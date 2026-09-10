iOS 27 llega el 14 de septiembre: estos son los iPhone que recibirán la actualización

Apple confirmó que iOS 27 estará disponible para los usuarios el próximo lunes 14 de septiembre. La nueva versión del sistema operativo llegará a una amplia lista de iPhone, desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación hasta los modelos más recientes, incluidos los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el nuevo iPhone Duo.
A diferencia de lo ocurrido con iOS 26, esta vez Apple mantiene la compatibilidad con los modelos que ya habían recibido la versión anterior. Los iPhone XS, XS Max y XR, que dejaron de recibir nuevas versiones con iOS 26, continúan fuera de la lista.
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Estos son los iPhone compatibles con iOS 27
Los usuarios que tengan alguno de los siguientes modelos podrán descargar e instalar la nueva versión cuando Apple la libere:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2.ª generación)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone SE (3.ª generación)
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo
La lista incluye tanto teléfonos convencionales como el nuevo iPhone Duo, el primer plegable de Apple.
¿Qué modelos se quedan fuera?
Los equipos que ya habían perdido el soporte para las versiones recientes de iOS tampoco podrán instalar iOS 27. Entre ellos están los iPhone XS, XS Max y XR, además de modelos considerablemente más antiguos.
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La lista de dispositivos incompatibles es la siguiente:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1.ª generación)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- Todos los modelos anteriores
Por tanto, el iPhone 11 marca el límite de compatibilidad para los modelos de la familia principal, mientras que el iPhone SE de segunda generación también podrá recibir la actualización.
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Apple Intelligence tendrá requisitos adicionales
Que un iPhone sea compatible con iOS 27 no significa que pueda utilizar todas las funciones incluidas en el sistema operativo. Las características de Apple Intelligence mantienen requisitos de hardware más exigentes.
Estas funciones continúan limitadas a los dispositivos compatibles actualmente, desde el iPhone 15 Pro en adelante. Los modelos anteriores podrán instalar iOS 27, pero no tendrán acceso a todas las herramientas basadas en inteligencia artificial.
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Además, Siri con las nuevas capacidades de inteligencia artificial todavía no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea debido a las exigencias regulatorias relacionadas con la Ley de Mercados Digitales (DMA).
Cómo instalar iOS 27 en el iPhone
Cuando Apple libere la actualización el 14 de septiembre, los usuarios podrán comprobar manualmente si ya está disponible siguiendo unos pasos sencillos:
- Abrir Ajustes en el iPhone.
- Entrar en General.
- Seleccionar Actualización de software.
- Si iOS 27 está disponible, pulsar la opción correspondiente para descargarlo e instalarlo.
- Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.
También es posible activar las actualizaciones automáticas desde este mismo apartado. En ese caso, el iPhone podrá encargarse de descargar e instalar la nueva versión cuando se cumplan las condiciones necesarias.
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Antes del lanzamiento definitivo, Apple distribuirá la versión Release Candidate (RC) entre los participantes de su programa de betas. Esta versión sirve para realizar las últimas comprobaciones y, si no se detectan problemas importantes, será la misma que llegará al público.
Así, el 14 de septiembre comenzará el despliegue de iOS 27 para los iPhone compatibles, aunque la disponibilidad puede producirse de forma progresiva según el dispositivo y las condiciones de actualización.
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