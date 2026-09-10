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Google mejora Android para que puedas cambiar de gestor de contraseñas más fácilmente

Los usuarios podrán revisar y aprobar la transferencia de sus contraseñas y passkeys con solo unos cuantos toques en el teléfono

Google dio a conocer que buscará que las aplicaciones para Android usen menos memoria.
Google hará que sea más fácil cambiar de gestores de contraseña en Android. (Android)
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Google ha presentado una nueva función para Android que facilita el cambio de un gestor de contraseñas a otro sin necesidad de descargar o importar archivos CSV. La herramienta permite transferir directamente las contraseñas almacenadas e incluso las claves de acceso, conocidas como passkeys, entre diferentes aplicaciones.

La nueva experiencia busca simplificar un proceso que hasta ahora podía resultar complicado para los usuarios que querían cambiar de aplicación. En lugar de exportar las credenciales desde el gestor antiguo mediante un archivo y después importarlas en el nuevo, Android puede coordinar la transferencia entre ambas aplicaciones.

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La función ya está disponible en determinados socios y también es compatible con el gestor de contraseñas de Google. Entre las aplicaciones que actualmente admiten esta opción se encuentran Bitwarden, 1Password y Dashlane, mientras que Google prevé incorporar más servicios próximamente.

Google implementará un nuevo sistema de importación y exportación de credenciales de contraseña entre gestores de Android. (Google)
Google implementará un nuevo sistema de importación y exportación de credenciales de contraseña entre gestores de Android. (Google)

Así funciona el cambio de gestor de contraseñas

Para realizar la transferencia, el usuario debe abrir primero su nueva aplicación de gestión de contraseñas y seleccionar la opción para importar o copiar las credenciales desde otro administrador.

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A partir de ese momento, Android detectará las aplicaciones de gestión de contraseñas instaladas en el dispositivo y coordinará la comunicación entre el gestor antiguo y el nuevo.

Antes de completar el proceso, el usuario podrá revisar qué información será transferida. Después, solo tendrá que aprobar la operación mediante unos cuantos toques en la pantalla.

Google facilita el cambios de contraseñas entre gestores de Android.
Google facilita el cambios de contraseñas entre gestores de Android. (Google)

De esta manera, Android intenta convertir el cambio de gestor en un proceso más directo, sin obligar al usuario a realizar manualmente varios pasos para exportar e importar sus credenciales.

Las claves de acceso también se pueden transferir

Una de las principales ventajas de la nueva función es que no se limita a las contraseñas tradicionales. Android también permite transferir las claves de acceso o passkeys compatibles.

Las passkeys son una alternativa a las contraseñas que permite iniciar sesión utilizando mecanismos como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el bloqueo del dispositivo, dependiendo del teléfono y del servicio utilizado.

Al poder trasladarlas entre gestores compatibles, los usuarios no tendrán que configurarlas nuevamente cada vez que decidan cambiar de aplicación. Esto puede ahorrar tiempo y evitar que tengan que volver a registrar sus métodos de acceso en diferentes servicios.

Llaves de acceso también podrán ser cambiados en Android con pocos clic. (Google)
Llaves de acceso también podrán ser cambiados en Android con pocos clic. (Google)

Google busca eliminar el uso de archivos CSV

Hasta ahora, una de las formas habituales de cambiar de administrador consistía en exportar las contraseñas del gestor anterior en un archivo CSV y después importarlo en la nueva aplicación.

Aunque este procedimiento permite trasladar grandes cantidades de información de una vez, también implica ciertos riesgos de seguridad. Un archivo de este tipo puede contener las credenciales en un formato que debe manejarse con especial cuidado.

Si el archivo queda almacenado en una ubicación insegura, se comparte accidentalmente o permanece disponible después de completar la migración, las contraseñas podrían quedar expuestas.

Google busca eliminar el uso de archivos CSV por la poca seguridad que ofrece. (Android)
Google busca eliminar el uso de archivos CSV por la poca seguridad que ofrece. (Android)

El nuevo sistema de Android evita ese paso intermedio y permite que las aplicaciones transfieran directamente la información entre ellas.

Android 8 y versiones posteriores tendrán la función

Google ha indicado que la nueva experiencia para cambiar de gestor de contraseñas estará disponible en dispositivos que ejecuten Android 8 o versiones posteriores.

No obstante, para aprovecharla será necesario utilizar gestores que sean compatibles con el nuevo sistema de transferencia. Actualmente, Google señala a Bitwarden, 1Password y Dashlane entre los servicios que ya pueden utilizar esta función.

La compañía espera ampliar la compatibilidad con más administradores en el futuro. Esto permitirá que un mayor número de usuarios pueda cambiar de aplicación sin recurrir a métodos manuales.

Con este cambio, Google busca que las contraseñas y claves de acceso sean más fáciles de trasladar entre servicios, al mismo tiempo que reduce la necesidad de utilizar archivos que pueden contener información especialmente sensible.

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