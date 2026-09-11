Régimen de Cuba autoriza a empresas privadas a depositar divisas y pagar importaciones al exterior

Pilas de dólares, euros y pesos cubanos junto a un portadocumentos con el logo de GAESA, una bandera cubana y un teléfono antiguo, simbolizando el control y la complejidad financiera en la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Cuba aprobó este jueves un paquete normativo que habilita la apertura de cuentas bancarias en divisas sin autorización previa y amplía las operaciones en moneda extranjera para las empresas privadas. Las medidas, publicadas el 10 de septiembre en la Gaceta Oficial, fijaron las reglas para estas operaciones, que permiten recibir y depositar efectivo en divisas, realizar pagos directos al exterior y operar con ingresos de exportaciones y comercio electrónico. Ambas disposiciones entraron en vigor con su publicación oficial.

Las Resoluciones 102/2026 del Banco Central de Cuba (BCC) y 103/2026 del Ministerio de Economía y Planificación fijaron las reglas para estas operaciones.

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La normativa establece que las personas naturales y jurídicas podrán abrir cuentas en moneda extranjera en las entidades bancarias sin una aprobación previa del BCC. A la vez, atribuye a los titulares de esas cuentas la responsabilidad sobre cada una de las operaciones registradas.

El nuevo marco incorpora cambios para la gestión financiera del sector privado, en un escenario en el que el régimen cubano impulsa reformas para descentralizar ciertas actividades económicas y admitir un mayor uso de monedas extranjeras dentro del país.

Un hombre muestra un peso convertible cubano y un dólar estadounidense. EFE/Rolando Pujol/Archivo

Las empresas privadas podrán depositar efectivo en moneda extranjera

Uno de los puntos de las resoluciones alcanza a las empresas privadas. Estas entidades podrán aceptar pagos en efectivo en divisas cuando el cliente así lo decida y depositar esos fondos en sus cuentas fiscales. También tendrán autorización para efectuar pagos al exterior destinados a la importación de bienes y servicios, además de operaciones vinculadas con financiamientos. La medida permite que los actores privados gestionen compras internacionales desde sus cuentas en moneda extranjera.

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Las empresas podrán recibir fondos procedentes de exportaciones, operaciones de comercio electrónico y transferencias enviadas desde otros países. El texto publicado en la Gaceta Oficial también autoriza depósitos en efectivo de las divisas que acepte el BCC.

El alcance de las operaciones incluye ingresos por ventas de bienes y servicios a usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como a entidades habilitadas para desarrollar comercio minorista y mayorista en divisas.

La regulación permite, además, los denominados “pagos en plaza”. Bajo esta modalidad, las empresas podrán adquirir bienes o servicios en divisas o pesos cubanos dentro del territorio nacional.

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Varias personas esperan fuera de una oficina de Western Union, el 4 de junio del 2020, en La Habana, (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Las cuentas podrán utilizarse para transferencias y viajes al exterior

Las cuentas en moneda extranjera también podrán utilizarse para transferencias a otras empresas privadas y a personas naturales que tengan cuentas en divisas. Entre las operaciones previstas figura la venta de moneda extranjera en el mercado cambiario.

Los titulares podrán destinar esos recursos a pagos fuera de Cuba o retirar efectivo para gastos asociados con viajes al extranjero. La resolución precisa que las extracciones dependerán de la disponibilidad de efectivo y de la política comercial de cada banco.

Los bancos deberán aplicar procedimientos de debida diligencia tanto en la administración de las cuentas como en los pagos internacionales. Esa obligación se ajusta a las normas vigentes contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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La publicación de las disposiciones se enmarca en la dolarización parcial de las transacciones internas e interempresariales. El esquema busca regular el uso de divisas en operaciones comerciales, financieras y de servicios que ya tienen presencia en distintos sectores de la economía cubana.

FOTO DE ARCHIVO: Una persona sostiene dólares estadounidenses y pesos cubanos en el centro de La Habana, Cuba, el 9 de agosto de 2025. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

Las nuevas reglas se suman a las reformas aprobadas en junio

En junio, Cuba aprobó un conjunto de 176 reformas económicas orientadas a liberalizar y descentralizar actividades. Entre las decisiones ya adoptadas figura la posibilidad de que existan empresas privadas con más de 100 trabajadores.

El paquete también incluyó la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior sin una aprobación previa del Banco Central y la habilitación para que el sector privado cree agencias de turismo.

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