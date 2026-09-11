República Dominicana

La derrota de Tampa Bay frena su intento de asegurar el primer boleto a los playoffs

El conjunto de Florida, con marca de 87-59, necesitaba ganar y combinarlo con un tropiezo de Texas ante Seattle o de los White Sox frente a Pittsburgh para amarrar al menos el comodín

Tras varios días con el bate apagado, una cadena de conexiones seguidas y un emergente clave alteraron el guion, justo cuando el rival buscaba asegurar un boleto y Atlanta mira a Filadelfia. (Imagen de cortesía)
Tras varios días con el bate apagado, una cadena de conexiones seguidas y un emergente clave alteraron el guion, justo cuando el rival buscaba asegurar un boleto y Atlanta mira a Filadelfia. (Imagen de cortesía)
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Martín Pérez condujo a los Braves a un triunfo por 3-1 sobre Tampa Bay el jueves, una derrota que impidió a los Rays convertirse en el primer equipo en asegurar un lugar en los playoffs. Atlanta, que llegó con dos caídas consecutivas ante su rival, encontró su ofensiva en la octava entrada y preservó su ventaja en la cima del Este de la Liga Nacional, informó Associated Press.

Tampa Bay, con registro de 87-59, inició el juego con cuatro partidos de ventaja en el Este de la Liga Americana y buscaba su primer título divisional desde 2021. Una victoria, combinada con una derrota de Texas ante Seattle o de los Chicago White Sox frente a Pittsburgh, le habría garantizado al menos una plaza de comodín.

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El zurdo Pérez resolvió una amenaza con las bases llenas en el primer episodio, después de tres sencillos de los Rays. Chandler Simpson conectó un rodado fuerte hacia Matt Olson, quien forzó la eliminación en el plato; el receptor Drake Baldwin completó la doble matanza en primera por escaso margen ante la velocidad del corredor.

Pérez mantuvo la blanqueada durante siete entradas y Didier Fuentes trabajó el octavo capítulo sin carreras para acreditarse la victoria. Atlanta comenzó la jornada con tres juegos de ventaja en su división y se preparaba para una serie ante Filadelfia, su escolta.

Cinco imparables consecutivos para revertir el juego

Los Braves habían anotado apenas tres carreras durante una racha de tres derrotas y habían perdido los dos encuentros previos de la serie ante Tampa Bay por un marcador acumulado de 14-3. Nick Martinez los limitó a dos imparables en seis entradas y un tercio, pero el relevo no sostuvo esa contención.

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Ozzie Albies, utilizado como bateador emergente, abrió la octava con su primer triple de la temporada ante Kevin Kelly, quien cargó con la derrota. Austin Riley impulsó la primera carrera de Atlanta con un sencillo, y Ha-Seong Kim añadió un imparable de dos anotaciones después de una secuencia de cinco hits seguidos.

10 de septiembre de 2026; Cumberland, Georgia, EE. UU.; El tercera base de los Atlanta Braves, Austin Riley (27), abre la jugada desde la primera base contra los Tampa Bay Rays durante la octava entrada en Truist Park. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images
10 de septiembre de 2026; Cumberland, Georgia, EE. UU.; El tercera base de los Atlanta Braves, Austin Riley (27), abre la jugada desde la primera base contra los Tampa Bay Rays durante la octava entrada en Truist Park. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

Victor Mesa Jr. abrió el noveno episodio con un jonrón frente a Raisel Iglesias, pero el cerrador consiguió las tres eliminaciones restantes. Iglesias alcanzó 32 salvamentos en 35 oportunidades.

La actuación ante los Rays prolongó el momento ascendente de Pérez, quien dos noches antes había lanzado seis entradas sin carreras en la victoria 4-0 sobre los New York Mets. El zurdo de 35 años extendió entonces a 18 entradas su racha sin permitir anotaciones, la tercera más larga entre los abridores de las Grandes Ligas, detrás de Drew Rasmussen, de Tampa Bay, y Sandy Alcántara, de Miami, ambos con 20.

La racha de Pérez y los jonrones ante los Mets

La última carrera admitida por Pérez había llegado el 27 de julio, cuando Francisco Lindor conectó un jonrón de dos carreras para los Mets en Nueva York. Desde su llegada a Atlanta como invitado fuera del roster durante los entrenamientos de primavera, el veterano se convirtió en un respaldo para una rotación afectada por lesiones.

Albies rompió el cero en la quinta entrada con un jonrón ante Nolan McLean, pese a que el abridor de Nueva York solo concedió tres imparables en seis capítulos. Olson amplió la diferencia en el octavo con su cuadrangular número 35, un batazo de dos carreras.

10 de septiembre de 2026; Cumberland, Georgia, EE. UU.; El lanzador de los Tampa Bay Rays, Nick Martinez (28), reacciona con el tercera base Junior Caminero (13) al salir del partido contra los Atlanta Braves durante la séptima entrada en Truist Park. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images
10 de septiembre de 2026; Cumberland, Georgia, EE. UU.; El lanzador de los Tampa Bay Rays, Nick Martinez (28), reacciona con el tercera base Junior Caminero (13) al salir del partido contra los Atlanta Braves durante la séptima entrada en Truist Park. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

Atlanta anotó también en la séptima sin conectar un imparable. El novato Jefry Yan otorgó tres bases por bolas y realizó un lanzamiento descontrolado antes de que Mauricio Dubón conectara un elevado de sacrificio.

El único pasaje de riesgo para Pérez ocurrió en la sexta entrada, cuando Bo Bichette recibió una base por bolas y Luis Robert Jr. lo llevó a tercera con un sencillo al jardín derecho. Carson Benge conectó después para doble matanza y terminó la amenaza.

Jim Jarvis protagonizó una jugada defensiva en la segunda entrada al detener un rodado de Benge y lanzar a primera, aunque la revisión solicitada por los Mets determinó que Olson había despegado el pie de la almohadilla antes de completar la eliminación. En la parte baja de ese episodio, A.J. Ewing atrapó de pecho, tras lanzarse de frente cerca de la línea de cal, una línea de Dubón que parecía destinada a la esquina del jardín izquierdo.

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