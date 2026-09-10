Fernanda Iglesias contó su decisión de pasar por el quirófano: “Me las quiero sacar porque me molestan”

La periodista habló en el ciclo de su intención de hacerse un retoque estético (Video: Puro show/ Eltrece)

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Fernanda Iglesias contó que planea retirarse los implantes mamarios que se colocó hace dos décadas, a raíz de la incomodidad que comenzó a sentir tras los cambios físicos vinculados con la menopausia. La periodista habló del tema durante una emisión de Puro Show (Eltrece) y aclaró que su decisión está relacionada con el bienestar corporal.

“Me las quiero sacar porque me molestan”, expresó la panelista en el ciclo de espectáculos. La periodista explicó que el volumen de sus mamas aumentó con la menopausia y que las prótesis, que se colocó a los 33 años, hoy le generan una molestia cotidiana.

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La panelista relató que recurrió a los implantes después de atravesar la maternidad y la etapa de lactancia. Según recordó, en ese momento no se trató de una decisión vinculada con la televisión ni con una exigencia del ambiente artístico.

Fernanda Iglesias contó que evalúa retirarse los implantes mamarios tras 20 años de uso (Jaime Olivos)

“No me lo puse para ir al show de Nito Artaza”, comentó entre risas, al despejar cualquier lectura relacionada con su trabajo. Luego describió, con humor, cómo percibía los cambios en su cuerpo después de haber amamantado.

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“Me lo puse hace 20 años, tenía 33”, señaló. En ese sentido, contó que sentía que necesitaba recurrir a cinta adhesiva para levantar el busto y resumió su decisión de entonces con una frase que provocó las risas del panel: “Yo dije, esto no es digno, vamos al quirófano”.

Para Iglesias, aquella operación fue una manera de sentirse más cómoda con su imagen tras la maternidad. Dos décadas después, el motivo por el que evalúa volver al quirófano cambió por completo. La periodista explicó que la menopausia tuvo consecuencias en su cuerpo que no esperaba. “Con la menopausia, me crecieron mucho”, afirmó al referirse a sus mamas.

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“Me las quiero sacar porque me molestan”, aseguró Fernanda Iglesias sobre sus prótesis mamarias

En ese contexto, planteó que no busca reemplazar los implantes por otros ni responder a una tendencia estética. Su intención es quitárselos para aliviar la incomodidad que siente actualmente.

Cuando le consultaron si la determinación tenía relación con su apariencia, volvió a ser contundente: “Me molestan”. La frase marcó el eje de su testimonio y dejó en claro que prioriza el confort físico frente a cualquier expectativa vinculada con la imagen.

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La confesión de Fernanda Iglesias se dio mientras el programa abordaba el llamado “botox gate”, una discusión que comenzó por un ida y vuelta entre Pampito y Ángel de Brito sobre los retoques estéticos. El debate incluyó la participación del médico Guillermo Capuya, quien observó en vivo el rostro de Pampito a pedido del conductor. “Lo llamamos porque quiero que me analice la cara”, dijo el periodista antes de que el especialista examinara su entrecejo.

La periodista recordó que se colocó las prótesis después de amamantar, cuando tenía 33 años

El médico explicó que, a simple vista, resultaba difícil determinar si había aplicado bótox. “Fruncí los ojos, acá el entrecejo está marcado, así que posiblemente no”, señaló durante la revisión. Después le pidió que levantara las cejas para continuar con la observación. Ante las especulaciones, el conductor del ciclo detalló cuál fue el procedimiento estético al que se sometió. “Yo lo que tengo se llama Sculptra, que eso te tensa”, explicó, antes de bromear con que se trata de “lo que usan las de Hollywood”.

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Capuya definió el Sculptra como un bioestimulador que impulsa la producción de colágeno propio en la piel. También diferenció ese tratamiento de la toxina botulínica, conocida popularmente como bótox. Según explicó el médico, el bótox bloquea la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor involucrado en la contracción muscular. Ese efecto relaja los músculos de la frente y puede suavizar las líneas de expresión.

El segmento cerró con bromas entre los integrantes de Puro Show y una referencia a Chiche Gelblung, en sintonía con el tono distendido que tuvo la conversación sobre tratamientos estéticos y cambios corporales.

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