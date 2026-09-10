Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand en su mesaza y Andy Kusnetzoff recibe visitas: los invitados del fin de semana

Este sábado, Juana Viale y Andy Kusnetzoff volverán a estar frente a frente

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El fin de semana televisivo llega cargado de figuras. Mientras Juana Viale conduce los dos ciclos de su abuela —La Noche de Mirtha el sábado 12 de septiembre a las 21:30 y Almorzando con Juana el domingo 13 a las 14:00—, Andy Kusnetzoff recibirá el sábado a las 21:30 en Podemos Hablar a una mesa que mezcla exfutbolistas, conductoras y figuras del espectáculo. En total, quince invitados se distribuyen entre los tres programas en una grilla que tiene además como telón de fondo la internación de Mirtha Legrand.

La diva permanece en el Sanatorio Mater Dei desde el domingo 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial. El miércoles 10, el director médico del centro de salud, el doctor Enrique Echagüe, informó que Legrand “evoluciona favorablemente y sin complicaciones” y que “continúa en una habitación común, en compañía de su familia”. El comunicado aclaró que el próximo parte oficial se emitirá el viernes. Versiones del entorno de la conductora indicaron que se mantenía de buen ánimo y que compartió una merienda con amigas durante su estadía en la clínica.

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Juana Viale recibirá el sábado a Luis Machín, Gladys La Bomba Tucumana, Ingrid Grudke, Osvaldo Bazán y Hernán Lacunza en La Noche de Mirtha, mientras su abuela continúa internada en el Sanatorio Mater Dei

La Noche de Mirtha, sábado 12 a las 21:30

El actor Luis Machín llega a la mesa en plena repercusión de Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi que se estrenó el 28 de agosto y en ella que encarna al odontólogo Ricardo Barreda, quien en 1992 asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en La Plata.

La cantante Gladys Jiménez, conocida como Gladys “La Bomba Tucumana”, llegará con la emoción a flor de piel por el recuerdo permanente de Luciano Ojeda, su pareja fallecida en 2025 tras una larga lucha contra el cáncer. La modelo Ingrid Grudke, también convocada para esa noche, atraviesa una nueva etapa sentimental y negocia una propuesta para conducir su propio programa de televisión.

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El periodista Osvaldo Bazán se suma en un momento de exposición por sus publicaciones en la red social X. El quinto invitado de la noche es el economista Hernán Lacunza, exministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri, quien en las últimas semanas confirmó su intención de competir como precandidato presidencial por el PRO de cara a 2027 con el respaldo explícito del expresidente.

Andy Kusnetzoff recibirá el sábado en PH Podemos Hablar a Pablo Migliore, Analía Franchín, Pamela David, Fernán Mirás y Tamara Paganini

Podemos Hablar, sábado 12 a las 21:30 por Telefe

Andy Kusnetzoff recibe esa misma noche a cinco figuras de perfiles muy distintos. El exarquero Pablo Migliore, que pasó por Boca Juniors, Racing y San Lorenzo, regresó al ruedo público a fines de 2024 cuando se enfrentó al excampeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez en el evento Párense de Manos 2, ante más de 45.000 personas en el estadio José Amalfitani.

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La panelista Analía Franchín, integrante de A la Barbarossa en Telefe, llega tras una semana en la que fue una de las primeras en informar sobre la internación de Mirtha Legrand y, tiempo antes, había recibido el Premio Martín Fierro 2026 como mejor panelista, galardón que recogió con la voz entrecortada al recordar a su madre, fallecida apenas un mes antes de la ceremonia.

La conductora Pamela David lanzó En subida, un ciclo de entrevistas en el canal de YouTube de Blender, e informó que invierte en una ficción vertical.

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El actor Fernán Mirás llega con una agenda teatral activa y con el recuerdo fresco de su aneurisma cerebral de 2021, episodio que volvió a relatar en detalle en junio en el programa de Mario Pergolini. “Me explotó la cabeza. Se me llenó de sangre”, describió entonces. Completa la mesa Tamara Paganini, conocida como “la India”, quien salió recientemente de Gran Hermano: Generación Dorada y días después debió desmentir una versión que la señalaba como protagonista de un escándalo en una salida nocturna con excompañeros del reality.

Juana Viale volverá el domingo al mediodía con Malena Solda, Alberto Ajaka, el Tucu López, el Flaco Pailos y Jazmín Laport en la mesa de Almorzando con Juana

Almorzando con Juana, domingo 13 a las 14:00

Los actores Malena Solda y Alberto Ajaka compartirán la mesa del domingo, y no es casualidad: ambos integran el elenco de Made in Lanús, la obra de Nelly Fernández Tiscornia que este año giró por distintas ciudades del país. Solda además protagoniza La Ratonera, el clásico de Agatha Christie que debutó el 3 de septiembre en el Teatro Liceo de Buenos Aires. Ajaka, por su parte, también participó en Barreda y en Pepita, la pistolera, dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Luisana Lopilato, donde interpreta al villano.

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El locutor Luis “Tucu” López llega al almuerzo en plena actividad en el streaming: desde comienzos de 2026 conduce All Access en DGO, el ciclo que sigue las novedades de Gran Hermano: Generación Dorada. El humorista cordobés Fernando “Flaco” Pailos, en tanto, presenta en septiembre su unipersonal Solo de Humor todos los viernes a las 22:30 en el Paseo La Plaza de la avenida Corrientes 1660, con un espectáculo de 90 minutos que combina personajes, música e improvisación.

Completa la mesa Jazmín Laport, hija del actor Osvaldo Laport y de la cantante Viviana Sáez, quien acaba de lanzar “En mi piel”, el primer corte de su álbum debut. La artista adelantó que antes de fin de año habrá una fecha de presentación en vivo y confirmó que está por mudarse junto a su pareja, el actor Boris Bakst, con quien además fundó la productora independiente Madre Producciones.

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