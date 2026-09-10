Sociedad

Fishel Szlajen, el primer rabino reconocido con un Premio Konex en Ética y Bioética

Fue distinguido como una de las cinco figuras más destacadas del área en la década 2016-2025. Su trayectoria combina pensamiento académico, intervención institucional e incidencia en políticas públicas

Fishel Szlajen
Fishel Szlajen
Guardar

Hay reconocimientos que distinguen una obra y otros que permiten leer una trayectoria. El Premio Konex 2026 otorgado a Fishel Szlajen pertenece a esta segunda categoría. El Gran Jurado de la Fundación Konex lo eligió como una de las cinco figuras más destacadas de la Argentina en Ética y Bioética por su actuación durante la década 2016-2025.

La distinción encierra además un hecho singular: Szlajen es el primer rabino reconocido específicamente con un Premio Konex en Ética y Bioética y el primero distinguido individualmente en el campo de las Humanidades. El dato excede lo biográfico, expresa una trayectoria intelectual que ha articulado tradiciones y ámbitos que no suelen converger en un mismo recorrido. Al respecto, Szlajen, agradeciendo a la Fundación Konex y al Gran Jurado, expresó a Infobae: “No llego a la bioética desde la innovación tecnológica, sino desde una pregunta más antigua, ¿qué le debemos al otro? La tecnología no cambia esa pregunta, la vuelve más urgente”.

PUBLICIDAD

Rabino, magíster y doctor en filosofía, con posdoctorados en bioética, desarrolló su trabajo en la intersección entre pensamiento judío, medicina, inteligencia artificial, biotecnología, derechos humanos y políticas públicas. Su actividad académica incluye experiencias de investigación en Oxford, Israel, Brasil y Hungría, además de una producción de más de 450 publicaciones.

Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, de la Comisión Nacional de Bioética en el Ministerio de Salud y del Consejo Académico de Ética en Medicina en la Academia Nacional de Medicina. En 2018 recibió la Mención de Honor Senador Domingo F. Sarmiento; en 2019 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; y en 2025 obtuvo el Diploma de Honor al Mérito y la Medalla de Plata de la Pontificia Academia para la Vida.

PUBLICIDAD

Rab. Dr. Fishel Szlajen, Dra. Aída Kelmelmajer de Carlucci (Presidenta del Gran Jurado) y Dr. Luis Ovsejevich (Presidente de la Fundación Konex)
Rab. Dr. Fishel Szlajen, Dra. Aída Kelmelmajer de Carlucci (Presidenta del Gran Jurado) y Dr. Luis Ovsejevich (Presidente de la Fundación Konex)

Durante la última década amplió su trabajo desde algunos de los escenarios clásicos de la bioética como el comienzo y final de la vida, la relación médico-paciente y la investigación biomédica, hacia ámbitos donde la creciente capacidad tecnológica transforma las condiciones mismas de la decisión humana: inteligencia artificial, algoritmos, neurotecnologías, edición genética, vigilancia digital y nuevas formas de gobernanza.

De ese recorrido entre filosofía, bioética, legislación y políticas públicas surgió la Ética del Límite, el marco desarrollado por Szlajen alrededor de una pregunta que atraviesa hoy a personas, instituciones y Estados. ¿Qué criterios permiten determinar aquello que no debería hacerse aun cuando exista la capacidad técnica, económica o jurídica para hacerlo?

El límite, desde esta perspectiva, es una condición para el ejercicio responsable de la libertad y del poder. Que una tecnología permita hacer algo no significa que deba hacerse; que una conducta sea legal no garantiza que sea justa; y que una institución posea facultades para decidir no elimina la obligación de justificar hasta dónde ejercerlas.

Ese planteo no quedó circunscripto al ámbito académico. Szlajen promovió iniciativas vinculadas con la regulación de la edición genética humana, los bancos de datos genéticos, la transparencia y rendición de cuentas de sistemas de inteligencia artificial y plataformas digitales, los cuidados paliativos y la autonomía de los pacientes. Durante la pandemia diseñó e impulsó, junto a otros referentes, el Protocolo de Triage y Asignación de Recursos Vitales, posteriormente aprobado por la Legislatura porteña; recibió además una distinción del Estado de Israel por su excepcional contribución a la bioética y al bien común, y participó en el protocolo de acompañamiento a pacientes en situación de últimos días. En 2024 propuso la creación de una Comisión Nacional de Bioética, organismo finalmente establecido en 2025.

Ese recorrido fue llevando su reflexión hacia un problema cada vez más presente en gobiernos, empresas, hospitales y organizaciones, ¿cómo decidir responsablemente cuando las posibilidades técnicas e institucionales avanzan más rápido que los criterios disponibles para gobernarlas?

La cuestión ya no pertenece al terreno de la anticipación. La inteligencia artificial interviene en la medicina, la educación, el trabajo, el crédito y la administración pública. Los algoritmos clasifican personas, producen inferencias y condicionan oportunidades. La discusión ética, por eso, dejó de ser patrimonio exclusivo de filósofos y especialistas, forma parte de las decisiones que enfrentan funcionarios, legisladores, médicos, empresarios, desarrolladores y responsables institucionales.

Es en esa convergencia entre obra académica, intervención pública e incidencia institucional donde puede leerse la trayectoria reconocida por el Konex. Szlajen amplió la discusión bioética hacia algunos de los espacios donde hoy se juega buena parte de la autonomía y la responsabilidad humanas.

Su Ética del Límite propone un criterio para ese escenario: cuanto mayor sea nuestro poder de intervenir sobre la vida, la información y las decisiones de otros, mayor deberá ser nuestra responsabilidad de fijar los términos de esa intervención. Szlajen lo sintetizó afirmando que “Cada vez que una organización gana capacidad para decidir sobre la vida de otros, asume también la obligación de explicar hasta dónde va a llegar. Ese es el trabajo que sigue”.

Temas Relacionados

Fishel SzlajenPremio KonexBioética

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pepita la Pistolera: su hijo habló de la película, el ataque de 1985 y la última conversación con su madre

Gabriel Triviño, hijo de Margarita Di Tullio, habló en Infobae al Mediodía sobre el impacto de la película protagonizada por Luisana Lopilato y reconstruyó episodios de su infancia, su vínculo con Pepita y los últimos años de su vida

Pepita la Pistolera: su hijo habló de la película, el ataque de 1985 y la última conversación con su madre

"Si están a mano, están a mano para todos": lanzaron una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes

El Ministerio Público Tutelar porteño busca concientizar sobre el resguardo de medicamentos como medida clave de prevención y cuidado. El 60 % de los intentos de quitarse la vida dentro de esa franja etaria son por ingesta de fármacos

"Si están a mano, están a mano para todos": lanzaron una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes

Juicio por Maradona: un perito desvinculó a Cosachov de la muerte del Diez al asegurar que su medicación “no provocaba cardiotoxicidad”

Aníbal Areco, representante en la Junta Médica de la imputada, defendió el tratamiento de la psiquiatra y dijo que los fármacos que le dio eran dosis leves y no riesgosas

Juicio por Maradona: un perito desvinculó a Cosachov de la muerte del Diez al asegurar que su medicación “no provocaba cardiotoxicidad”

La trampa a una chofer de aplicación en La Matanza que terminó en choque y tiroteo: 4 detenidos y una menor en la banda

Los arrestos fueron realizados por personal de la Comisaría 4° de San Carlos de la Policía Bonaerense. Cómo fue la secuencia del asalto

La trampa a una chofer de aplicación en La Matanza que terminó en choque y tiroteo: 4 detenidos y una menor en la banda

El ex comisario Maciel le pidió perdón a la mamá de Loan Peña por “no cumplirle la promesa de traerle de vuelta a su hijo”

Al finalizar su declaración, uno de los imputados por la desaparición del nene en Corrientes, se dirigió directamente a María Noguera y dijo que no tiene nada que ver con lo ocurrido con el chico. La respuesta del padre del menor

El ex comisario Maciel le pidió perdón a la mamá de Loan Peña por “no cumplirle la promesa de traerle de vuelta a su hijo”

DEPORTES

Las tres razones por las que Scaloni no está seguro de renovar su contrato como entrenador de la selección argentina

Las tres razones por las que Scaloni no está seguro de renovar su contrato como entrenador de la selección argentina

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

Boca Juniors cerró la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: los detalles de la operación

TELESHOW

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

Alex Anwandter desafía los límites estéticos del pop chileno: “Me gusta hablar de cosas reales”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay comunicó a Argentina la relocalización de la planta de hidrógeno verde pero Hif advierte que no hay definición

Uruguay comunicó a Argentina la relocalización de la planta de hidrógeno verde pero Hif advierte que no hay definición

La dictadura encarcela el pensamiento: Penas de cárcel para ocho cubanos acusados de “terrorismo” por disentir en redes

PISA reveló un dato que preocupa en Uruguay: 16 de cada 100 estudiantes se saltearon una comida la semana anterior

La presión económica influye en conductas suicidas entre hombres adultos en El Salvador, según investigación

Experto ve incertidumbre tras comunicado de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre TPS