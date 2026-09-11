El Salvador

Comunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala pierden casi toda su cosecha de maíz y frijol por la sequía

Un informe de Oxfam y organizaciones socias analizó 354 comunidades de los tres países y describió un rápido deterioro del acceso a alimentos y agua, con familias que ya agotaron sus reservas

La ministra María Fernanda Rivera Dávila afirmó que las cosechas de Petén y la Franja Transversal del Norte, junto con un contingente de 50 mil toneladas de maíz, podrían moderar los precios.
El informe de Oxfam documentó un deterioro de la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y el acceso al agua en el Corredor Seco. /(DCA)
Guardar

Comunidades rurales de El Salvador, Guatemala y Honduras han perdido casi el 100% de sus cultivos de maíz y frijol debido a la sequía y a la irregularidad de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, según una evaluación regional citada por la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR).

El informe “Evaluación Rápida El Niño 2026”, elaborado por Oxfam junto con organizaciones socias de los tres países, abarcó 354 comunidades ubicadas en 58 municipios y 15 departamentos del Corredor Seco centroamericano. El estudio documenta un deterioro acelerado de la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y el acceso al agua en zonas que ya enfrentaban condiciones históricas de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, las lluvias erráticas, el inicio tardío del ciclo agrícola y períodos prolongados de canícula afectaron la producción de granos básicos destinados al autoconsumo. Como resultado, muchas familias han agotado o reducido drásticamente sus reservas de alimentos, que en varios casos solo alcanzarán para tres semanas o menos.

La CRGR, integrada por las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, alertó que la vida y la salud de alrededor de siete millones de personas podrían estar en riesgo por la combinación de sequía, calor extremo, pérdida de cosechas y aumento en los precios de los alimentos.

PUBLICIDAD

Vista de un campo con hileras de plantas secas y verdes, sostenidas por estacas de madera, sobre tierra árida con tubos de riego
Las lluvias erráticas, la canícula y el inicio tardío del ciclo agrícola redujeron las reservas de alimentos de muchas familias a tres semanas o menos./ (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

El fenómeno de El Niño 2026-2027 se ha consolidado y podría intensificarse en los próximos meses hasta alcanzar una categoría de alta intensidad, según el boletín citado de la Organización Meteorológica Mundial. Esto implicaría cambios significativos en los patrones de precipitación y temperatura, elevando las probabilidades de sequías, inundaciones y olas de calor en distintas zonas de la región.

Para las familias campesinas del Corredor Seco, la reducción de las cosechas representa una amenaza directa a su alimentación e ingresos. El maíz y el frijol no solo son productos esenciales en la dieta centroamericana, sino también una fuente de subsistencia para pequeños productores que dependen de la agricultura de temporal.

La situación se agrava por el encarecimiento generalizado de la canasta básica. La CRGR señaló que muchas de las familias afectadas viven de actividades agrícolas, empleos informales o salarios bajos, por lo que tienen una capacidad limitada para comprar alimentos cuando fallan las cosechas propias.

La crisis climática también se manifiesta en otros países de Centroamérica. En Nicaragua, la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos reportó que durante los primeros 20 días de agosto hubo una sequía casi absoluta en el Pacífico Occidental, con apenas un milímetro de lluvia frente a un promedio histórico de 57 milímetros, equivalente a un déficit del 99%.

FOTO DE ARCHIVO: La Evaluación Rápida El Niño 2026 relevó 354 comunidades de 58 municipios y 15 departamentos del Corredor Seco centroamericano. /(REUTERS/Stephanie Lecocq)
FOTO DE ARCHIVO: La Evaluación Rápida El Niño 2026 relevó 354 comunidades de 58 municipios y 15 departamentos del Corredor Seco centroamericano. /(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Según ese reporte, la falta de precipitaciones y las temperaturas récord han acelerado la evaporación de reservorios, profundizado pozos y aumentado el estrés hídrico de los cultivos. En Costa Rica, Guanacaste figura entre las zonas más afectadas, con disminución de pastizales y menor disponibilidad de agua para el ganado.

Frente a este escenario, El Salvador y Panamá activaron alerta roja. Honduras declaró alerta roja en 103 municipios, mientras otros 82 permanecen en alerta amarilla y 48 en alerta verde preventiva. Costa Rica activó su Estrategia Nacional Contingente ante El Niño y mantiene alertas en diversos cantones.

La CRGR demandó a los gobiernos garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más afectadas, contener el aumento de los precios de los alimentos e incrementar la inversión en el Corredor Seco. También pidió fortalecer los sistemas nacionales de protección civil y gestión de riesgos para desarrollar acciones anticipatorias, así como mantener la atención de la cooperación internacional sobre la emergencia humanitaria regional.

Temas Relacionados

Fenómeno de El NiñoSequíaSeguridad alimentariaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía: ¿Dónde buscar atención psicológica gratis en El Salvador?

Las instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales ofrecen consultas presenciales y orientación por teléfono, con horarios y coberturas distintas; hay líneas permanentes para crisis y servicios específicos para mujeres, jóvenes y casos de adicciones

Guía: ¿Dónde buscar atención psicológica gratis en El Salvador?

Italia se convierte en el sexto país de Migración Laboral: Casi 100 salvadoreños viajarán para ejercer sus carreras

Con la maleta llena de sueños y una titulación universitaria bajo el brazo, casi 100 especialistas y técnicos salvadoreños se alistan para cruzar el Atlántico hacia Italia, en una iniciativa que busca transformar la migración irregular en oportunidades de crecimiento internacional

Italia se convierte en el sexto país de Migración Laboral: Casi 100 salvadoreños viajarán para ejercer sus carreras

El presidente Bukele compartió un informe de un banco privado que destaca las reformas fiscales y el acuerdo entre El Salvador y el FMI

El banco Santander ve en el ajuste de las cuentas públicas y las reformas comprometidas una base para reducir el riesgo país y ampliar el interés de fondos con restricciones para comprar deuda

El presidente Bukele compartió un informe de un banco privado que destaca las reformas fiscales y el acuerdo entre El Salvador y el FMI

La presión económica influye en conductas suicidas entre hombres adultos en El Salvador, según investigación

Una investigación preliminar del Colegio de Profesionales de Psicología de El Salvador, con 171 personas consultadas en cuatro departamentos, halló que el malestar financiero fue el factor más citado entre quienes reportaron ideas o conductas de riesgo

La presión económica influye en conductas suicidas entre hombres adultos en El Salvador, según investigación

Experto ve incertidumbre tras comunicado de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre TPS

El asesor de Alianza Américas explicó que el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantiene la protección vigente, pero todavía no confirma si el programa continuará o llegará a su fin

Experto ve incertidumbre tras comunicado de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre TPS

TECNO

Director de Instagram afirma que los usuarios “acabarán saturados de contenido” en un mundo sin algoritmos

Director de Instagram afirma que los usuarios “acabarán saturados de contenido” en un mundo sin algoritmos

Google alerta por ciberataques con IA: vulnerabilidades y credenciales, en menos de seis horas

Qué novedades trae iOS 27: todo lo que cambiará en los iPhone compatibles

Ned Luke y Steven Ogg anticipan el salto técnico que promete GTA VI, la nueva entrega de Rockstar Games

Los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 llegan al final de sus actualizaciones regulares tras cinco años

ENTRETENIMIENTO

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

MUNDO

Los hutíes amenazan el tráfico por Bab el Mandeb, la ruta vital para Arabia Saudita desde el bloqueo de Ormuz

Los hutíes amenazan el tráfico por Bab el Mandeb, la ruta vital para Arabia Saudita desde el bloqueo de Ormuz

Tras romper relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Argelia prohibió todos los vuelos del reino en su espacio aéreo

Corea del Norte construyó una nueva planta de enriquecimiento de uranio en Yongbyon

Tras la muerte del rey más joven, Uganda quedó sumida en una batalla por la sucesión

El día que cambió la manera de volar: Carlos Rinzelli recordó cómo el 11-S transformó la seguridad aérea