Diputado de oposición objeta ley que fija precio tope a los combustibles en Guatemala y frena su entrada en vigencia

El diputado de oposición, Allan Rodríguez objetó la ley que congela los precios de los combustibles en Guatemala y frenó su entrada en vigencia. (Congreso de Guatemala)

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El diputado Allan Rodríguez, del bloque de oposición Vamos, objetó el Decreto 21-2026 que establece precios máximos para los combustibles en Guatemala, una acción que impide su envío al Ejecutivo y retrasa la aplicación del subsidio aprobado por el Congreso ante el aumento del diésel y las gasolinas.

La norma asigna Q2 mil 500 millones (USD 325 millones) para fijar en Q39 (USD 5.06) el galón de diésel y gasolina regular, mientras que la gasolina superior tendría un precio de referencia de Q41 (USD 5.32). El mecanismo regiría hasta el 31 de diciembre de 2026, pero podría finalizar antes si se agotan los recursos o bajan los precios internacionales.

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Los precios de los combustibles volvieron a subir en Guatemala y el diésel superó los Q46 por galón en estaciones de servicio de la región metropolitana. (MEM)

El Congreso aprobó el decreto el martes 8 de septiembre de urgencia nacional con el apoyo de 130 de 160 diputados, después de presiones de transportistas y líderes indígenas. La regulación se activa cuando los combustibles superan los valores establecidos para el consumidor.

Cuatro objeciones y una sesión pendiente

Rodríguez presentó las observaciones antes de que el decreto fuera trasladado al Ejecutivo para su sanción o veto. El legislador sostuvo que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo permite plantear objeciones y que su bancada identificó cuatro aspectos que requieren revisión jurídica.

Entre los cuestionamientos mencionó una presunta vulneración del artículo 109 de esa ley y contradicciones internas en el decreto. Señaló, en particular, “incongruencias en el artículo 1 y el artículo 8”, además de otros puntos incluidos en el recurso.

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Las objeciones deben ser conocidas por el pleno antes de que la norma continúe su trámite. La Junta Directiva podría incorporar el asunto en la sesión prevista para el 22 de septiembre, ya que el asueto del 15 de septiembre dificulta convocar una reunión ordinaria antes de esa fecha.

El diputado de Vamos, partido que gobernó antes que Bernardo Arévalo, pidió convocar a los jefes de bloque para acelerar el proceso y planteó la posibilidad de sesionar durante el fin de semana, el lunes o el propio día festivo. “Así que si mañana convocan a jefes de bloque, aquí vamos a estar y si pasado tenemos que sesionar el domingo, lunes o el mismo 15 de septiembre, aquí vamos a estar”, afirmó.

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El diputado Allan Rodríguez presentó a la presidencia del Congreso varias objeciones contra la ley que pone precios tope a los combustibles en Guatemala. (TN23)

La bancada sostiene que el subsidio no resuelve el incremento de los precios y propone la iniciativa 6810, que plantea una exoneración temporal de impuestos a los combustibles durante seis meses. Rodríguez aseguró que el galón de diésel alcanzó Q50 (USD 6.49) en Alta Verapaz y Q48.99 (USD 6.36) en el resto del país.

El riesgo de una espera de hasta tres semanas

El jefe del bloque CREO, Cristian Álvarez, advirtió que las objeciones de Rodríguez aplazarán entre dos y tres semanas la ayuda económica prevista para los consumidores. El diputado indicó que el feriado impide agendar una sesión el 15 de septiembre y que no observa una vía para que el pleno conozca el asunto antes del 22.

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“Van a ser dos semanas o tres más para que se haga viable lo que el presidente (Bernardo Arévalo) pidió para tratar de solucionar la crisis”, dijo Álvarez. Si el pleno aprueba las objeciones, el decreto deberá volver a discutirse desde el inicio.

El diputado de CREO, Cristian Alvarez, se pronuncia tras objeciones presentadas por VAMOS a la ley que pone precios tope a los combustibles en Guatemala y que retrasará su entrada en vigencia. (La Red)

La diputada oficialista Victoria Palala cuestionó la decisión de Rodríguez y coincidió con que ese trámite retrasará entre una y dos semanas el apoyo destinado a la población. También afirmó que el legislador había sido invitado a las discusiones previas y expresó allí sus posiciones.

“Lamentamos que esto atrase la ayuda que debe de llegarle a la población”, expresó Palala. La legisladora confirmó que la Junta Directiva evaluaba una eventual convocatoria de emergencia durante el fin de semana o el período de asueto.

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Este planteamiento se da en medio de protestas y manifestaciones que han generado complicaciones de movilidad en todo el territorio guatemalteco, así como una escalada de violencia cada vez más constante entre aquellos que exigen eliminar impuestos.