Dell se produjo en simultáneo con una caída en el patrimonio de Jeff Bezos, que retrocedió 1.400 millones de dólares hasta los 265.200 millones. La baja se explicó por una disminución del 0,6% en las acciones de Amazon durante esa misma sesión.

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