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Nvidia compra Hugging Face por más de USD 12 mil millones: Jensen Huang detalla la nueva era de la plataforma de IA

El CEO de Nvidia busca ampliar el acceso a la inteligencia artificial y fortalecer la infraestructura de modelos de código abierto

Logotipos de Nvidia a la izquierda y Hugging Face a la derecha, separados por un emoji de corazón rojo sobre fondo negro
Nvidia compró Hugging Face por USD 12.930 millones. (Nvidia / Hugging Face)
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Nvidia, liderada por Jensen Huang, confirmó la compra de Hugging Face por USD 12.930.300.000. La adquisición busca ampliar la plataforma de Hugging Face, fortalecer su infraestructura y expandir el acceso a la inteligencia artificial para desarrolladores e instituciones de todo el mundo, según explicó el CEO de la compañía de hardware.

Huang agregó: “Durante la última década, Clem, Julien, Thomas y el equipo de Hugging Face han construido algo extraordinario: un espacio dinámico para la comunidad de desarrolladores de modelos abiertos”.

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Nvidia busca ampliar el acceso a la inteligencia artificial con esta adquisición, según Huang. REUTERS/Jonathan Drake
Nvidia busca ampliar el acceso a la inteligencia artificial con esta adquisición, según Huang. REUTERS/Jonathan Drake

Más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores utilizan Hugging Face para compartir más de tres millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones.

Además, más de 200.000 empresas usan la plataforma para descubrir, evaluar, personalizar e implementar herramientas de inteligencia artificial.

Cómo cambiará Hugging Face con la adquisición de Nvidia

Jensen Huang explicó que Hugging Face seguirá siendo una plataforma abierta para todo el ecosistema de inteligencia artificial. Los desarrolladores podrán elegir los modelos, los marcos de trabajo, los proveedores de servicios en la nube, las opciones de inferencia y las plataformas informáticas que prefieran.

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No será necesario utilizar la infraestructura de Nvidia para desarrollar o implementar proyectos a través de Hugging Face. La plataforma continuará siendo compatible con modelos de código abierto y modelos de ponderación abiertos de distintos creadores.

Los usuarios de Hugging Face no estarán obligados a usar infraestructura de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los usuarios de Hugging Face no estarán obligados a usar infraestructura de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También mantendrá el desarrollo y la implementación en múltiples nubes y aceleradores, de modo que los creadores puedan elegir el hardware y la infraestructura que mejor se adapten a su trabajo.

“A los millones de desarrolladores de Hugging Face: gracias por ampliar los límites de lo posible. Estamos ansiosos por construir el futuro junto a ustedes. Juntos, haremos que la IA sea más abierta, más potente y más accesible para personas e instituciones de todo el mundo”, agregó Huang.

Por qué Nvidia se interesó en Hugging Face

Huang explicó que el interés por adquirir Hugging Face se relaciona con la importancia de las ponderaciones abiertas para la economía de la inteligencia artificial.

Huang indicó que la operación apunta a fortalecer la infraestructura de IA abierta. REUTERS/Manami Yamada
Huang indicó que la operación apunta a fortalecer la infraestructura de IA abierta. REUTERS/Manami Yamada

Fui coautor de una carta abierta sobre la importancia de las ponderaciones abiertas para la economía de la IA. Junto con líderes de toda la industria, planteamos una idea sencilla: las ponderaciones abiertas amplían el acceso a la IA y ayudan a garantizar que el liderazgo en IA se distribuya entre empresas, instituciones y comunidades”.

Según Huang, los modelos abiertos permiten que startups, empresas, universidades e instituciones públicas desarrollen capacidades avanzadas sin entrenar cada modelo desde cero. También facilitan que las organizaciones seleccionen la herramienta más adecuada para cada tarea.

“Así es como la IA puede avanzar de forma segura, fortalecer la ciberseguridad y la soberanía, acelerar la innovación y llegar a fábricas, hospitales, granjas, aulas y pequeños negocios de todo el mundo”, sostuvo.

Hugging Face mantendrá su modelo abierto para seguir con la filosofía de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Hugging Face mantendrá su modelo abierto para seguir con la filosofía de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Nvidia aseguró que lleva años comprometida con los modelos de ponderación abiertos y que realizó inversiones plurianuales y aportes a plataformas de código abierto como Hugging Face.

La empresa afirmó que los modelos, datos y herramientas abiertos amplían el acceso a la inteligencia artificial.

Nvidia indicó que es el mayor contribuyente de modelos y datos abiertos a Hugging Face. La compañía publicó más de 500 modelos y más de 250 conjuntos de datos abiertos en la plataforma.

Jensen Huang resaltó que Hugging Face es la mayor plataforma que funciona como repositorio de datos y modelos de IA. REUTERS/Jonathan Drake
Jensen Huang resaltó que Hugging Face es la mayor plataforma que funciona como repositorio de datos y modelos de IA. REUTERS/Jonathan Drake

La empresa también desarrolla de forma abierta sus propios modelos, bibliotecas y herramientas para que desarrolladores de todo el mundo puedan utilizarlos, modificarlos y crear nuevas funcionalidades.

Huang consideró que la infraestructura, la ingeniería y el alcance global de Nvidia pueden mejorar la confiabilidad, la seguridad, la evaluación de modelos, la inferencia y las capacidades de implementación de Hugging Face, mientras se preserva el ecosistema abierto de la plataforma.

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