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Google alerta por ciberataques con IA: vulnerabilidades y credenciales, en menos de seis horas

La aplicación de inteligencia artificial a los ciberataques acorta de forma drástica el período necesario para preparar y ejecutar una intrusión

El Grupo de Inteligencia sobre Amenazas de Google (GTIG) advierte sobre una evolución acelerada del cibercrimen. Infobae/IA
El Grupo de Inteligencia sobre Amenazas de Google (GTIG) advierte sobre una evolución acelerada del cibercrimen. Infobae/IA
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Google detectó que un grupo de hackers logró comprometer los recursos en la nube de una empresa y, en menos de seis horas, planificó y ejecutó un ataque con agentes de inteligencia artificial que le permitió robar miles de credenciales.

El hallazgo forma parte del Informe de Seguimiento de Amenazas de IA del segundo trimestre, elaborado por el Grupo de Inteligencia sobre Amenazas de Google (GTIG), que advierte sobre una evolución acelerada del cibercrimen: los atacantes ya no solo usan la inteligencia artificial para crear virus informáticos, sino que despliegan agentes capaces de hackear de forma autónoma.

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El informe describe un cambio de paradigma en la manera en que operan los ciberdelincuentes. Hasta hace poco, la inteligencia artificial funcionaba como una herramienta de apoyo para redactar código malicioso o detectar fallas de seguridad.

El Grupo de Inteligencia sobre Amenazas de Google es el equipo unificado de Google que se encarga de identificar, rastrear, analizar y mitigar ciberamenazas globales. REUTERS/Carlos Jasso
El Grupo de Inteligencia sobre Amenazas de Google es el equipo unificado de Google que se encarga de identificar, rastrear, analizar y mitigar ciberamenazas globales. REUTERS/Carlos Jasso

Ahora, según GTIG, se emplea para automatizar el ciclo completo de un ataque, desde el reconocimiento inicial hasta el robo de datos, con una velocidad que supera la capacidad de respuesta de los equipos de seguridad humanos.

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Ciberataques con IA: cómo actúan los agentes autónomos

El caso documentado por GTIG resulta el ejemplo más claro de esta transformación. Un grupo de hackers comprometió los recursos en la nube de una empresa y, en menos de seis horas, diseñó y ejecutó una operación basada en agentes de inteligencia artificial que culminó con el robo de miles de cuentas.

La reducción de los tiempos constituye el elemento central de la alerta. La aplicación de inteligencia artificial a los ciberataques acorta de forma drástica el período necesario para preparar y ejecutar una intrusión, mientras que el margen de reacción del personal de seguridad se estrecha en la misma proporción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hasta hace poco, la IA funcionaba como una herramienta de apoyo para redactar código malicioso o detectar fallas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciberataque con inteligencia artificial es una intrusión informática en la que los atacantes emplean agentes autónomos capaces de identificar vulnerabilidades, planificar la operación y ejecutar el robo de datos sin intervención humana constante, lo que reduce a horas procesos que antes demandaban días o semanas de trabajo manual.

Esta capacidad de actuar con autonomía marca la diferencia respecto de los métodos tradicionales de intrusión. Los agentes de inteligencia artificial pueden tomar decisiones sobre la marcha, adaptar su estrategia según los obstáculos que encuentran y ejecutar tareas complejas sin que un operador humano supervise cada paso, lo que multiplica la escala y la velocidad de los ataques.

Grupos vinculados a China explotan la IA en cada etapa del hackeo

GTIG identificó a un grupo de espionaje vinculado a China que introdujo la inteligencia artificial en todas las fases del proceso de intrusión. La herramienta se utiliza para el reconocimiento orientado a identificar vulnerabilidades de seguridad, la creación de mensajes de phishing, las pruebas de técnicas para evadir cortafuegos y la ofuscación de malware.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Midnight Neptune utiliza la inteligencia artificial para crear malware dirigido a empresas específicas y robar criptomonedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con estas prácticas, el informe describe la aparición de ataques dirigidos contra las cadenas de suministro de inteligencia artificial, entre ellas las plataformas de distribución de código abierto. El objetivo de estas operaciones consiste en propagar el daño a mayor escala.

El mecanismo específico de este tipo de ataque implica la implantación de puertas traseras en el software utilizado por sistemas de inteligencia artificial. Como consecuencia, los usuarios terminan descargando malware sin saberlo, al confiar en herramientas que aparentan operar con normalidad.

Corea del Norte y el robo de criptomonedas mediante inteligencia artificial

El reporte de GTIG también documenta la actividad del grupo de hackers vinculado a Corea del Norte conocido como Midnight Neptune. Esta organización utiliza la inteligencia artificial para crear malware dirigido a empresas específicas y robar criptomonedas.

John Hultquist, analista sénior de GTIG, resumió el alcance del fenómeno con una afirmación directa: “Todos los hackers utilizan ahora la IA”. El especialista agregó una advertencia sobre el rumbo que está tomando esta tendencia: “A medida que la IA evolucione hacia un modelo autónomo que tome decisiones y actúe de forma independiente, nos enfrentaremos a amenazas aún mayores y más rápidas”.

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