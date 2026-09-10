Teleshow

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

En una charla con el ciclo de Sería increíble, la artista comentó la conducta que realiza mientras duerme y dio detalles sobre la reacción de su pareja

En medio de una entrevista por videollamada, Oriana Sabatini contó el particular acto que lleva a cabo mientras duerme y cómo afectó a su marido, Paulo Dybala (Sería increíble - Olga)
Guardar

flamante escritora. La artista suele compartir con sus casi siete millones de seguidores en Instagram distintos aspectos de su vida profesional y personal, aunque en algunas oportunidades también se anima a revelar situaciones íntimas de su rutina. En su última participación en Sería increíble (Olga), contó una particular conducta que tiene mientras duerme y relató el momento en que Paulo Dybala se despertó asustado por una escena que no pudo comprender al principio.

“No soy sonámbula”, aclaró Oriana durante la conversación. Ante la sorpresa de los integrantes del ciclo, agregó: “Pero yo me río mientras sueño”. “Le ha pasado a mi pobre marido que, de repente, se despierta con mis carcajadas a la mitad de la noche”, contó.

PUBLICIDAD

La artista reconoció que la situación puede resultar inquietante, en especial si ocurre durante la madrugada. “Claro, ni hablar si son las tres de la mañana”, dijo. “Me acuerdo que esta historia la tengo muy presente porque quedó medio traumado Paulo. Se despierta, yo no sé si es que estaba hablando o me estaba riendo, pero, de repente, él se gira en la cama y yo estaba sentada”, relató Sabatini

Primer plano de Paulo Dybala, Oriana Sabatini con su hija en brazos, dentro de la cabina de un avión. Dybala sonríe y Sabatini hace boca de pato
"Quedó medio traumado", aseguró la artista al recordar una de las vivencias nocturnas que tuvo con su pareja (Instagram)

“Hacia donde yo estaba mirando había como la entrada a un pasillo. Y yo estaba sentada con los ojos cerrados, apuntando al pasillo”, continuó. La escena generó nuevas risas entre las integrantes del programa, mientras Oriana señaló: “Creo que él me reconoció en ese momento”.

PUBLICIDAD

Yo siempre le digo que grabe y que me hable, a ver qué digo. Yo quiero saber”, explicó. La respuesta dio lugar a otra observación: mientras Paulo se despierta, comprende lo que ocurre y busca el teléfono para grabarla, el episodio ya terminó y no tiene manera de registrarlo.

Él en ese momento está cuestionándose si me deja o si continúa con la locura”, dijo. Después reconoció que, aunque a ella le causa gracia, entiende que para otra persona puede ser una experiencia difícil de procesar. “A mí me divierte, pero yo entiendo que la gente normal, si se te está riendo alguien en la cama, mirás el celular, son las 3.30 de la mañana… Es un mal viaje, me parece”, explicó.

Paulo Dybala compartió una emotiva foto de su familia, compuesta por su esposa Oriana Sabatini y la pequeña Gio (Instagram)
Oriana reconoció que Paulo se asusta debido a su particular conducta nocturna (Instagram)

La artista también señaló que la noche puede volver extrañas situaciones que durante el día no provocarían la misma reacción. “Todo da miedo a la noche”, afirmó durante la charla. La anécdota sobre sus risas mientras sueña se sumó así a otras experiencias privadas que Sabatini compartió en el programa.

En junio pasado, durante otra emisión de Sería increíble, Oriana había defendido públicamente su derecho a hablar sobre el “lado B” del embarazo. Sus declaraciones habían generado repercusión después de que describiera como traumático el proceso que vivió durante la gestación de su hija Gia. “Yo viví un dolor que me generó un trauma enorme, que si el día de mañana pienso en volver a quedar embarazada, te juro que me agarra como un agujero en el pecho decir: ‘Che, no sé si quiero despertarme durante cuatro meses todas las noches llorando por el dolor que tengo’”, relató en aquella oportunidad.

La actriz realizó un descargo luego de una inesperada polémica que surgió en las redes cuando habló sobre el parto de su hija (Video: Sería increíble/ Olga)

Se llama pubalgia. Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente. Y a una mujer le dicen: ‘Tomá un paracetamol’”, afirmó. También explicó que el malestar interfería con su descanso: “No estoy durmiendo del dolor que tengo”.

En ese sentido, aclaró que no pretendía desconocer las experiencias positivas de otras mujeres, sino poner en palabras una parte del embarazo de la que se habla poco. “Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala”, sostuvo Sabatini en ese entonces, dejando en claro su objetivo de mostrar sin filtro su experiencia ante sus seguidores.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniPaulo DybalaSueñosEmbarazo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nicki Nicole cruzó a una seguidora que la criticó por su manera de hablar: “Soy de Rosario, disculpame”

La jurado de Popstars le contestó a una fan del programa que cuestionó su pronunciación y generó un debate en las redes

Nicki Nicole cruzó a una seguidora que la criticó por su manera de hablar: “Soy de Rosario, disculpame”

Harry Styles anunció nuevas fechas de su gira con un dúo argentino como telonero: “Tocamos en Dallas”

El ex One Direction dio a conocer los próximos conciertos del Together Together Tour y contará con un número local en la ciudad texana

Harry Styles anunció nuevas fechas de su gira con un dúo argentino como telonero: “Tocamos en Dallas”

La emoción de Lizy Tagliani por un paso clave en la historia de su hijo Tati

Con una foto tomada durante una gestión muy significativa, la artista expresó su alegría por esta instancia y volcó una reflexión íntima sobre el vínculo que construyeron

La emoción de Lizy Tagliani por un paso clave en la historia de su hijo Tati

Tini Stoessel se despidió de México con postales de sus shows y una foto desafiante: la reacción de Rodrigo De Paul

La artista reunió escenas de sus presentaciones y registros personales de la primera etapa de su gira FUTTTURA en el país azteca

Tini Stoessel se despidió de México con postales de sus shows y una foto desafiante: la reacción de Rodrigo De Paul

La sorprendente devolución de El Puma Rodríguez a Dante Ortega en Es mi sueño: “Acá no hay término medio”

El participante interpretó “Rosas”, de La Oreja de Van Gogh, junto a Delfina Santella y se llevó una contundente opinión del jurado

La sorprendente devolución de El Puma Rodríguez a Dante Ortega en Es mi sueño: “Acá no hay término medio”

AMÉRICA

Por qué el calor extremo de los desiertos puede dar paso a noches muy frías

Por qué el calor extremo de los desiertos puede dar paso a noches muy frías

El Reino Unido designó a un nuevo comandante para su Fuerza Cibernética Nacional

Juana Manso, pedagoga argentina: “La verdadera prosperidad de un pueblo, como la verdadera nobleza de los individuos, está basada en la educación”

Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026 y mantendrá un solo feriado para el sector privado

De reina universal a mentora: Fátima Bosch conquista San Pedro Sula en la antesala del Miss Universe Honduras 2026

MALDITOS NERDS

Sonic Pico Park confirma su fecha y llegará en noviembre a consolas y PC

Sonic Pico Park confirma su fecha y llegará en noviembre a consolas y PC

Prime Video revela el tráiler de ‘Carrie’, la nueva serie basada en Stephen King

Hela: of Mice & Magic llegará el 1 de diciembre a PC, PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch 2

Sony abandona ‘Physint’ y Hideo Kojima encuentra un nuevo socio en Xbox

Empleados de Blizzard logran más protección ante despidos y uso de IA

DEPORTES

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

Boca Juniors cerró la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: los detalles de la operación

El video del show de Neymar en el palco durante la victoria de Santos: las frases hilarantes que le dedicó a los fanáticos rivales