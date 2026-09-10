Sociedad

Siguen las obras de ampliación en el Puente Labruna: cómo serán los cortes durante este fin de semana

AUSA implementará interrupciones totales en la Autopista Illia y Cantilo, con una apertura parcial de solo cuatro horas el sábado por la mañana. Se colocarán los pilotes del futuro anillo peatonal sobre las autopistas y las vías del tren Belgrano Norte

Cortes totales en la Autopista Illia y Cantilo este fin de semana, con desvíos por Figueroa Alcorta y Del Libertador
AUSA implementa cortes totales en la Autopista Illia y la avenida Cantilo desde el viernes a la noche, con desvíos habilitados por Figueroa Alcorta, Del Libertador y la combinación Costanera, Güiraldes y Cantilo para el tránsito pesado
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La Ciudad de Buenos Aires tendrá uno de sus corredores viales más transitados parcial o totalmente fuera de servicio durante todo el fin de semana. Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), por encargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, implementará una serie de cortes en la Autopista Illia y la avenida Cantilo que comenzarán el viernes a la noche y se extenderán, con una breve pausa el sábado por la mañana, hasta las 5 de la madrugada del lunes.

El esquema de cortes comienza el viernes a las 22 horas con una interrupción total de la Autopista Illia en sentido provincia y de un sector de Cantilo. Durante esas horas, los conductores que se dirijan al norte deberán tomar las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador y podrán retomar Cantilo pasado Aeroparque.

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En paralelo, el Paseo del Bajo quedará cerrado en sentido norte a la altura de Retiro, con el tránsito pesado desviado por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

El sábado, entre las 8 y las 16 horas, la circulación sobre la AU Illia se retomará de forma parcial: habrá dos carriles disponibles y otros dos estarán restringidos por los trabajos a la altura de la cabecera norte de Aeroparque. Esa ventana de cuatro horas funciona como una pausa dentro de un esquema que, en términos prácticos, se extiende casi sin interrupción.

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Cortes totales en la Autopista Illia y Cantilo este fin de semana, con desvíos por Figueroa Alcorta y Del Libertador
La colectora de Cantilo a la altura de River permanece cerrada el sábado entre las 8 y las 12, cuando el acceso directo a Ciudad Universitaria queda inhabilitado por los trabajos en el Puente Labruna

Desde las 16 del sábado hasta las 5 de la madrugada del lunes, la Autopista Illia y Cantilo volverán a cerrarse por completo. Los desvíos serán los mismos que los del viernes: Figueroa Alcorta o Del Libertador como alternativas hacia el norte, y la combinación Costanera-Güiraldes-Cantilo para el transporte de carga.

A ese esquema se suma otro corte puntual en un tramo diferente. El sábado, entre las 8 y las 12 horas, la colectora de Cantilo a la altura de River quedará inhabilitada por trabajos vinculados a la ampliación del Puente Labruna, lo que impedirá el acceso directo a Ciudad Universitaria.

Quienes necesiten llegar al predio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) deberán hacerlo por Costanera, o bien, si circulan por Lugones, continuar hasta la salida a Aeroparque-Costanera para empalmar con el ingreso al predio.

Los trabajos en Cantilo responden al avance del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, una de las intervenciones más abarcadoras que se ejecutan en esa zona de la ciudad. La obra contempla un túnel de aproximadamente 540 metros de extensión, con cuatro carriles de circulación —dos por sentido— y una altura libre superior a los 4 metros, dimensión que permite el paso de transporte público y vehículos de emergencia. El trazado vinculará la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, pasando por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

Cortes totales en la Autopista Illia y Cantilo este fin de semana, con desvíos por Figueroa Alcorta y Del Libertador
El Puente Labruna ya cuenta con dos carriles por mano tras la readecuación de su estructura, y sumará una pasarela peatonal de 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros separada del tránsito por un cordón montable

Como parte del mismo proyecto, se construirá sobre las autopistas y las vías ferroviarias un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. El anillo funcionará como mirador y como vía de cruce seguro para peatones y ciclistas. Los pilotes que se ejecutarán este fin de semana forman parte de esa estructura.

La obra del Puente Labruna, por su parte, ya modificó la configuración del cruce sobre el que se asienta. El puente original, que tenía un carril en cada sentido, pasó a tener circulación en mano única hacia Udaondo; en simultáneo, se construyó una nueva rama en sentido contrario —hacia el río— con dos carriles adicionales.

El resultado es que el puente ahora cuenta con dos carriles por mano. Al conjunto se le sumará una pasarela peatonal de aproximadamente 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada del tránsito por un cordón montable.

Las nuevas conexiones vehiculares que se desprenden de esta obra vincularán Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, mejorando el acceso a un área que concentra varios destinos de uso intensivo: el estadio Antonio Vespucio Liberti del Club Atlético River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de la UBA, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

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