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Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La bailarina confrontó a su suegra luego de que la mediática habló del conflicto que tiene con su hijo Alex Caniggia

En medio de la angustia por la pérdida de su amigo Chiche Gelblung, Mariana Nannis se refirió a su relación con sus hijos y su distanciamiento con Alex Caniggia (Desayuno Americano - América)
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Un comentario de Mariana Nannis sobre el vínculo entre Alex Caniggia y su familia terminó por reavivar la tensión con Melody Luz. El problema comenzó cuando ella estaba embarazada de Venezia y la madre de su pareja los echó del departamento que compartían en Puerto Madero.

Desde entonces, Alex y su madre no se dirigen la palabra y la mediática evitó conocer a su única nieta, Venezia. En esta ocasión, ante las declaraciones de Nannis al aire de Desayuno Americano, la bailarina decidió responderle a través de sus redes sociales. El cruce se dio en medio de la conmoción por la muerte de Samuel Chiche Gelblung, ocasión en la que la empresaria llamó a un programa de televisión para recordar al periodista.

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El histórico comunicador falleció el miércoles a los 82 años y, desde entonces, colegas, amigos y figuras del espectáculo que compartieron entrevistas con él expresaron su tristeza. Entre los testimonios que aparecieron en las últimas horas se destacó el de Mariana Nannis, quien habló por teléfono con Pamela David durante la emisión de Desayuno Americano (América), recordó con emoción al periodista y, además, sorprendió con su particular comentario hacia Alex.

Mariana habló del vinculo que tiene con sus tres hijos y el distanciamiento que tiene con los mellizos, mientras hablaba acerca de esto, decidió cambiar de tema: “Yo estoy hablando con ustedes porque falleció Chiche”, afirmó. A continuación, diferenció el conflicto por la propiedad de la tristeza que sentía por la muerte del periodista: “A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”.

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Un texto blanco sobre fondo negro dice: "Algunas ni volviendo a nacer dejan el orgullo de lado y aprenden a decir PERDÓN"
La guerra entre Luz y Nannis comenzó en 2023

En este contexto, Melody salió al cruce en sus redes sociales. La bailarina compartió tres historias de Instagram con fondo negro y texto en cursiva, en lo que se interpretó como una respuesta indirecta a los dichos de Nannis.

La primera de las publicaciones incluyó una reflexión sobre el orgullo y el perdón: “Algunas ni volviendo a nacer dejan el orgullo de lado y aprenden a decir PERDÓN”. La segunda historia profundizó en el vínculo entre padres e hijos, con una crítica implícita a la ausencia y a la falta de sinceridad: “Y recuerden que más importante que qué marcas usas es la calidad de tiempo y amor que pasas con tus hijos. No dejarlos a la deriva en su momento más especial. Tener una vida hermosa y ocupada para no ocuparse de otros y mucho menos mentir”.

La tercera publicación combinó el mensaje escrito con una fotografía de ella bailando, vestida de negro. El texto decía: “Que orgullo poder decir que no soy perfecta pero que estoy ORGULLOSA de mí misma. De maternar, emprender, trabajar, tener buenos amigos, valores que me hacen no ocuparme de quienes no me interesan! De paso quienes se ocupan de mí tienen contenido”.

Texto en letra cursiva blanca sobre un fondo negro que contiene una reflexión sobre el tiempo con los hijos y las marcas
Sin nombrarla, la influencer apuntó contra la madre de Alex

En el llamado telefónico con David, Nannis habló largo y tendido acerca de sus hijos e hizo referencia al conflicto que comenzó a raíz del departamento que ella le había prestado para vivir junto a la bailarina y que luego pidió recuperar, en los últimos meses de embarazo de la influencer. “Falta que Alexander se dé cuenta que tiene su madre. Yo respeto que tenga su familia. Cada uno tiene la familia con quien quiere. Ya después de que tenemos 18 años y somos mayores de edad, cada uno puede hacer lo que quiere y casarse con quien quiera”, afirmó.

Pamela intentó retomar el eje de la conversación y planteó que el momento podía haber sido especialmente vulnerable por el nacimiento de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. Nannis aclaró que la solicitud de devolución del departamento había ocurrido antes: “Yo le pedí el departamento un mes y medio antes. Pero le venía pidiendo el departamento hacía años”.

Melody Luz posa con un vestido negro corto en un ambiente con escritorios, acompañada de un texto superpuesto en color blanco
"Orgullosa de mi misma, de maternar, emprender, trabajar, tener buenos amigos y valores"

Nannis remarcó, sin embargo, una distinción: “Pero su madre siempre es su madre”. Ante la consulta de David sobre los motivos de esa afirmación, respondió de manera escueta: “Porque todavía no se acercó. Por eso”.

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