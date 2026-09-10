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Los detalles del cara a cara de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la crisis que se desató en Ferrari por su toque en Monza

Después de la polémica que se generó por el cruce entre ambos pilotos en el GP de Italia, la dupla de la Scudería italiana habló sobre cómo quedó la relación

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Ferrari arribó al Gran Premio de España con el objetivo de cerrar la crisis abierta tras el toque entre sus pilotos en Monza, que derivó en fuertes declaraciones y especulaciones sobre el futuro del director Fred Vasseur. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton revelaron que tuvieron una charla frente a frente para aclarar la situación. Los dos despejaron la tensión y puntualizaron en la buena relación que tienen en la Fórmula 1.

El GP de Italia se cerró con el “nos pasamos de la raya” del monegasco y el contundente “yo no corro sucio” del británico, en relación al encuentro que tuvieron en la primera chicana tras la largada. Pese al cruce público inicial, ambos sostuvieron después que hablaron en privado y despejaron el conflicto. “Lo bueno es que no hubo reparos en hablar del tema. Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, y hablamos al respecto”, reveló Hamilton durante el media day en Madrid, según reprodujo el portal especializado The Race.

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Fuimos abiertos y honestos, lo superamos y podemos seguir adelante. Creo que eso demuestra su madurez y me parece sano. Es una relación que hemos construido con el tiempo”, agregó el heptacampeón. El británico también aceptó que la rivalidad deportiva seguirá produciendo momentos de tensión dentro del equipo: “Por supuesto que habrá momentos de frustración y estoy seguro de que habrá más ocasiones en las que estemos cerca porque nuestro ritmo es muy similar. Ambos queremos ganar y también queremos hacer lo mejor para el equipo.”

Leclerc, por su parte, reconoció su responsabilidad en la maniobra defensiva. “Está claro que nunca queremos ver coches del mismo equipo acabar en la hierba. Tras analizar el incidente, Lewis y yo hablamos. Sé perfectamente que me pasé de la raya en la curva 2 y se lo dije a Lewis”, relató el monegasco en el paddock del Madring.

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*Leclerc asumió la culpa del cruce en Monza con Hamilton

Al igual que Hamilton, Leclerc hizo hincapié en que la relación no quedó dañada y el equipo trabaja en conjunto para lo que resta de temporada. “Creo que está muy claro lo que debemos hacer o evitar en el futuro. No voy a entrar en muchos detalles sobre lo que dijimos; lo único que puedo decir es que no ha afectado en absoluto la buena relación que tenemos, ni afectará nada en el futuro”, argumentó el corredor de Mónaco.

La controversia por la maniobra entre los pilotos de Ferrari se agigantó por las declaraciones posteriores, la carrera en Monza y la presión que creció sobre el puesto de Fred Vasseur. “Al final viene desde arriba. Se traslada hacia abajo, las decisiones. Así que empieza con Fred”, comentó Hamilton sobre las órdenes de equipo el fin de semana pasado.

Según un informe de The Race, en el paddock aumentaron los interrogantes sobre la gestión del francés, desde la convivencia entre sus pilotos hasta la dirección técnica con el equipo lejos de la pelea por los títulos. A esto se sumó que salió a la luz que los pilotos de Ferrari no tienen reglas específicas para competir entre sí. “La imagen que proyectó Monza no ha sido bien recibida por la cúpula directiva del Cavallino Rampante”, señaló el medio citado.

*La largada del GP de Italia y el toque entre Hamilton y Leclerc

“Sé que corremos para Ferrari, y si hay una carrera en la que no quieres que ocurra algo así, es Monza: cuando ciertos incidentes suceden en tu carrera de casa, se genera una gran polémica fuera”, argumentó Leclerc en Madrid. Al igual que en Italia, se quejó del intento de “imponer una narrativa negativa” sobre Ferrari.

“Viendo la carrera desde fuera, también hubo fricciones entre otros compañeros de equipo, pero la gente termina hablando solo de Lewis y de mí. No creo que sea del todo justo. Eso no significa que hiciéramos todo a la perfección. No lo hice en la curva 2, y fui muy claro al respecto con Lewis después de revisar las imágenes. Desde Gran Bretaña parece que Lewis y yo hemos estado intercambiando acusaciones constantemente, y eso no es en absoluto cierto”, aclaró Leclerc.

Por último, remarcó: “Creo que lo más importante es que aclaramos la situación. Hablamos entre nosotros. Le dije a Lewis cómo me sentía y él hizo lo mismo conmigo. En retrospectiva, cuando hablamos de las cosas con calma, sin la tensión de la carrera, creo que ambos entendemos perfectamente el punto de vista del otro. En la Fórmula 1 siempre habrá tensiones de algún tipo, pero creo que tenemos una excelente relación, siempre la hemos tenido”.

El cruce de Leclerc y Hamilton en la largada sacó a la luz la crisis internta del equipo (REUTERS/Jakub Porzycki)
El cruce de Leclerc y Hamilton en la largada sacó a la luz la crisis internta del equipo (REUTERS/Jakub Porzycki)

Lewis Hamilton también reveló que tuvo una conversación con Fred Vasseur tras las críticas a su gestión del equipo. “Ha sido realmente positivo. Hablé con Fred el lunes y estamos aclarando... la discusión sobre... naturalmente, siempre vamos a tener opiniones diferentes, pero al final del día, nos reunimos y encontramos una manera de seguir adelante. Hemos llegado a un punto en el que tenemos una comunicación interna realmente excelente, y lo mismo ocurre entre Charles y yo”, indicó.

Ante la consulta sobre los cambios que pidió en Monza y la forma de gestionar el trabajo en pista, aclaró: “Creo que es un proceso a largo plazo. No es algo que podamos cambiar este fin de semana. Hay muchísimos elementos en juego. Hay mucha gente. Hay una cultura que lleva ahí muchísimo tiempo. Mover piezas grandes no es tan fácil. Vamos paso a paso. No sucede de la noche a la mañana. Se trata simplemente de asegurarnos de que estamos ejecutando bien las jugadas para obtener el mejor resultado para el equipo”.

Luego de una semana tensa en Maranello, Hamilton y Leclerc afrontarán un nuevo fin de semana en el que están obligados a sumar puntos importantes para que Ferrari no se aleje en las tablas. La Scudería se ubica en el segundo puesto del Campeonato de Constructores con 346 unidades, con Mercedes (468) liderando con una diferencia de 122 puntos. En el plano de pilotos, Hamilton está tercero con 191 puntos, a 76 del líder Andrea Kimi Antonelli. Leclerc marcha quinto con 155, 36 por debajo de su compañero.

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