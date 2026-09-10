PISA reveló un dato que preocupa en Uruguay: 16 de cada 100 estudiantes se saltearon una comida la semana anterior

Presentación de los resultados de las Pruebas PISA 2025 en Uruguay (Manuel Tort - Presidencia)

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Los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (popularmente conocidas como Pruebas PISA) muestran que los alumnos uruguayos mejoraron su nivel en ciencias, se mantuvieron estables en matemática y cayeron en lectura. En un contexto de deterioro mundial de los indicadores, Uruguay se destacó en la región aunque con “desafíos persistentes”, como reconocieron las autoridades.

El informe para el país concluye que se encuentra en un escenario de “relativa estabilidad en los logros”. Uruguay mejora 10 puntos los desempeños promedios en ciencias, mantiene el desempeño en matemática y registra un “leve descenso” en el desempeño de lectura.

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Pero, ¿cuáles son los niveles alcanzados?

El Liceo Dámaso Antonio Larrañaga de Montevideo (EFE/ Alejandro Prieto)

En ciencias, el 64,2% de los estudiantes alcanzó un nivel básico de aprendizaje (el nivel 2), un porcentaje que estuvo cinco puntos porcentuales por encima de la anterior medición de 2025.

Este nivel 2 se considera que es el “umbral mínimo esperado para una adecuada inclusión y participación en las sociedades contemporáneas, y se utiliza como indicador para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de educación”, explica el documento.

En lectura, en tanto, el 56,6% de los estudiantes llegó a ese nivel básico. Esta cifra era, en 2022, del 58,9%.

El presidente de la Administración Nacional de Uruguay Pública de Uruguay, Pablo Caggiani (Manuel Tort - Presidencia)

En matemática también se registró una caída: el nivel básico pasó de 43,5% en 2022 al 42,1% en 2025.

Esto significa que una “proporción considerable” de los estudiantes uruguayos no logra “desarrollar competencias básicas” para su inclusión social y ciudadana en las sociedades contemporáneas. Esto plantea “desafíos importantes”, según el informe estudiantil. Por su parte, son pocos los alumnos que alcanzan un nivel alto de desempeño: únicamente el 10 % en ciencias y lectura y el 6 % en matemática.

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“A nivel de los países de la OCDE, el desempeño fue bajando tanto en ciencia como en lectura y en matemática. Uruguay mejora sus resultados en ciencias y es de las pocas economías que mejora en este ciclo”, dijo Andrés Peri, director de Planificación de la ANEP, el organismo estatal que gestiona la educación pública en el país.

Alumnos del Colegio Santa Elena, en Uruguay (Colegio Santa Elena)

En una rueda de prensa, Peri destacó que hubo una mejora en el desempeño de las mujeres en la ciencia, lo que contribuyó a la mejora global que se dio en esa disciplina. También mejoró el desempeño de los más vulnerables, lo que provoca que la brecha entre sectores socioeconómicos tiende a acortarse.

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En América Latina, Uruguay se mantiene entre los países destacados: ocupa el primer lugar junto a Chile o el segundo lugar después de Chile según el área evaluada.

El informe de PISA concluye que Uruguay ha amortiguado las altas tasas de repetición que tenía y destaca que más del 80% de los estudiantes se encuentra en el grado que es esperado para su edad. Pero también marca que “persisten desafíos” que están vinculados a la asistencia a clases.

Presentación de los resultados de las Pruebas PISA 2025 en Uruguay (Manuel Tort - Presidencia)

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, habló sobre este punto en una rueda de prensa. “PISA vuelve a ratificar que ir todos los días [a clase] mejora los niveles de logro y que Uruguay tiene un problema en términos de la asistencia asidua”.

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En una rueda de prensa comentó un dato que le llamó la atención: 16 de cada 100 estudiantes dijo que se salteó una comida en la última semana. Además, la mitad de los estudiantes planteó que tiene problemas de angustia, ansiedad o afectación del sueño.

“Esto tiene que ver con qué hay en los centros educativos, qué convivencia se produce. Lo que nos trae es que esto tiene efectivamente vinculación con cómo los chiquilines tienen la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje”, dijo Caggiani. Resumió que Uruguay se muestra “estable” pero con “desafíos persistentes”.