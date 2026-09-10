La Casa Blanca elimina un juego similar a Tetris después de una queja legal

Build the Wall se lanzó a comienzos de esta semana como parte de la nueva sección de juegos en línea de la Casa Blanca. (Composición Infobae: WhiteHouse.gov / Instagram/Tetris)

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La administración de Donald Trump retiró en silencio Build the Wall, el videojuego de su sitio Arcade.gov que reproducía la mecánica del clásico Tetris, luego de que The Tetris Company insinuara acciones legales por infracción de derechos de autor. La medida, informada por Video Games Chronicle, dejó activos otros cuatro títulos de la plataforma oficial de la Casa Blanca.

Por qué la Casa Blanca retiró el juego Build the Wall

Build the Wall se lanzó a comienzos de esta semana como parte de la nueva sección de juegos en línea de la Casa Blanca. Su mecánica reproducía con fidelidad al título original: bloques que caían desde la parte superior de la pantalla y que los usuarios debían apilar para formar un muro.

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El objetivo declarado del juego era proteger una “frontera sur” del avance de “zombis” animados. Al anunciarlo en su cuenta oficial de X, la Casa Blanca escribió: “Construyan el muro. Deporten. Llenen una cuenta de Trump”.

Anuncio del juego a través de X. (Captura X)

La similitud visual y funcional con el juego de bloques más conocido del mundo no pasó inadvertida. The Tetris Company se pronunció públicamente a través de una publicación en Instagram, donde señaló que la compañía cree “en el poder de la conexión y de unir a las personas, no de dividirlas”.

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La empresa aclaró que no participó en el desarrollo de Build the Wall y evitó anunciar formalmente una demanda. Sin embargo, remarcó que considera la infracción de propiedad intelectual como un asunto serio, un mensaje que la administración interpretó como advertencia suficiente para retirar el juego de su plataforma.

Qué otros juegos integran la sección Arcade de la Casa Blanca

La sección Arcade del sitio web presidencial incluye, en total, cinco juegos de navegador con estética de baja resolución, de los cuales cuatro permanecen disponibles tras la baja de Build the Wall.

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La sección Arcade del sitio web presidencial incluye, en total, cinco juegos de navegador con estética de baja resolución. (Captura whitehouse.gov/arcade)

Entre ellos figura Rio Run, que mantiene una fuerte semejanza visual con el clásico arcade Snake. También está Flappy Bill, cuyo diseño y jugabilidad remiten directamente al popular juego móvil Flappy Bird.

El tráiler de presentación de la sección, difundido por la Casa Blanca en redes sociales, incorporó además una referencia directa a la industria de los videojuegos: el logotipo de Sega se transforma en las siglas MAGA durante la secuencia de introducción.

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Antecedentes legales de The Tetris Company frente a copias no autorizadas

The Tetris Company no es ajena a este tipo de conflictos. La empresa cuenta con antecedentes judiciales favorables en casos similares de presunta copia de su producto insignia.

En 2012, un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos falló a su favor en una disputa contra los desarrolladores de Mino, un juego para iPhone que, según alegó la compañía, había copiado deliberadamente la mecánica y el diseño de Tetris.

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En una publicación de Instagram, Tetris Company afirmó creer "en el poder de la conexión y de unir a las personas, no de dividirlas". (Captura Instagram Tetris)

Ese precedente judicial refuerza el historial de la empresa en la defensa activa de su propiedad intelectual, un factor que pudo haber influido en la rápida decisión de la Casa Blanca de eliminar Build the Wall antes de que la disputa escalara a una instancia legal formal.

Cómo se juega al Tetris clásico

El Tetris clásico plantea un desafío de rompecabezas basado en piezas geométricas conocidas como tetriminos, cada una formada por cuatro bloques. Estas figuras descienden una tras otra desde la parte superior de un área de juego rectangular, y el jugador debe controlarlas en tiempo real mediante rotaciones y desplazamientos laterales para ubicarlas con precisión en la base de la pantalla.

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Conforme transcurre la partida, la velocidad de caída aumenta de forma progresiva. Ese incremento obliga a quien juega a reaccionar con mayor rapidez y a anticipar los movimientos siguientes, ya que cualquier descuido puede provocar que las piezas se apilen sin orden y compliquen el desarrollo del juego.

La partida se extiende sin un límite fijo, y los puntos se acumulan mientras el jugador logra despejar líneas. (YouTube:@worldoflongplays)

La dinámica central consiste en formar líneas horizontales completas, sin huecos entre los bloques que las componen. Cuando una fila se completa en su totalidad, desaparece de inmediato y suma puntos al marcador, mientras que todas las piezas ubicadas por encima descienden un nivel para dejar espacio disponible.

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La partida se extiende sin un límite fijo, y los puntos se acumulan mientras el jugador logra despejar líneas. El desenlace llega cuando la pila de piezas alcanza el borde superior del área de juego: en ese instante ya no hay espacio para introducir un nuevo tetrimino, y se produce el Game Over.