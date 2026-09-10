Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

En medio de una entrevista por videollamada, Oriana Sabatini contó el particular acto que lleva a cabo mientras duerme y cómo afectó a su marido, Paulo Dybala (Sería increíble - Olga)

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flamante escritora. La artista suele compartir con sus casi siete millones de seguidores en Instagram distintos aspectos de su vida profesional y personal, aunque en algunas oportunidades también se anima a revelar situaciones íntimas de su rutina. En su última participación en Sería increíble (Olga), contó una particular conducta que tiene mientras duerme y relató el momento en que Paulo Dybala se despertó asustado por una escena que no pudo comprender al principio.

“No soy sonámbula”, aclaró Oriana durante la conversación. Ante la sorpresa de los integrantes del ciclo, agregó: “Pero yo me río mientras sueño”. “Le ha pasado a mi pobre marido que, de repente, se despierta con mis carcajadas a la mitad de la noche”, contó.

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La artista reconoció que la situación puede resultar inquietante, en especial si ocurre durante la madrugada. “Claro, ni hablar si son las tres de la mañana”, dijo. “Me acuerdo que esta historia la tengo muy presente porque quedó medio traumado Paulo. Se despierta, yo no sé si es que estaba hablando o me estaba riendo, pero, de repente, él se gira en la cama y yo estaba sentada”, relató Sabatini

"Quedó medio traumado", aseguró la artista al recordar una de las vivencias nocturnas que tuvo con su pareja (Instagram)

“Hacia donde yo estaba mirando había como la entrada a un pasillo. Y yo estaba sentada con los ojos cerrados, apuntando al pasillo”, continuó. La escena generó nuevas risas entre las integrantes del programa, mientras Oriana señaló: “Creo que él me reconoció en ese momento”.

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“Yo siempre le digo que grabe y que me hable, a ver qué digo. Yo quiero saber”, explicó. La respuesta dio lugar a otra observación: mientras Paulo se despierta, comprende lo que ocurre y busca el teléfono para grabarla, el episodio ya terminó y no tiene manera de registrarlo.

“Él en ese momento está cuestionándose si me deja o si continúa con la locura”, dijo. Después reconoció que, aunque a ella le causa gracia, entiende que para otra persona puede ser una experiencia difícil de procesar. “A mí me divierte, pero yo entiendo que la gente normal, si se te está riendo alguien en la cama, mirás el celular, son las 3.30 de la mañana… Es un mal viaje, me parece”, explicó.

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Oriana reconoció que Paulo se asusta debido a su particular conducta nocturna (Instagram)

La artista también señaló que la noche puede volver extrañas situaciones que durante el día no provocarían la misma reacción. “Todo da miedo a la noche”, afirmó durante la charla. La anécdota sobre sus risas mientras sueña se sumó así a otras experiencias privadas que Sabatini compartió en el programa.

En junio pasado, durante otra emisión de Sería increíble, Oriana había defendido públicamente su derecho a hablar sobre el “lado B” del embarazo. Sus declaraciones habían generado repercusión después de que describiera como traumático el proceso que vivió durante la gestación de su hija Gia. “Yo viví un dolor que me generó un trauma enorme, que si el día de mañana pienso en volver a quedar embarazada, te juro que me agarra como un agujero en el pecho decir: ‘Che, no sé si quiero despertarme durante cuatro meses todas las noches llorando por el dolor que tengo’”, relató en aquella oportunidad.

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La actriz realizó un descargo luego de una inesperada polémica que surgió en las redes cuando habló sobre el parto de su hija (Video: Sería increíble/ Olga)

“Se llama pubalgia. Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente. Y a una mujer le dicen: ‘Tomá un paracetamol’”, afirmó. También explicó que el malestar interfería con su descanso: “No estoy durmiendo del dolor que tengo”.

En ese sentido, aclaró que no pretendía desconocer las experiencias positivas de otras mujeres, sino poner en palabras una parte del embarazo de la que se habla poco. “Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala”, sostuvo Sabatini en ese entonces, dejando en claro su objetivo de mostrar sin filtro su experiencia ante sus seguidores.

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