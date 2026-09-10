Pepita la Pistolera: su hijo habló de la película, el ataque de 1985 y la última conversación con su madre

Gabriel Triviño contó que el estreno de Pepita la Pistolera reabrió recuerdos de su infancia ligados a Margarita Di Tullio

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La historia de Margarita Di Tullio volvió a instalarse en la conversación pública con el estreno de Pepita la Pistolera, la película protagonizada por Luisana Lopilato que reconstruye parte de la vida de una de las mujeres más conocidas de la noche marplatense. Para Gabriel Triviño, su hijo, el regreso de ese personaje a la pantalla significó también volver sobre episodios que forman parte de su propia infancia.

En una entrevista con Infobae al Mediodía, Triviño contó cómo atravesó el estreno y qué efecto tuvo sobre él ver representada la historia de su madre. “Para mí es como muy normal el tema de mi mamá, yo sé lo que era, pero mucha gente de afuera me dice: ‘Gabriel, ¿vos te das cuenta? Están haciendo una película de tu mamá’”, relató.

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La experiencia, sin embargo, lo llevó directamente a recuerdos que permanecían ligados a una etapa especialmente difícil de su vida. “Es como sacar un poco a flor de piel todas las cosas que han pasado en mi infancia”, reconoció. Entre esos recuerdos aparece el episodio que, cuando tenía apenas nueve años, cambió para siempre la vida de su familia.

El ataque de 1985 que marcó a Gabriel Triviño

El 20 de agosto de 1985, tres hombres ingresaron a la casa familiar mientras Gabriel estaba en el colegio. Cuando regresó, nadie le había explicado todavía qué había ocurrido, pero encontró señales que inmediatamente le hicieron sospechar que algo no estaba bien. “Cuando llegué veo gotitas de sangre y me di cuenta de que había algo raro. Siempre yo llegaba y estaba con la leche preparada para la merienda y todo”, recordó.

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El ataque de 1985 a la casa de Margarita Di Tullio marcó la infancia de Gabriel Triviño, que recordó haber encontrado rastros de sangre al volver del colegio

Subió las escaleras y encontró más rastros de sangre. No sabía dónde estaban su madre ni sus hermanos y, con nueve años, comenzó a imaginar distintas posibilidades. “En mi cabeza pasaban muchas cosas: qué accidente pasó, se lastimó un hermano, un montón de cosas. No sabía si era mi mamá o mis hermanos”, relató.

Una mujer conocida de la familia fue a buscarlo y lo llevó a otra casa. Allí empezó a advertir la gravedad de lo ocurrido, aunque los adultos intentaban protegerlo de la información. Cada vez que aparecían noticias sobre Margarita Di Tullio, apagaban la radio o el televisor. Pero Gabriel terminó entendiendo de quién estaban hablando al escuchar su nombre.

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Esa misma noche recibió una carta que Margarita había escrito para él y sus hermanos. El mensaje buscaba transmitirles tranquilidad en medio de una situación que todavía no podían comprender del todo. “Nos quedemos tranquilos, que iba a estar todo bien, que justo mamá tuvo un percance”, evocó sobre aquellas palabras de su madre.

El episodio llegó después a los tribunales. Durante la entrevista, Facundo Kablan recordó que la Justicia consideró que había existido un exceso de legítima defensa. Gabriel conserva, casi cuatro décadas después, un profundo respeto por los jueces que entendieron que Margarita había actuado para defenderse. “Creo que también tengo mucho más respeto sobre tres jueces en ese momento que han dicho que mi mamá se defendió”, sostuvo.

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Su mirada sobre aquel día está atravesada, además, por una certeza íntima que fue tomando forma con los años: Margarita no solo había reaccionado frente a una agresión, sino que había protegido a sus hijos. “Hoy casi estoy gracias a Dios vivo porque mi mamá me defendió y nos defendió a mis hermanos”, afirmó.

Margarita Di Tullio les dejó una carta a sus hijos tras el ataque de 1985 para transmitirles tranquilidad en medio del episodio

Entre Pepita la Pistolera y la madre que conoció Gabriel

Ese recuerdo ayuda a entender por qué la película tuvo para Triviño un efecto distinto al que puede producir en cualquier espectador. Vio el preestreno y después regresó al cine junto a sus hijos y su nieto. Más allá de la historia, lo que más lo impactó fue encontrarse con una época que también forma parte de sus recuerdos.

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“Está muy bien lograda en respecto a subir, bajar 40 años atrás, a que no se vean autos, que no se vean celulares”, destacó sobre la reconstrucción. En la pantalla, esa ambientación terminó funcionando como un puente hacia su propia infancia: “Me sentí en ese momento, vi muchas cosas y me tocaron muy adentro”.

La segunda vez pudo tomar algo más de distancia porque ya conocía el recorrido de la película y estaba acompañado por su familia. “Lo vi desde otra perspectiva, un poquito más sabiendo de lo que iba a pasar, pero desde otro punto de vista un poquito más neutral”, explicó.

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Pero hay una diferencia que para Gabriel resulta fundamental: la mujer que aparece asociada al nombre de Pepita la Pistolera no es necesariamente la misma Margarita que conocieron sus hijos y sus nietos. Sus propios hijos eran muy chicos cuando ella murió, en 2009, y no tenían recuerdos de los episodios que habían marcado su vida pública. “La abuela fue una abuela más. Fue una abuela que cambiaba los pañales, que hacía la comida, que le compraba juguetes, que salía con nosotros”, contó.

La última conversación entre Gabriel Triviño y Margarita Di Tullio ocurrió el día de su cumpleaños, poco antes de la internación de Pepita la Pistolera

Esa vida familiar convivió durante años con el mundo de los boliches, donde Gabriel también llegó a colaborar junto a su madre. Sin embargo, después de la muerte de Margarita decidió apartarse de esa actividad porque sentía que había perdido el sentido que tenía cuando ella estaba al frente. “Los boliches sin mi mamá no eran lo mismo. Eran los boliches de Pepita y Pepita y Pepita”, resumió.

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La última conversación entre Gabriel y Margarita Di Tullio

La muerte de Margarita llegó después de un ACV que la mantuvo internada durante más de dos meses. Gabriel contó que, después de las primeras semanas, comenzó a asumir que su madre no iba a recuperarse, pese a los tratamientos y las consultas con distintos especialistas. “Después de los primeros 15, 20 días yo sabía que no se iba a despertar. Fuimos a los mejores doctores, recorrimos todo”, relató.

Durante ese período, cada integrante de la familia procesó la situación de una manera diferente. Gabriel recordó especialmente el momento del velorio, donde sus hermanos decidieron homenajear a Margarita de acuerdo con lo que entendían que ella hubiera querido. “Quienes ponen música, sáquenlo, quienes tiraron champán en el cajón, hagan lo que quieran. Cada uno de su forma”, contó.

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Sin embargo, entre todos esos recuerdos hay uno que conserva un lugar distinto: la última conversación que tuvo con su madre. Fue el 5 de julio de 2009, el día de su cumpleaños. Margarita lo llamó y le dejó unas palabras que terminarían convirtiéndose en su último recuerdo de ella con vida.

“Me dijo: ‘Feliz cumpleaños. Te quiero mucho, hijo. Sos mi hijo. Te amo’”, reconstruyó Triviño. Pocos minutos después, Margarita sufrió el episodio que derivó en su internación y de la que ya no volvería a recuperarse. “La última vez que yo le escuché la voz fue muy fuerte”, reconoció.

Gabriel Triviño recordó que Margarita Di Tullio murió en 2009 después de un ACV que la mantuvo internada durante más de dos meses

Con el paso de los años, Gabriel sostiene que nunca sintió que tuviera que perdonar a su madre. Su relación personal con ella, asegura, estuvo marcada por un vínculo diferente al de la figura pública que conocieron los diarios. “Yo no necesitaba perdonarla de nada, porque conmigo siempre fue de lo mejor”, afirmó.

Eso no significa que desconozca los errores de Margarita. Por el contrario, recuerda que ella misma hablaba de las decisiones equivocadas que había tomado durante su juventud y asumía las consecuencias de aquellas elecciones. “Me mandé un montón de cagadas de piba, las pagué”, citó al reconstruir una de las frases que solía escuchar de su madre.

Con los años, además, Triviño recibió testimonios de personas que habían conocido otra faceta de Margarita y que se acercaron para contarle que ella los había ayudado en momentos muy difíciles. Algunos le hablaron de personas a las que acompañó para salir de las drogas; otros, de familias a las que dio una mano cuando no tenían qué comer. En esos relatos, Gabriel encontró una dimensión de su madre que tampoco coincidía con el personaje público.

“Ella no se llevaba la bandera de decir ‘hola, yo soy esto’. En ese sentido, lo hacía todo en silencio”, sostuvo.

Con la película como disparador, Gabriel Triviño volvió sobre la historia de Margarita Di Tullio y compartió el recuerdo de la mujer que conoció puertas adentro, lejos de la figura pública de Pepita la Pistolera.

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