Apple Intelligence ya tiene fecha de lanzamiento tras la presentación del iPhone 18 Pro y Duo

Apple ha presentado el iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, así como el iPhone Duo, su primer plegable. Con ellos, la empresa confirmó la fecha en que Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial, iniciará desplegarse.
La compañía ahora dirigida por John Ternus indicó: “Apple Intelligence estará disponible con iOS 27 el lunes 14 de septiembre para usuarios con un dispositivo compatible con Apple Intelligence configurado en un idioma compatible”.
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“Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas”; aclaró Apple.
En qué dispositivos es compatibles Apple Intelligence
Apple Intelligence es compatible en los siguientes dispositivos:
- iPhone Duo (A20 Pro)
- iPhone 18 Pro Max (A20 Pro)
- iPhone 18 Pro (A20 Pro)
- iPhone 17 Pro Max (A19 Pro)
- iPhone 17 Pro (A19 Pro)
- iPhone Air (A19 Pro)
- iPhone 17 (A19)
- iPhone 17e (A19)
- iPhone 16 Pro Max (A18 Pro)
- iPhone 16 Pro (A18 Pro)
- iPhone 16 Plus (A18)
- iPhone 16 (A18)
- iPhone 16e (A18)
- iPhone 15 Pro Max (A17 Pro)
- iPhone 15 Pro (A17 Pro)
- iPad Pro (M1 y posteriores)
- iPad Air (M1 y posteriores)
- iPad mini (A17 Pro)
- Apple Vision Pro (M2 y posteriores)
- MacBook Neo (A18 Pro)
- MacBook Air (M1 y posteriores)
- MacBook Pro (M1 y posteriores)
- iMac (M1 y posteriores)
- Mac mini (M1 y posteriores)
- Mac Studio (M1 Max y posteriores)
- Mac Pro (M2 Ultra)
En qué idiomas estará disponible Apple Intelligence
De momento, Apple Intelligence es compatible con los siguientes idiomas:
- Inglés
- Danés
- Neerlandés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Noruego
- Portugués
- Español
- Sueco
- Turco
- Vietnamita
- Chino (simplificado)
- Chino (tradicional)
- Japonés
- Coreano
Qué funciones incluye Apple Intelligence
Algunas de las funciones disponibles en Apple Intelligence son las siguientes:
- Siri AI.
Siri, impulsada por Apple Intelligence, ofrece respuestas más completas, conversaciones más naturales y una nueva aplicación exclusiva.
El asistente permite hacer preguntas abiertas, generar ideas para el trabajo o proyectos creativos y mantener conversaciones fluidas. Además, puede encontrar respuestas relevantes a partir de una consulta.
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Siri puede buscar fotos antiguas, localizar correos electrónicos en la bandeja de entrada y recuperar los detalles de notas guardadas.
También puede realizar acciones en aplicaciones como Mensajes, Música y Recordatorios, según el contexto. Por ejemplo, permite editar un mensaje recién enviado o añadir a una lista de reproducción una canción que suena en el automóvil.
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- Inteligencia visual.
La inteligencia visual está integrada en la cámara y próximamente estará disponible para Mac y iPad.
Esta función permite buscar, hacer preguntas y realizar acciones a partir de lo que rodea al usuario o del contenido que aparece en pantalla.
Entre sus usos, facilita dividir una cuenta entre amigos, consultar la información nutricional de un plato, importar una tarjeta a Apple Wallet y realizar búsquedas visuales.
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- Edición de imágenes.
La aplicación Fotos incorpora herramientas de edición intuitivas e inteligentes para mejorar las composiciones. Permite reencuadrar una imagen después de tomarla, ampliar sus bordes y eliminar elementos que distraigan.
Cómo son los nuevos modelos de iPhone que lanzó Apple
Apple lanzó tres nuevos modelos: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo.
El iPhone 18 Pro parte de USD 1.199 en su versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max cuesta desde USD 1.299 con la misma capacidad de almacenamiento. Apple informó que ambos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre. El iPhone Duo, en tanto, tendrá un precio inicial de USD 1.999 con 256 GB.
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Los modelos Pro incorporan baterías de mayor tamaño y, según Apple, ofrecen hasta 45 horas de reproducción de video.
El procesador A20 Pro, presente en todos los nuevos modelos, está fabricado en dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada, apunta a mejorar el rendimiento de las funciones de inteligencia artificial y a reducir el consumo energético de los equipos.
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El iPhone Duo incorpora dos cámaras, un pliegue invisible, bordes de titanio y opciones para personalizar los botones de acceso más utilizados.
Las cámaras frontales del iPhone Duo están ubicadas en la parte superior derecha. Su pantalla interna mide 7,6 pulgadas y alcanza las 5,4 pulgadas cuando el dispositivo está cerrado.
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