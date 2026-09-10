Qué son las llamadas spam y por qué no dejo de recibirlas durante la semana

Se deben conocer los riesgos de recibir información telefónica de personas extrañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Muchos usuarios reciben durante la semana varias llamadas desde números desconocidos, contestan sin identificar al interlocutor o descubren una grabación al otro lado de la línea. La frecuencia suele generar dudas sobre el origen de esos contactos y sobre la posibilidad de detenerlos.

El problema se amplió con el uso cotidiano del teléfono para trámites, compras, servicios financieros y comunicaciones laborales. Según datos de Kaspersky, la cantidad de números no deseados incorporados a su base de datos se multiplicó por seis desde el año 2020.

PUBLICIDAD

Además, la empresa de ciberseguridad estima que hasta el 70% de las llamadas de números desconocidos puede corresponder a intentos de estafa.

Qué son las llamadas spam y qué modalidades hay

Las llamadas spam son comunicaciones que el receptor no solicitó y que tienen como objetivo promover un servicio, obtener información o conseguir dinero.

Las llamadas spam son comunicaciones que la persona no solicitó y pueden ser legales e ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas proceden de empresas que realizan campañas masivas de telemarketing. Otras forman parte de maniobras fraudulentas diseñadas para engañar a quien atiende el teléfono.

Entre las modalidades más frecuentes aparece la suplantación de identidad, conocida como spoofing. En esos casos, los ciberdelincuentes imitan el número o la presentación de entidades conocidas, como bancos, empresas de envíos o áreas de soporte técnico.

PUBLICIDAD

Otra modalidad son las llamadas automáticas, en las que un sistema reproduce un mensaje pregrabado y contacta a una gran cantidad de números en poco tiempo.

Ciberdelincuentes pueden haber obtenido números de teléfonos a través de la compra ilegal de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué un número puede recibir muchas llamadas durante la semana

Un número telefónico puede llegar a bases de datos por distintas vías. Una de ellas es el registro en formularios en línea, sorteos, servicios, comercios o aplicaciones que solicitan datos de contacto. Las condiciones de uso pueden habilitar la cesión de esa información a extraños, aunque el usuario no siempre advierta el alcance de esa autorización.

PUBLICIDAD

Asimismo, puede ocurrir que los estafadores compren listados de teléfonos de forma legal o ilegal, o que marquen combinaciones al azar hasta encontrar líneas activas.

Kaspersky advierte que una computadora o un celular infectado con malware puede exponer datos personales, incluido el número de teléfono. Por eso, recibir estas llamadas no siempre implica que la persona haya divulgado su contacto de manera directa.

PUBLICIDAD

Qué riesgos existen al atender una llamada desconocida

El principal peligro surge cuando quien llama intenta obtener información sensible. Los estafadores pueden pedir códigos de verificación, claves, datos de tarjetas, direcciones, números de documentos o accesos a cuentas.

Los atacantes pueden usar llamadas spam para solicitar datos privados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los usuarios deben saber que las instituciones financieras y las empresas legítimas no deberían solicitar contraseñas ni códigos de autenticación por teléfono.

A su vez, estas comunicaciones pueden formar parte de intentos de phishing, seguimiento de la actividad del dispositivo o robo de identidad. En algunos casos, una respuesta breve confirma que la línea está activa.

PUBLICIDAD

Los números cuyos titulares contestan con frecuencia pueden quedar identificados como contactos receptivos, lo que aumenta la posibilidad de nuevas campañas o de su circulación entre grupos dedicados al fraude.

Cómo funciona el identificador de spam de Google en Android

Los teléfonos con Android cuentan con herramientas de detección e identificación de llamadas sospechosas. La función de identificador de llamada y protección contra spam de Google se encuentra activada de forma predeterminada en muchos dispositivos.

PUBLICIDAD

Los dispositivos Android tienen una opción activada por defecto para identificar spam. (Foto: Europa Press)

Para operar, el sistema puede enviar a Google cierta información vinculada con las llamadas, aunque esa configuración no modifica la visibilidad del número propio al realizar comunicaciones.

Según las indicaciones de Google, se requiere Android 5.0 o una versión posterior, aparte de las aplicaciones de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

Para revisar la configuración, el usuario debe abrir la aplicación Teléfono, ingresar en Más opciones y seleccionar Configuración. Dentro del menú aparece la sección “Identificador de llamada y spam”, desde donde es posible activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

PUBLICIDAD

Quienes quieran impedir directamente el ingreso de estos contactos pueden habilitar “Filtrar llamadas de spam”. Las llamadas filtradas no generan aviso de llamada perdida ni notificación de buzón de voz, pero quedan registradas en el historial y el usuario puede revisar el buzón si lo considera necesario.