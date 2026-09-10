Amazon llega a Nepal con ayuda humanitaria: dona fondos a 7 ONG y envía más de 43.000 artículos de emergencia

Amazon reforzó su asistencia a las víctimas de las inundaciones en Nepal mediante nuevas donaciones y el envío de más de 43.000 suministros de emergencia. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Guardar

Amazon amplío la ayuda a las víctimas de las inundaciones en Nepal con nuevas donaciones y el envío de más de 43.000 suministros de emergencia, en medio de las tareas de rescate por el desastre.

Este evento ya dejó más de 1.300 muertos, más de 5.000 desaparecidos y al menos 93.000 afectados, según datos de la Cruz Roja nepalesa.

PUBLICIDAD

La compañía profundizó su respuesta humanitaria tras las inundaciones repentinas y los deslizamientos provocados por el colapso glaciar en la frontera de Nepal.

La tragedia golpeó con fuerza a los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, donde numerosas comunidades siguen aisladas y con necesidades urgentes de asistencia.

Según la Cruz Roja nepalesa, el desastre causó más de 1.300 muertes, dejó más de 5.000 desaparecidos y afectó al menos a 93.000 personas. REUTERS/Tyrone Siu

Cómo está ayudando Amazon a Nepal tras las inundaciones

Como parte de su operativo, Amazon realizó nuevas donaciones en efectivo a siete organizaciones que trabajan en la emergencia en Nepal: All Hands & Hearts, Group for Technical Assistance, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), One Heart Worldwide, REACT Disaster Response, Save the Children International y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

PUBLICIDAD

Los fondos están destinados a distintas áreas de la respuesta.

Entre ellas figuran la recuperación de escuelas dañadas, la distribución de generadores y kits de higiene, la entrega de repelente contra mosquitos, la instalación de baños móviles, el suministro de artículos de primera necesidad y la asistencia a familias con embarazadas, madres recientes y bebés.

PUBLICIDAD

En el distrito de Nuwakot, All Hands & Hearts trabaja en la limpieza y restauración de 20 escuelas para facilitar el regreso de los estudiantes.

La empresa amplió su respuesta humanitaria después de las inundaciones repentinas y los deslizamientos vinculados al colapso glaciar en la frontera de Nepal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A la vez, REACT traslada por helicóptero suministros esenciales desde Katmandú hacia localidades afectadas por las inundaciones, en un contexto marcado por caminos destruidos y serias dificultades de acceso.

PUBLICIDAD

Helene Fors, jefa de misión de la OIM en Nepal, afirmó que “la magnitud de este desastre ha dejado a muchas familias de luto, desplazadas y sin saber qué viene después” y sostuvo que el apoyo de Amazon llega en un momento clave para asistir a las comunidades más golpeadas.

Amazon enviará más de 43.000 suministros de emergencia a las zonas afectadas

Además de las donaciones, Amazon prepara la entrega gratuita de más de 43.000 insumos de emergencia, entre ellos carpas, mantas y luces solares, en coordinación con All Hands & Hearts, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Nepal Red Cross Society, la OIM y ShelterBox USA.

PUBLICIDAD

Toby Wicks, director ejecutivo de REACT Disaster Response, señaló que cuando los equipos detectaron que una de las necesidades más urgentes en Briddhim era el acceso a electricidad, pudieron hacer llegar generadores en 48 horas.

Amazon hizo donaciones en efectivo a siete organizaciones que participan en la atención de la emergencia en Nepal. REUTERS/Tyrone Siu

Según explicó, esa rapidez fue posible por la capacidad de movilización inmediata de los socios involucrados en la emergencia.

La empresa también indicó que sigue de cerca la evolución de la crisis y que evalúa nuevas necesidades humanitarias en Nepal y en el norte de India, donde persiste el riesgo de inundaciones secundarias por la obstrucción de sistemas fluviales tras el desastre.

PUBLICIDAD

Desde 2017, Amazon informó que donó y distribuyó más de 30 millones de suministros esenciales en más de 200 desastres en todo el mundo.

En Nepal, su asistencia se mantiene mientras continúan las operaciones de búsqueda, rescate y acceso a comunidades que permanecen incomunicadas.

Amazon también apoyó a Venezuela tras el terremoto en La Guaira. REUTERS/Gaby Oraa

Amazon también ayudó en el terremoto de Venezuela

Amazon destinó cerca de 500.000 insumos de emergencia, entre ellos bolsas de dormir, lonas, generadores, filtros de agua, pañales y kits de higiene, para asistir a las comunidades de Venezuela golpeadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5.

PUBLICIDAD

La compañía además trabajó con más de 12 organizaciones sin fines de lucro en el terreno y puso en marcha su red logística global, su tecnología y su capacidad de transporte aéreo para hacer llegar la ayuda a las zonas con mayores necesidades.