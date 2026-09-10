Tecno

Ned Luke y Steven Ogg anticipan el salto técnico que promete GTA VI, la nueva entrega de Rockstar Games

Durante un stream de despedida a Grand Theft Auto V, los actores que interpretaron a Michael y Trevor compararon el material promocional de la secuela con la tecnología del título anterior y señalaron mejoras concretas en captura de movimiento

El actor de voz, Ned Luke, criticó el uso de su voz en un chatbot de IA
Ned Luke y Steven Ogg se reencontraron en un stream para despedir GTA V antes del lanzamiento de GTA VI previsto para el 19 de noviembre
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Ned Luke y Steven Ogg se reencontraron en un stream para despedirse de Grand Theft Auto V antes del lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre. Durante la transmisión recordaron el rodaje, hablaron sobre el proceso actoral y anticiparon qué esperan de la nueva entrega de Rockstar Games.

Trabajamos en piezas separadas. No teníamos idea de lo que pasaba alrededor”, dijo Luke durante la transmisión. Ogg lo confirmó: “No teníamos un guion completo de cada episodio. No sabíamos qué estaba pasando antes”.

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Uno de los recuerdos más vívidos que compartió Ned Luke fue el del día en que una integrante de la producción de Rockstar le entregó 17 páginas de texto durante el descanso del mediodía con la indicación de que grabarían esas escenas después de comer. Se trataba de todas las visitas al consultorio del Dr. Friedlander, el terapeuta del personaje de Michael.

Grand Theft Auto V, de Rockstar.
Steven Ogg sostuvo que GTA V funciona como una sátira de la violencia y la cultura estadounidense, una lectura que suele perderse en el debate público

“Me las dieron al almuerzo y dijeron: ‘Lo hacemos después’. Eran todas las sesiones de psicología”, recordó. Para Ogg, que escuchaba desde su casa, el episodio sintetizó algo que ambos describieron como la energía de aquellos años: “Íbamos a trabajar y era como ir a jugar. Eso es lo que nos ponía”, dijo el actor canadiense.

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La lectura satírica de GTA V

A lo largo del stream, Ogg volvió sobre un argumento que repite en convenciones de fans: que GTA V es, ante todo, una sátira de la violencia y la cultura estadounidense, y que esa lectura se pierde con frecuencia en el debate público. Señaló que el juego fue escrito en gran parte por personas ajenas a Estados Unidos, lo que les dio distancia crítica para retratar sus contradicciones.

“Es una sátira brillante. Como Sacha Baron Cohen con su nueva película, que quieren prohibir en los cines. La gente no entiende que no es un documental: es para que veas algo con mucha luz y digas ‘¡uf!’”, afirmó. Luke coincidió y subrayó que la recepción pública del juego como producto violento ignora deliberadamente su dimensión crítica.

Los nombres falsos que circulan sobre GTA VI

Pantalla dividida que muestra a Ned Luke arriba con gorra y auriculares, y a Steven Ogg abajo con audífonos
Ned Luke y Steven Ogg contaron que durante el rodaje de GTA V trabajaban con escenas separadas y sin un guion completo de cada episodio (YouTube: Ned Luke)

Sobre la secuela, Luke fue directo: los perfiles de Instagram y las entradas en bases de datos como IMDb, base de datos audiovisual, que circulan en redes sociales señalando a los actores detrás de los protagonistas de GTA VI, son apócrifos. Rockstar no ha confirmado ningún nombre, y al menos una de las páginas que se viralizaron es falsa.

Nadie sabe oficialmente quiénes son los dos actores. Todo lo que hay ahí fuera es falso, y la gente se lo está creyendo”, dijo Luke. El propio actor recordó que en 2013, cuando se publicó el primer tráiler de GTA V, un amigo suyo radicado en Singapur lo identificó en Twitter solo por su voz y su fisonomía, sin que Luke le hubiera revelado su participación. “No tuve que romper ningún acuerdo de confidencialidad. Con el pico y la voz era suficiente”, bromeó.

Qué esperan de la nueva entrega

Frente a las imágenes promocionales de GTA VI disponibles en Netflix, ambos actores señalaron tres áreas donde esperan una diferencia sustancial respecto a GTA V: la fluidez en los movimientos de los personajes, la expresividad facial y la calidad del cabello. Ogg describió los desplazamientos del juego vigente como “entrecortados” y anticipó que la nueva entrega tendrá “un flujo completamente distinto”.

Luke agregó que los ojos siempre fueron el punto más difícil de resolver en la captura de movimiento, porque no admiten marcadores físicos. “En el material de VI se nota que los dientes y los gestos son mucho más reales”, dijo. Sobre los personajes en sí, describió la dinámica de la pareja protagonista como un “aire a Bonnie y Clyde”, en referencia a la relación romántica que los tráilers ya mostraron.

El material inédito que quieren recuperar

GTA V
Los actores de GTA V esperan que GTA VI mejore la fluidez de movimiento, la expresividad facial y la calidad del cabello respecto de la entrega anterior

Hacia el final de la transmisión, Ogg lanzó una propuesta concreta dirigida a Rockstar: hacer pública la filmación de detrás de escena que se realizó durante el rodaje de GTA V. Según Luke, durante toda la grabación hubo una persona encargada de registrar el proceso, y ese material nunca se publicó. “No lo habrán tirado”, dijo.

Rockstar, si nos están escuchando: creo que esto sería una gran idea”, dijo Ogg. Luke sumó que el formato podría funcionar como un documental completo: el material de archivo, los tres actores revisando el juego y el contexto de una producción que, según ambos, no tuvo un solo día malo de trabajo en más de tres años.

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