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Llega Wardogs a GeForce NOW: conoce las novedades de la actualización de Nvidia

La actualización del servicio de juegos en la nube incluye títulos como Valheim con la zona Deep North y Bus Simulator 27

Soldados armados en un paisaje montañoso con helicóptero, vehículos y el título WARDOGS junto al logotipo de GeForce NOW
GeForce NOW añadió el acceso anticipado a Wardogs dentro de una actualización que incorporó nueve juegos al servicio de NVIDIA. (Nvidia)
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GeForce NOW incorporó el acceso anticipado a Wardogs, como parte de una actualización que suma nueve títulos y otras novedades al servicio de juego en la nube de Nvidia.

La disponibilidad de Wardogs permite a los miembros de GeForce NOW jugar desde su estreno en la nube en dispositivos compatibles, sin descargas ni necesidad de administrar el almacenamiento local.

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Los usuarios del plan Ultimate, además, pueden acceder a rendimiento en la nube de clase GeForce RTX 5080, de acuerdo con Nvidia.

Wardogs, desarrollado por Bulkhead, es un juego de disparos táctico en primera persona a gran escala. Su incorporación a GeForce NOW coincide con su lanzamiento en acceso anticipado.

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Los miembros de GeForce NOW pueden jugar Wardogs desde dispositivos compatibles sin descargar archivos ni liberar espacio de almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Los miembros de GeForce NOW pueden jugar Wardogs desde dispositivos compatibles sin descargar archivos ni liberar espacio de almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Cómo es Wardogs y qué ofrece a los jugadores

El juego propone combates de hasta 100 jugadores, distribuidos en tres equipos que compiten por controlar zonas aleatorias dentro de un entorno militar de gran escala.

Las partidas pueden cambiar por el tiroteo táctico, el combate combinado, la construcción y la destrucción. Según Nvidia, no hay una única vía hacia la victoria.

Los jugadores pueden definir su equipamiento, coordinar un escuadrón, fortificar una posición estratégica o avanzar con vehículos contra el rival.

Cada acción de juego en equipo otorga dinero dentro de la partida. Ese sistema permite invertir en equipamiento y vehículos que pueden inclinar el resultado del combate.

Nvidia - Geforce Now - nuevos juegos
El plan Ultimate ofrece rendimiento en la nube equivalente a una GeForce RTX 5080, según NVIDIA. (Nvidia)

Qué aporta GeForce NOW al acceso anticipado de Wardogs

La llegada de Wardogs a GeForce NOW permite acceder a las partidas desde dispositivos compatibles sin esperar instalaciones de gran tamaño ni liberar espacio en el equipo.

Los usuarios del plan Ultimate pueden jugar con rendimiento en la nube de clase GeForce RTX 5080. Nvidia presenta esta opción como una alternativa para afrontar estrenos recientes de PC sin depender de mejoras costosas en el equipo.

Nvidia también indicó que la disponibilidad puede variar. Los juegos se incorporan al servicio después de su lanzamiento y pueden aparecer a lo largo de la semana.

Vista superior de un autobús con el logotipo de Nvidia GeForce NOW junto a una marquesina con paneles solares
El juego combina enfrentamientos tácticos, vehículos, construcción y destrucción, por lo que los equipos pueden adoptar diferentes estrategias para ganar. (Nvidia)

Otros juegos y actualizaciones de la semana en GeForce NOW

La actualización también incluye la versión 1.0 de Valheim, con la zona Deep North, y Bus Simulator 27. Ambos forman parte de las nueve incorporaciones anunciadas para estos días.

Según Nvidia, Valheim dejó el acceso anticipado con su actualización 1.0, que permite acceder al bioma final de la saga de supervivencia vikinga de Iron Gate a través de Steam y Xbox Store.

También hay nuevas versiones de plataforma con compatibilidad total de juego cruzado. Además, los miembros pueden acceder a Deep North desde dispositivos compatibles sin esperar descargas.

La actualización de GeForce NOW también incorporó la versión 1.0 de Valheim, con acceso a la región Deep North, y Bus Simulator 27. REUTERS/Caroline Brehman/File Photo
La actualización de GeForce NOW también incorporó la versión 1.0 de Valheim, con acceso a la región Deep North, y Bus Simulator 27. REUTERS/Caroline Brehman/File Photo

Bus Simulator 27 ya puede transmitirse desde la nube. El juego propone manejar una flota de más de 45 autobuses oficiales de 13 fabricantes en la región de Felicia Bay.

Incluye dos ciudades, 20 distritos y un ciclo completo de día y noche. Nvidia enmarca estas incorporaciones como parte de una oferta para jugar novedades recientes de PC en distintos dispositivos compatibles, sin requerir más almacenamiento ni mejoras de hardware.

PlayStation Plus: juegos de septiembre

PlayStation anunció los juegos mensuales de septiembre para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Deluxe. La selección incorpora propuestas de acción, rol, lucha, aventura y disparos.

PlayStation Plus Extra y Deluxe sumaron en septiembre juegos como RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, Ball x Pit, Date Everything! y Slitterhead. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
PlayStation Plus Extra y Deluxe sumaron en septiembre juegos como RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, Ball x Pit, Date Everything! y Slitterhead. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Entre los títulos destacados figura RuneScape: Dragonwilds, un juego cooperativo de supervivencia ambientado en el universo de RuneScape. Los jugadores deben reunir recursos, construir estructuras y enfrentarse a una Reina Dragón.

También llegará WWE 2K26, la nueva entrega de lucha libre de 2K, que contará con más de 400 superestrellas y leyendas disponibles.

La lista se completa con Ball x Pit, un roguelite de fantasía centrado en combates con proyectiles; Date Everything!, un simulador de citas en el que los objetos del hogar cobran vida, y Slitterhead, una propuesta de acción y terror situada en una ciudad atravesada por el caos.

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