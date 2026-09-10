Steam sumó ocho juegos gratis y permanentes a su catálogo: acción, deportes, aventura y exploración

Steam sumó ocho juegos gratuitos que pueden descargarse y jugarse sin costo ni plazos de vencimiento. (Steam)

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Steam incorporó ocho juegos free to play que se pueden descargar y jugar sin costo y sin preocuparse por fechas límite.

La selección reúne propuestas de acción, rol, deportes, disparos, aventura y exploración, con títulos como It’s Spreading, Rior’s Arena, Freestyle Dunker, Darkon, MurderCartel, War of Genesis Idle Loot, First Draft y Time Gamers: Guardians of the Marble Man.

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La novedad pasa por una característica que suele llamar la atención entre los usuarios de la plataforma de Valve: en este caso no se trata de demos temporales, pruebas por unos días ni promociones de fin de semana, sino de juegos publicados como gratuitos dentro de Steam, por lo que pueden sumarse a la biblioteca y jugarse sin pagar.

La plataforma de Valve incorporó propuestas de acción, rol, deportes, disparos, aventura y exploración. (Steam)

Cómo descargar los nuevos juegos gratis de Steam

Para acceder a estos lanzamientos, los usuarios solo tienen que entrar a la ficha de cada título dentro de Steam, iniciar sesión con su cuenta y seleccionar la opción para jugar o añadirlo a su biblioteca cuando corresponda.

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Al estar publicados como juegos gratuitos, no exigen aprovechar una ventana promocional ni reclamarlos antes de una fecha de vencimiento.

Esa diferencia es clave frente a otras acciones habituales de la tienda, donde algunos títulos quedan sin cargo solo por tiempo acotado.

En este caso, la disponibilidad gratuita forma parte del modelo de lanzamiento de cada juego, por lo que cualquier usuario puede revisarlos, descargarlos y probar cuál se adapta mejor a sus preferencias.

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Los títulos no son demos ni promociones temporales, sino juegos publicados de forma gratuita en Steam. (Steam)

De qué tratan los nuevos juegos gratuitos de Steam

Entre las novedades aparece It’s Spreading, un juego centrado en la tensión y el engaño, donde los participantes deben descubrir quién oculta una infección antes de que sea demasiado tarde.

A eso se suma Rior’s Arena, una propuesta de disparos en tercera persona con desplazamiento aéreo, habilidades, múltiples armas y estética de ciencia ficción.

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Dentro del grupo también figura Freestyle Dunker, un título de básquet urbano 3 contra 3 con foco en partidas competitivas en línea, personalización de personajes y modos jugador contra jugador.

Los usuarios pueden agregarlos a su biblioteca y acceder a ellos sin realizar ningún pago. (Steam)

En la misma línea de acción multijugador se ubica Darkon, que plantea combates en un entorno galáctico con distintas clases de guerreros alienígenas.

La lista incluye además MurderCartel, un MMORPG de fantasía oscura con mazmorras, jefes, recolección de recursos, creación de objetos y mundo persistente en línea.

Por su parte, War of Genesis Idle Loot apunta al formato idle, con progresión automática, botín, comercio de equipo y una experiencia pensada para avanzar incluso en sesiones cortas.

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Completan la selección First Draft, un arcade de combate aéreo con aviones de papel y partidas contra enemigos controlados por la computadora, y Time Gamers: Guardians of the Marble Man, una aventura histórica ambientada en 1864 en Columbia, Carolina del Sur, con búsqueda de objetos, exploración y referencias a la Guerra Civil de Estados Unidos.

Rior’s Arena combina disparos en tercera persona, movilidad aérea, armas variadas y una estética de ciencia ficción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos mensuales incluyó PlayStation Plus

PlayStation confirmó los nuevos juegos mensuales de su servicio por suscripción para septiembre, con una tanda que suma títulos de acción, rol, lucha, aventura y disparos para los usuarios de PlayStation Plus Extra y Deluxe.

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La actualización del catálogo estará disponible desde el 15 de septiembre, salvo excepciones informadas por la compañía.

Entre los lanzamientos destacados aparece RuneScape: Dragonwilds, una propuesta de supervivencia cooperativa ambientada en el universo de RuneScape, donde los jugadores deberán reunir recursos, construir y enfrentar a una Reina Dragón.

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PlayStation actualizará su catálogo de septiembre desde el 15 de septiembre con nuevos juegos para suscriptores de PlayStation Plus Extra y Deluxe. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

También se incorpora WWE 2K26, la nueva entrega de lucha libre de 2K, con más de 400 superestrellas y leyendas disponibles.

La lista suma además Ball x Pit, un roguelite de fantasía con combate basado en proyectiles; Date Everything!, un simulador de citas en el que los objetos del hogar cobran vida; y Slitterhead, un juego de acción y terror ambientado en una ciudad marcada por el caos.

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El catálogo de septiembre también incluye Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg y Sniper Elite: Resistance. Para los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe, se agregan además Mega Man X Command Mission y Metro Redux. Según informó PlayStation Blog, la disponibilidad puede variar según la región.