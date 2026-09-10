Instagram estrena una nueva opción para llenar tu perfil con fotos y vídeos en los que apareces etiquetado

Instagram realiza cambios y ahora podrás mostrar en tu perfil las fotos o videos en las que se te ha etiquetado. (Meta)

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Instagram comenzó a implementar una nueva función que permite a los usuarios añadir directamente a la cuadrícula principal de su perfil las fotos y vídeos en los que aparecen etiquetados. La herramienta ofrece una nueva forma de personalizar el aspecto del perfil sin necesidad de volver a publicar contenido que originalmente compartieron otras personas.

La publicación original no se modifica cuando el usuario decide incorporarla a su cuadrícula. Tampoco se crea una copia del contenido. La fotografía o el vídeo continúa perteneciendo al perfil que lo publicó originalmente, mientras que la persona etiquetada puede mostrarlo también en su propia cuadrícula.

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Así puedes añadir una publicación etiquetada a tu perfil

Instagram ofrece diferentes formas de utilizar esta nueva función. Cuando alguien etiqueta al usuario en una publicación, puede añadirla a su cuadrícula desde la notificación que recibe mediante mensaje directo.

También es posible realizar el proceso directamente desde la publicación o desde la pestaña “Etiquetados” del perfil. Una vez incorporado el contenido, este aparecerá junto al resto de publicaciones que forman la cuadrícula principal.

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Instagram te da la opción de mostrar en tu perfil las fotos o videos en las que has sido etiquetado. (Instagram)

La herramienta también permite cambiar de opinión posteriormente. Si el usuario decide que una determinada fotografía o vídeo ya no debe aparecer en su perfil, puede retirarlo de la cuadrícula sin eliminar la publicación original ni dejar de aparecer en la pestaña de contenido etiquetado.

Una opción pensada para fotos con amigos

La nueva función busca solucionar una situación habitual: alguien publica una fotografía grupal en la que aparecen varias personas y las etiqueta, pero solo una de ellas termina mostrando la imagen en su perfil.

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Hasta ahora, quien quisiera tener esa fotografía en su cuadrícula podía recurrir a republicarla, una alternativa que podía resultar innecesaria porque el contenido ya existía en Instagram.

Instagram te dejará publicar las fotos en las que has sido etiquetado por amigos o marcas. (Instagram)

Con la nueva herramienta, basta con añadir la publicación etiquetada al perfil. De esta manera, los usuarios pueden seleccionar fotografías de viajes, conciertos, celebraciones o reuniones con amigos para incorporarlas a su cuadrícula sin duplicar el contenido.

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También puede servir para creadores y marcas

Instagram señala que la función puede tener utilidad más allá de las publicaciones personales. Los creadores de contenido pueden utilizarla para mostrar en sus perfiles publicaciones realizadas por otros usuarios en las que hayan sido etiquetados.

Esto también puede ser relevante para colaboraciones entre varios creadores. En lugar de volver a publicar el mismo contenido o utilizar la opción “Invitar colaboradores”, cada participante puede decidir si quiere mostrar en su propia cuadrícula una publicación existente.

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Instagram sigue incluyendo más herramientas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La herramienta también podría facilitar determinadas campañas comerciales en las que participan varios creadores. Si todos aparecen etiquetados en una misma publicación, cada uno puede incorporarla a su perfil para darle mayor visibilidad.

Instagram sigue modificando la cuadrícula de los perfiles

Esta novedad forma parte de una serie de cambios que Instagram está realizando para ofrecer a los usuarios un mayor control sobre la apariencia de sus perfiles.

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En junio, la plataforma presentó “Reordena tu cuadrícula”, una función que permite modificar la posición de las publicaciones dentro de la cuadrícula principal. De esta forma, los usuarios pueden decidir cómo organizar visualmente el contenido que aparece en su perfil.

Instagram ha implementado varias herramientas en los últimos meses. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía también ha incorporado herramientas orientadas a facilitar la creación y gestión de contenido. Entre ellas está First Draft, que permite crear un montaje inicial a partir de vídeos seleccionados, recortando automáticamente fragmentos y eliminando pausas.

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Otra herramienta reciente es “Reemplazar audio”, que permite cambiar la música de una publicación existente sin necesidad de crear nuevamente todo el contenido.

Con estas funciones, Instagram amplía las posibilidades para personalizar los perfiles y administrar las publicaciones, mientras mantiene separada la propiedad del contenido original de la forma en que cada usuario decide mostrarlo en su propia cuenta.

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