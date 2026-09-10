Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para su última semana en la pantalla chica (Captura de video)

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La edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entra en su última semana con las tres finalistas definidas y una agenda de galas que marcará el cierre de la temporada. El ciclo conducido por Santiago del Moro se prepara para entregar el título a su nueva campeona, mientras la audiencia aguarda la resolución de una competencia que, por primera vez en la historia argentina del formato, tendrá una final integrada exclusivamente por mujeres.

Las fechas del tramo decisivo se conocieron a través de las cuentas oficiales del reality. El lunes 14 de septiembre comenzará la gran final del programa de convivencia y juego. Esa noche se definirá cuál de las tres participantes ocupará el tercer puesto de la competencia. La concursante que quede fuera de la disputa por el título deberá abandonar la casa y se convertirá en la primera integrante del podio.

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Al día siguiente, el martes 15 de septiembre, se realizará una gala debate con la participante que finalice en el tercer lugar. El programa permitirá repasar su paso por la casa, las decisiones que tomó durante el juego y los momentos que marcaron su recorrido dentro de la edición.

Así será la semana de la gran final de esta edición del reality (Instagram)

La definición continuará el miércoles 16 de septiembre, fecha prevista para conocer a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. La participante que obtenga la mayor cantidad de votos del público se consagrará campeona, mientras que la otra finalista ocupará el segundo puesto de la temporada. Finalmente, el jueves 17 de septiembre, Telefe emitirá un programa especial titulado “Noche de campeonas”. La propuesta tendrá como protagonistas a las dos últimas jugadoras de la casa más famosa del país, que compartirán una emisión posterior a la definición del certamen.

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La recta final tendrá una característica particular: las tres participantes que continúan en carrera son mujeres. Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos competirán por el voto de la audiencia en las últimas instancias del reality. Cada una llegó a esta etapa después de superar las distintas eliminaciones que se produjeron durante la temporada.

El público será el encargado de decidir quién obtiene el primer puesto. Los votos definirán el orden final de la competencia y establecerán quién se queda con el título, quién obtiene el segundo lugar y quién completa el podio en el tercer puesto. La decisión quedará en manos de los espectadores, que podrán apoyar a su concursante preferida durante la instancia decisiva.

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Charlotte, Sol y Yipio conforman la terna de finalistas para la instancia decisiva del programa Gran Hermano Generación Dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que el cuarto puesto de la edición se lo llevó Luana Fernández. La joven de 28 años quedó eliminada tras un mano a mano con Yipio y ocupó ese lugar en la clasificación final. Antes de abandonar la casa, Fernández se dirigió a sus compañeras con un mensaje conciliador. “Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, expresó, visiblemente emocionada.

Luego agregó: “Rómpanla y sigan jugando hasta último momento”. Después de despedirse de las finalistas, la participante cruzó la pasarela de salida mientras entonaba un fragmento de “No es mi despedida”, de Gilda. La escena marcó el cierre de su paso por el programa y dejó conformado el grupo de mujeres que disputará el título.

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La última campeona mencionada en el recorrido de las ediciones argentinas es Marianela Mirra, quien ganó la temporada de 2007. La primera vencedora argentina del reality fue Viviana Colmenero, consagrada en la edición 2002/2003. La temporada actual suma una particularidad que no se había registrado antes en el programa en el país: las tres finalistas son mujeres.

Luana Fernández quedó eliminada en el cuarto puesto tras la gala de Gran Hermano y el público definió a las finalistas del reality (Video: GH, Telefe)

Las ediciones más recientes tuvieron desenlaces con otros protagonistas. En la temporada 2022/2023, Marcos Ginocchio se consagró campeón, con Nacho Castañares en el segundo puesto y JuliPoggio en el tercero.Un año después, en la temporada 2023/2024, el ganador fue Bautista Mascia. Emmanuel Vich ocupó el segundo lugar y Nicolás Grosman completó el podio en el tercer puesto. La edición siguiente, correspondiente a 2024/2025, tuvo como campeón a Santiago “Tato” Algorta, quien se impuso en la final frente a Ulises Apóstolo, segundo, y Luz Tito, tercera.

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Ahora, Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una definición con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos como protagonistas. El lunes 14 de septiembre comenzará la instancia final, el martes se realizará el debate con la tercera participante, el miércoles se conocerá a la campeona y el jueves llegará “Noche de campeonas”, con las dos últimas jugadoras de esta edición.