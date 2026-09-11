Comunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala pierden casi toda su cosecha de maíz y frijol por la sequía

El informe de Oxfam documentó un deterioro de la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y el acceso al agua en el Corredor Seco. /(DCA)

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Comunidades rurales de El Salvador, Guatemala y Honduras han perdido casi el 100% de sus cultivos de maíz y frijol debido a la sequía y a la irregularidad de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, según una evaluación regional citada por la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR).

El informe “Evaluación Rápida El Niño 2026”, elaborado por Oxfam junto con organizaciones socias de los tres países, abarcó 354 comunidades ubicadas en 58 municipios y 15 departamentos del Corredor Seco centroamericano. El estudio documenta un deterioro acelerado de la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y el acceso al agua en zonas que ya enfrentaban condiciones históricas de vulnerabilidad.

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De acuerdo con el reporte, las lluvias erráticas, el inicio tardío del ciclo agrícola y períodos prolongados de canícula afectaron la producción de granos básicos destinados al autoconsumo. Como resultado, muchas familias han agotado o reducido drásticamente sus reservas de alimentos, que en varios casos solo alcanzarán para tres semanas o menos.

La CRGR, integrada por las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, alertó que la vida y la salud de alrededor de siete millones de personas podrían estar en riesgo por la combinación de sequía, calor extremo, pérdida de cosechas y aumento en los precios de los alimentos.

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Las lluvias erráticas, la canícula y el inicio tardío del ciclo agrícola redujeron las reservas de alimentos de muchas familias a tres semanas o menos./ (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

El fenómeno de El Niño 2026-2027 se ha consolidado y podría intensificarse en los próximos meses hasta alcanzar una categoría de alta intensidad, según el boletín citado de la Organización Meteorológica Mundial. Esto implicaría cambios significativos en los patrones de precipitación y temperatura, elevando las probabilidades de sequías, inundaciones y olas de calor en distintas zonas de la región.

Para las familias campesinas del Corredor Seco, la reducción de las cosechas representa una amenaza directa a su alimentación e ingresos. El maíz y el frijol no solo son productos esenciales en la dieta centroamericana, sino también una fuente de subsistencia para pequeños productores que dependen de la agricultura de temporal.

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La situación se agrava por el encarecimiento generalizado de la canasta básica. La CRGR señaló que muchas de las familias afectadas viven de actividades agrícolas, empleos informales o salarios bajos, por lo que tienen una capacidad limitada para comprar alimentos cuando fallan las cosechas propias.

La crisis climática también se manifiesta en otros países de Centroamérica. En Nicaragua, la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos reportó que durante los primeros 20 días de agosto hubo una sequía casi absoluta en el Pacífico Occidental, con apenas un milímetro de lluvia frente a un promedio histórico de 57 milímetros, equivalente a un déficit del 99%.

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FOTO DE ARCHIVO: La Evaluación Rápida El Niño 2026 relevó 354 comunidades de 58 municipios y 15 departamentos del Corredor Seco centroamericano. /(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Según ese reporte, la falta de precipitaciones y las temperaturas récord han acelerado la evaporación de reservorios, profundizado pozos y aumentado el estrés hídrico de los cultivos. En Costa Rica, Guanacaste figura entre las zonas más afectadas, con disminución de pastizales y menor disponibilidad de agua para el ganado.

Frente a este escenario, El Salvador y Panamá activaron alerta roja. Honduras declaró alerta roja en 103 municipios, mientras otros 82 permanecen en alerta amarilla y 48 en alerta verde preventiva. Costa Rica activó su Estrategia Nacional Contingente ante El Niño y mantiene alertas en diversos cantones.

La CRGR demandó a los gobiernos garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más afectadas, contener el aumento de los precios de los alimentos e incrementar la inversión en el Corredor Seco. También pidió fortalecer los sistemas nacionales de protección civil y gestión de riesgos para desarrollar acciones anticipatorias, así como mantener la atención de la cooperación internacional sobre la emergencia humanitaria regional.

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